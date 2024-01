Exynos 2400 vs. Snapdragon 8 Gen 3. Co je u Samsungu Galaxy S24 lepší volbou?

Loňská řada Galaxy S23 byla zřejmě výjimkou, když Samsung osadil pro všechny trhy jen Snapdragon 8 Gen 2. Letos se k duálnímu přístupu vrací: pro severoamerický trh a Čínu dodává telefony se Snapdragonem 8 Gen 3 a pro zbytek světa včetně Evropy potom svůj vlastní Exynos 2400. Výjimkou je model S24 Ultra, který má Snapdragon globálně.

V přímém porovnání se Snapdragonem neměl Exynos nikdy moc dobrou pověst a Samsung tomu osazováním obou SoC do stejných telefonů moc nepomáhal. Jedním z důvodů, proč Samsung nepoužil pouze Exynos, může být to, že jich prostě nedokázal vyrobit dost. Nebo si také možná sám není jistý jejich výkonem, což mohl být důvod loni. Tentokrát je to možná jiné.

Exynos 2400 je desetijádrový procesor na 4 nm s téměř dvojnásobným výkonem proti předchozímu Exynosu 2200. Podrobněji jej popisuje Honza Olšan v samostatném článku. Exynos 2400 je také prvním SoC s technologií FOWLP (Fan-out Wafer Level Package) pro lepší chlazení. Podrobné představení Snapdragonu 8 Gen 3 pak najdete zde.





Exynos 2400 má v telefonech Galaxy S24 podle některých testů vyšší stabilitu výkonu než Snapdragon 8 Gen 3. V zátěžovém testu 3DMark Solar Bay, který při delším běhu donutí čipy snížit frekvenci, měl mít Exynos 2400 pokles na 64,6 % nominálního výkonu, zatímco Snapdragon 8 Gen 3 klesl až na 48 %.

Zde se srovnával Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra. Byť by bylo lepší, kdyby toto srovnání proběhlo na dvou Galaxy S24+ z rozdílných světadílů a distribucí, výkon lze srovnávat i na rozdílných telefonech, neboť mají shodný hardware. Stejné jsou i paměti. Naopak Galaxy S24 Ultra by měl mít více dimenzované chlazení, respektive větší odpařovací komoru Vapor Chamber.

Zůstává otázkou – pokud by opravdu byl Exynos tentokrát o něco lepší volbou, proč jej Samsung nenasadil spíše do vyššího modelu Ultra. Mimochodem kvůli použití Exynosu nemá Galaxy S24 ani S24+ podporu Wi-Fi 7. Samsung ji totiž nepovolil ani ve verzích se Snapdragonem (ten je pro Galaxy speciálně upravený), neboť by potom telefony neměly stejnou výbavu. Nejen Američané tak mají lepší verzi bezdrátové sítě uměle zablokovanou.