Evropská komise vyšetřuje Google: skutečně vykrádá obsah webů pro svou AI?

Redakce
Dnes
2 nové názory

Evropská komise prošetřuje Google Autor: Tigarto / Shutterstock
Evropská komise prošetřuje Google
Google půjde pod drobnohled Evropské komise kvůli podezření, že využívá obsah webů a YouTube pro své AI služby bez férové kompenzace autorům.

Evropská komise zahájila další antimonopolní vyšetřování Googlu. Vyhledávač tentokrát podezírá z toho, že neoprávněně používá obsah webů k nabízení odpovědí prostřednictvím svých AI služeb jako jsou Přehledy od AI (AI Overviews) a Režim AI (AI Mode) a že si vynucuje používání obsahu nahraného na YouTube k trénování svých AI modelů. 

Google by podle Komise mohl narušovat hospodářskou soutěž na evropském trhu tím, že tvůrcům obsahu vnucuje nespravedlivé podmínky a že si k obsahu zaručuje výhradní práva, čímž znevýhodňuje konkurenční vývojáře AI.

Jak říká server Lupa.cz, Komise bude prověřovat Google, do jaké míry  jsou Přehledy od AI a Režim AI postaveny na používání obsahu třetích stran a zda vyhledávač tento obsah nepoužívá bez toho, že by jeho producentům nabízel odpovídající kompenzaci.

Jak vnímáte, že AI používá obsah médií bez odpovídající náhrady?

Zobraz výsledek

Zajímat se bude také o to, zda mají provozovatelé webů možnost využívání svého obsahu pro AI služby odmítnout bez toho, že by se jejich stránky nezobrazovaly ve výsledcích vyhledávání. „Mnoho vydavatelů je závislých na návštěvnosti z vyhledávání Googlu a nechtějí riskovat, že o ni přijdou,“ podotýká Komise.

Podobně bude Komise vyšetřovat přístup Googlu k obsahu nahrávanému na YouTube. Také zde chce prověřit, zda firma nevyužívá obsah bez náležité kompenzace jeho autorům a zda jim umožňuje odmítnout použití jejich obsahu k trénování AI modelů. „Konkurenčním vývojářům AI modelů zároveň podmínky YouTube brání v tom, aby obsah ze serveru používali k trénování modelů,“ dodává Komise.

Zavedení AI služeb do vyhledávače mělo na návštěvnost řady webů velký dopad. Podle čísel českého Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) spadla návštěvnost z vyhledávače u některých kategorií o vysoké desítky procent.

zdroj: Lupa.cz, Evropská komise

Je to legrační, jak si weby zvykly na návštěvnost z vyhledávačů zdarma.
Krivok

