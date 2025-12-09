Cnews.cz  »  Internet  »  AI bere českým médiím návštěvnost, ale nic nevrací. SPIR proto chce prověřit Google u národního regulátora

AI bere českým médiím návštěvnost, ale nic nevrací. SPIR proto chce prověřit Google u národního regulátora

Dominik Dobrozenský
Dnes
Google AI Overviews Autor: DIA TV/Shutterstock
Google AI Overviews
Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) zvažuje stížnost na Google kvůli zavádění AI funkcí, u nichž měl porušit povinnosti vyplývající z pravidel DSA.

České obsahové weby zaznamenávají výrazný propad návštěvnosti z vyhledávače Google. Nástup umělé inteligence narušuje tradiční byznys model online médií, což může vést v krajním případě až k ohrožení jejich existence. Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) zastupující tuzemské vydavatele proto zvažuje podání stížnosti regulátorům.

„Byznys model online médií stojí na tom, že uživatel na web přijde. Pokud však platformy nahrazují návštěvu zdrojových webů vlastními AI odpověďmi, dochází k přenesení hodnoty od médií k technologickým firmám. Dalším, neméně důležitým aspektem, je využívání obsahu vydavatelů bez odpovídající náhrady, což dále prohlubuje narušení ekonomického modelu a ohrožuje financování kvalitního obsahu,“ řekl předseda předsednictva SPIR Michal Hanák.

Meziroční propady až o –74 %


Z dostupných dat je největší pokles vidět u webů, kde lidé hledají rychlé odpovědi a kde je AI schopna sestavit rychlý souhrn informací. Největší propad zaznamenaly weby v kategorii Společenské magazíny (meziročně –74 %, průměrně –6,2 % za měsíc, po zavedení AI Overviews –16,3 % za měsíc), dále weby zaměřené na Auto-Moto (-42 % meziročně, průměrně –3,5 % za měsíc, po zavedení AI Overviews –4,8 % za měsíc).

Změny v počtu zobrazených stránek (pageviews) od návštěvníků přicházejících z Google vyhledávání

Změny v počtu zobrazených stránek (pageviews) od návštěvníků přicházejících z Google vyhledávání

Autor: SPIR

Specifická situace nastává u webů, které po vypnutí snippetů (krátký náhled textu na daném webu) nejsou zobrazeny přímo, takže na ně uživatel musí kliknout přímo. Ty sice zatím drží návštěvnost lépe, ale je jen otázkou času, kdy se pokles dostane i k nim. Celkově je za poslední rok vidět zásadní změna v konzumaci obsahu – stále více lidí se spokojí s krátkým AI souhrnem a na samotné weby nechodí, přestože právě z nich AI informace čerpá.

Výsledkem je paradox „hostitele a parazita“ – AI využívá obsah médií, aniž by jim cokoliv vracela, a přitom je na jejich práci závislá. Pokud budou weby ztrácet zdroje a utlumí tvorbu kvalitního obsahu, nebude mít umělá inteligence z čeho brát. A v krajním případě může začít halucinovat, odpovědi si vymýšlet a tvořit masivní AI balast.

Jak vnímáte, že AI používá obsah médií bez odpovídající náhrady?

Zobraz výsledek

Stížnost po vzoru německých kolegů

SPIR proto zvažuje podání stížnosti národnímu regulátoru (u nás ČTÚ) kvůli způsobu, jakým způsobem Google uvedl funkci AI Overviews. Podle sdružení firma neprovedla řádnou analýzu rizik podle článku 34 DSA, nezavedla opatření ke zmírnění rizik (článek 35) a nezajistila dostatečnou transparentnost doporučovacích a generativních systémů (článek 27). České sdružení se inspiruje obdobnou stížností, kterou letos v září podala skupina německých vydavatelů.


zdroj: SPIR
