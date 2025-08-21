Google Pixel 10 oficiálně: AI, magnetické nabíjení a špičkové foťáky napříč všemi modely

Novou generaci tvoří již tradičně několik modelů: základní Pixel 10, výkonnější Pixel 10 Pro, větší Pixel 10 Pro XL a skládací model Pixel 10 Pro Fold. Skládačka se ovšem do tuzemské distribuce s největší pravděpodobností nedostane (nejblíže bude v prodeji v Německu).
Nové Pixely jsou poháněné čipem Tensor G5, vyrobeným 3nm technologií. Podle Googlu by měl tento čip poskytovat až o 34 % vyšší výkon CPU a o 60 % vyšší výkon při práci s AI než předchozí generace.
AI umí další vychytávky
Zajímavá je novinka „Magic Cue“, která aktivně reaguje na kontext, například během hovoru s leteckou společností automaticky zobrazí údaje o letu. Obdobně pomůže najít fotky nebo informace bez opuštění aplikace.
Také při fotografování s novou 10 využijete AI, třeba funkce Camera Coach nabízí v reálném čase rady na zlepšení kompozice snímku. Výkonnější modely (Pro, Pro XL) by pak měly dosahovat díky AI až 100× (digitálního) zoomu.
Celou konferenci Made by Google 2025 můžete shlédnout zde:
Co nabízí jednotlivé modely?
Model Pixel 10 je nejdostupnějším členem aktuálně představené řady. Nabízí 6,3" OLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, fotoaparát se 48 MPx hlavním snímačem a 5× optickým zoomem. Již v tomto základním modelu nechybí nový čip Tensor G5, který přináší pokročilé prvky umělé inteligence. Pixel 10 má 12 GB RAM a 4970 mAh baterii, jeho cena bude začínat na 22 990 Kč.
Výkonnější Pixel 10 Pro má displej typu Super Actua OLED o úhlopříčce 6,3", maximální jas až 3300 nitů a obnovovací frekvenci 120 Hz. Trojitý fotoaparát zahrnuje 50 MPx hlavní senzor, 48 MPx ultraširoký a 48 MPx teleobjektiv s 5× optickým (a až 100× digitálním zoomem). Nechybí ani zmíněný nástroj Camera Coach pro tipy během focení a funkce Magic Cue, která chytře reaguje na to, co právě děláte. Pixel 10 Pro má již 16 GB RAM, až 1TB úložiště, rychlé magnetické nabíjení (Qi2 s PixelSnap) a odolnost IP68. Cenově začíná na 27 990 Kč.
Poslední novinka, Pixel 10 Pro XL, nabídne větší obraz i výkon. Nabídne již 6,8" Super Actua OLED displej s jasem až 3300 nitů. Oproti menšímu Pixelu 10 Pro nabídne rychlejší nabíjení až 45 W a větší baterii (5200 mAh). Zde si však zájemci musí připravit již 32 990 Kč.
Zdroj: Google