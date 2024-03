GeForce Now teď umí adaptivní obnovování G-Sync i na Macu, ale na PC konkurenci blokuje

Nvidia nabízí už několik let svoji službu cloudového hraní, kdy se hry pouštějí na serveru místo na vašem vlastním PC a snímky k vám putují (ztrátově) komprimované jako video přes internet. Tato služba GeForce Now postupně dostávala režimy s vyšší kvalitou obrazu, které Nvidia prezentovala jako cloudovou GeForce RTX 3080 nebo později RTX 4080. Teď přibude jedna výhoda, kterou systém postrádal – adaptivní obnovování, které zamezuje různému cukání obrazu.

Cloud G-Sync

Nvidia nyní do GeForce Now 2.0.59 přidala technologii – nebo možná spíš funkci – označenou Cloud G-Sync, která umožňuje podobné adaptivní obnovování obrazu, jako poskytuje lokálně G-Sync nebo FreeSync. Adaptivní obnovování znamená, že snímky vykreslené GPU mohou být zobrazené okamžitě po svém dokončení a nemusí se čekat na příští pravidelný interval obnovování. Toto jednak zkracuje latenci mezi vstupem a zobrazením, zejména ale umožňuje plynulé zobrazení pohybu. Když je obnovování tradiční neadaptivní, jsou snímky zobrazeny vždy s určitou měnící se odchylkou od času, kdy se správně mají ukázat. A to způsobuje, že je pohyb trhaný a neplynulý.

Cloud G-Sync dodá hráčům používajícím GeForce Now onu výhodu plynulosti. Latence bude s GeForce Now (přestože se občas marketing snaží to různě přikrášlovat) vždy vyšší o ono zpoždění sítě, čas potřebný na kompresi snímku a podobně. Ale lze zachovat plynulost pohybu tím, že monitor na vašem lokálním zařízení bude zobrazovat snímky ve stejných reálných intervalech, v jakých je vyplivuje GPU na vzdáleném serveru.





GeForce Now Autor: Nvidia

Cloud G-Sync nebude dostupné pro všechny uživatele. Zejména bude dostupné jen pro ty s dražším předplatným GeForce Now Ultimate. Je také vyžadován operační systém Windows 11 (22H2) nebo macOS Monterey a vyšší. Na televizích, mobilech či tabletech a při použití GeForce Now ve webovém prohlížeči není adaptivní obnovování podporováno.

Na macOSu můžete mít, jaké GPU chcete, na Windows jenom Nvidii

Striktně vzato asi Cloud G-Sync je spíše o tom, že lokální aplikace GeForce Now dostane podporu pro adaptivní zobrazování, v čemž už ale bude závislá na technologii poskytované lokálním GPU a zobrazovacím zařízení. Zde je to zajímavé. Cloud G-Sync má totiž fungovat nejen na počítačích s grafikou Nvidia a G-Sync, ale i se samostatnými a integrovanými grafikami od konkurence – na Radeonech od AMD i na integrovaných grafikách od Intelu. Podporováno je tedy i FreeSync. Ovšem tento konstruktivní přístup se zřejmě týká jen a pouze počítačů Apple s macOS (kde aplikace podporuje dokonce i ARM procesory Applu, také s adaptivním obnovováním).

Na Windows to ale má Nvidia uzamčené a podporuje zase jen svou vlastní platformu, takže pro použití Cloud G-Sync je vyžadována grafika od Nvidie. Minimálně musí jít o generaci GeForce GTX 1600 nebo RTX 2000 s architekturou Turing. Alespoň vám ale Nvidia dovolí použít i monitory, které nepodporují oficiálně G-Sync, FreeSync je vzato na milost.

Požadavky Cloud G-Sync v GeForce Now Autor: Nvidia, snímek Cnews

Nicméně možná to nebude omezení platné navždy. V dokumentu je použití „Intel GPU“ a „AMD GPU“ zmíněno, ovšem s poznámkou „Not supported at this time“. Je tedy možné, že časem Nvidia tento požadavek uvolní a GeForce Now s Cloud G-Sync půjde na noteboocích a počítačích s grafikami Intel či AMD používat.

Zdroje: Nvidia, Tom’s Hardware