Facebook oživuje funkci nabídky práce. Pomůže lidem s hledáním zaměstnání na lokálnější úrovni

Facebook jede na vlně retrospektivy a znovu spouští funkci pracovních nabídek, kterou nadobro ukončil v roce 2023. Nově se Facebook Jobs vrací s důrazem na lokální nabídky prací, služeb a obchodu, čímž navazuje na původní myšlenku spojit lidi a firmy v jejich okolí.
Pracovní inzeráty ano, ale s podmínkami
Nabídky zaměstnání se opět objeví v sekci Tržiště (Marketplace), podle magazínu The Verge se však mohou zobrazovat i v tématických skupinách, které se zaměřují na konkrétní obory, poptávky nebo specifické práce.
Novinka je zatím dostupná pouze v USA, ale stejně jako při jejím prvním spuštění v roce 2017 lze očekávat, že se časem rozšíří i do dalších zemí. Tehdy se při prvním spuštění dostala do Česka zhruba s devítiměsíčním zpožděním, tedy ještě v listopadu téhož roku.
Kdo může inzerovat a za jakých podmínek?
Nabídky práce skrze Facebook Jobs jsou k dispozici pouze osobám starším 18 let a musí splňovat následující pravidla:
-
nesmí inzerovat erotické služby ani jiné nabídky pro dospělé,
-
nesmí diskriminovat uchazeče na základě věku, pohlaví, rasy, náboženství, sexuální orientace apod.,
-
nesmí inzerovat nabídky zahrnující práci s drogami nebo jakýmikoliv nelegálními produkty a službami,
-
nesmějí klamat ohledně identity značky, firmy nebo veřejně známé osoby,
-
musí jasně a úplně popisovat nabízenou pozici a obchodní model,
-
nesmějí vyžadovat citlivé osobní a finanční informace od uchazečů,
-
nesmějí obsahovat vulgární či urážlivý obsah.
Facebook funkci pracovních nabídek ukončil v roce 2022, nejprve všude mimo USA a Kanadu. O rok později ji pak zrušil úplně. Původní stav zneužívaly některé firmy, které prostřednictvím cílených reklam oslovovaly jen vybrané skupiny lidí podle pohlaví nebo náboženského původu. Tomuto chce Facebook předcházet zákazem diskriminační politiky.
zdroje: The Verge, Hospodářské noviny, Facebook (1, 2)