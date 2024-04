Google vypne VPN, které bylo součástí předplatného Google One. Zachová ji jen pro Pixely

Věděli jste, že součástí předplatného Google One je i VPN? Pokud ne, pravděpodobně jste o nic ani nepřišli. Google se totiž rozhodl tuto službu koncem roku vypnout. Postupně tak všichni předplatitelé Google One dostanou e-mail informující o jejím ukončení.

VPN zavítala do Google One už v roce 2020, tehdy byla ale dostupná pouze pro uživatele s nejvyšším 2TB tarifem, a navíc pouze v 22 zemích, přičemž Česká nebo Slovenská republika nebyly jednou z nich. V loňském roce pak Google své VPN rozšířil do všech předplatitelských plánů ve snaze udělat VPN více dostupnější.

Podle magazínu Engadget Google přesně neřekl, kdy přesně přestane služba fungovat, ukončení odůvodnil tím, že ji lidé zkrátka nepoužívali. Ukončením VPN prý bude moci lépe směrovat své zdroje na podporu jiných a více žádaných funkcí One.

Z globálního ukončení VPN budou vyřazeny mobilní zařízení Pixel, na kterých bude tato služba nadále dostupná i poté, co jej Google vypne.