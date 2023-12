GeForce RTX 3050 se brzo přestane prodávat, Nvidia ji prý kompletně nahradí osekanou 6GB verzí

Není to zas tak dlouho, co se objevily zprávy, dle nichž Nvidia chystá novou verzi GeForce RTX 3050 s 6GB pamětí. Nyní o ní opět přicházejí zvěsti a vypadá to, že by mohla brzo přijít na trh. Nvidia asi tento model zamýšlí dokonce jako náhradu původní 8GB verze, která by mohla zmizet z trhu, takže by se GeForce RTX 3050 6GB, která by zřejmě měla mít slabší výkon, mohla stát jedinou lowendovou možností.

Podle fóra Board Channels, kam jsou často různými zaměstnanci z firem vyrábějících hardware vypouštěny interní informace z tohoto prostředí, Nvidia partnerům oznámila, že se změní strategie okolo lowendového modelu GeForce RTX 3050 (což je vůbec nejlevnější „RTX“ grafika Nvidie). Vypadá to, že buď kvůli maržím, nebo možná kvůli interferenci s vyššími modely chce firma úplně přestat prodávat GeForce RTX 3050 v její původní verzi s 8GB pamětí.

Podle informací na Board Channels prý Nvidia plánuje ukončit výrobu tohoto GPU v 8GB verzi a přejít kompletně na nový 6GB model, který zatím ještě není na trhu. GeForce RTX 3050 8GB by se tedy už jen doprodala a poté by asi mohla zmizet z obchodů. U nové GeForce RTX 3050 6GB lze předpokládat, že pak zůstane v nabídce ještě nějakou poměrně dlouhou dobu – její náhrada něčím z generace RTX 4000 se zatím moc nerýsuje.





Původní GeForce RTX 3050 8GB vyšla před dvěma roky (leden 2022). Byla založená na čipu GA106 s 2560 shadery na taktu 1,55 GHz v základu a 1,78 GHz v boostu, se 128bitovými pamětmi GDDR6. TDP tohoto modelu bylo 130 W, později ale vyšly i karty používající více se hodící čip GA107 (který má nativně 128bitové paměti a je levnější). Ty TDP snížily na 115 W.

MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 8G OC Autor: MSI

Naproti tomu GeForce RTX 3050 6GB má dle předchozích zpráv možná být úplně jiná karta. Frekvence se mají snížit (boost by možná mohl být 1,47 GHz) a TDP celé grafiky má být jen 70 W, takže by šlo o úsporný model, kterému bude stačit napájení ze slotu. 6GB paměť ovšem bude vyžadovat osekání na 96bitovou sběrnici, což zredukuje paměťovou propustnost o 25 % (pokud by tedy Nvidia nepoužívala čip GA106 se 192bitovou sběrnicí, což není pravděpodobné),

Pokud by se tyto specifikace potvrdily, bylo by nahrazení 8GB verze 6GB a ukončení prodeje 8GB modelu dost zvláštní, protože by se přesunul výkonem o dost níž (doufejme že tomu bude odpovídat i cena) a v nabídce by vzniklo prázdné místo (a o to víc by asi bylo vhodné, aby se tato karta jmenovala RTX 3040 nebo RTX 3045, nikoliv RTX 3050). Vkrádá se otázka, zda třeba Nvidia přece jenom nechystá pro desktop model GeForce RTX 4050 s aktuální architekturou, který by třeba mohl zaujmout pozici RTX 3050 8GB, která mu proto musí uvolnit místo. O GeForce RTX 4050 se sice letos v březnu objevily nějaké zmínky, ale od té doby o něm už slyšet nebylo, takže nevíme, zda něco takového vůbec ještě spatří světlo RGB LED v PC skříních.

Ona nová 6GB verze GeForce RTX 3050 by se prý na trhu mohla objevit již příští měsíc, úplně přesné datum ale ještě není známo. Firma by ji asi mohla oznámit na CES 2024, nicméně podobné lowendové karty často přicházejí na trh zcela bez fanfár. Pokud dojde na snížení výkonu, asi na něj Nvidia nebude chtít příliš upozorňovat.

Zdroj: VideoCardz