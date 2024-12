GeForce RTX 5080 bude mít rychlejší paměti než RTX 5090, Nvidia umí s GDDR7 jít výš

Zatím se u všech grafických karet nové generace od Nvidie očekávalo, že paměti s novou technologií GDDR7, které v nich budou poprvé použité, poběží na frekvenci 28,0 GHz (či 28 Gb/s chcete-li) efektivně. Měl by to být případ i nejvýkonnějšího modelu, GeForce RTX 5090. Ale zdá se, že Nvidia je schopná provozovat GDDR7 i na rychlejší frekvenci. A to využije druhý model v pořadí, jemuž to pomůže k lepšímu hernímu výkonu.





GeForce RTX 5090 má mít 21 760 shaderů (170 bloků SM) a k nim paměti GDDR7 s extrémně širokou 512bitovou sběrnicí (kterou Nvidia nepoužila od dob GPU Fermi). S 28,0GHz efektivní frekvencí bude tím pádem dosahovat propustnost až 1792 GB/s.





Druhá karta v pořadí GeForce RTX 5080 má ovšem výrazně menší čip a vypadá to, že by mezi ní a RTX 5090 bude dost velká výkonnostní mezera. Jednak má GPU mít jen 10 752 shaderů, ale také jen poloviční šířku pamětí, 256 bitů (kapacita paměti bude 16 GB). Hendikep u pamětí ale trošku zmírní frekvence.

GeForce RTX 5080 bude výjimka

Web Benchlife získal informaci, že kary GeForce RTX 5080 se budou opírat o vyšší frekvenci pamětí, které poběží na 30,0 GHz efektivně. To zvedne propustnost z 896 GB/s na 960 GB/s, takže se paměťový výkon přiblíží k dnešní GeForce RTX 4090 s 384bitovými pamětmi GDDR6X (1008 GB/s). Karta nakonec bude mít 53,6 % propustnosti modelu RTX 5090. Není to zas tak velký posun, ale pár procent by mohlo kartě znatelně pomoci, pokud bude mít i odpovídající hrubý výkon.





GeForce RTX 5080 by mohla být tímto taktem výjimkou z celé generace grafik. Vedle highendové RTX 5090 má být i u dalších grafik architektury Blackwell použitá nižší frekvence 28,0 GHz. Má být u levnějších karet GeForce RTX 5060 a RTX 5060 Ti.

Nebylo by to překvapení, protože podobně to Nvidia udělala už v předchozí generaci s architekturou Ada Lovelace. V té všechny karty používající paměti GDDR6X provozují tyto čipy na efektivní frekvenci 21,0 GHz, ale u GeForce RTX 4080, která má rovněž 256bitovou sběrnici, byla nasazená frekvence 22,4 GHz. Nepravidelné číslo jako by naznačovalo, že u osmdesátkové karty se Nvidia snažila dohnat propustnost a frekvence byla posunuta tak vysoko, jak se to spolehlivě dalo. Možná i GeForce RTX 5080 je v podobné pozici, kdy se Nvidia snaží její paměťovou propustnost navýšit, aby se se kompenzovala její jen 256bitová sběrnice.

GeForce RTX 4080 měla také vyšší takty pamětí než ostatní modely generace Ada Lovelace Autor: Nvidia

Paměti GDDR7 se svými vysokými frekvencemi by mohly grafikám Nvidia dát značnou výhodu (v paměťové propustnosti) proti konkurenčním Radeonům RX 8000 s architekturou RDNA 4. U těch AMD údajně bude stále bude používat paměti GDDR6 – očekává se, že na frekvenci 19,0–20,0 GHz (na té běží i paměti nové grafiky Intelu, Arc B580). S vyšší frekvencí u GeForce RTX 5080 to bude platit obzvlášť, neboť by mohla dodat až o polovinu lepší propustnost, než konkurenční GPU, které bude mít stejnou 256bitovou sběrnici, ale jen s 20,0GHz pamětí GDDR6.

Tato generace grafik ale asi ještě neukáže plný potenciál GDDR7. Tyto paměti by se výhledově mohly dostat na takty až 48,0 GHz (efektivně). Pravděpodobně by tedy na nich mohly stát výkonnostní pokroky i minimálně další následující generace GPU v letech 2026 až 2027, která z nich vytáhne vyšší výkony než Blackwell (RTX 5000).

Zdroje: VideoCardz, Benchlife