Google Pixel 10 oficiálně: AI, magnetické nabíjení a špičkové foťáky napříč všemi modely

Marek Kuřina
Dnes
Nová řada telefonů Pixel 10.
Nová řada telefonů Pixel 10.
Google odhalil na každoroční akci Made by Google novou generaci chytrých telefonů řady Pixel 10. Design zůstal praktický stejný, inovaci představuje především výkonnější čip a magnetické nabíjení.

Novou generaci tvoří již tradičně několik modelů: základní Pixel 10, výkonnější Pixel 10 Pro, větší Pixel 10 Pro XL a skládací model Pixel 10 Pro Fold. Skládačka se ovšem do tuzemské distribuce s největší pravděpodobností nedostane (nejblíže bude v prodeji v Německu). 

Nové Pixely jsou poháněné čipem Tensor G5, vyrobeným 3nm technologií. Podle Googlu by měl tento čip poskytovat až o 34 % vyšší výkon CPU a o 60 % vyšší výkon při práci s AI než předchozí generace. 

AI umí další vychytávky

Zajímavá je novinka „Magic Cue“, která aktivně reaguje na kontext, například během hovoru s leteckou společností automaticky zobrazí údaje o letu. Obdobně pomůže najít fotky nebo informace bez opuštění aplikace. 

Také při fotografování s novou 10 využijete AI, třeba funkce Camera Coach nabízí v reálném čase rady na zlepšení kompozice snímku. Výkonnější modely (Pro, Pro XL) by pak měly dosahovat díky AI až 100× (digitálního) zoomu.

Celou konferenci Made by Google 2025 můžete shlédnout zde:

Co nabízí jednotlivé modely?

Model Pixel 10 je nejdostupnějším členem aktuálně představené řady. Nabízí 6,3" OLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, fotoaparát se 48 MPx hlavním snímačem a 5× optickým zoomem. Již v tomto základním modelu nechybí nový čip Tensor G5, který přináší pokročilé prvky umělé inteligence. Pixel 10 má 12 GB RAM a 4970 mAh baterii, jeho cena bude začínat na 22 990 Kč.

Výkonnější Pixel 10 Pro má displej typu Super Actua OLED o úhlopříčce 6,3", maximální jas až 3300 nitů a obnovovací frekvenci 120 Hz. Trojitý fotoaparát zahrnuje 50 MPx hlavní senzor, 48 MPx ultraširoký a 48 MPx teleobjektiv s 5× optickým (a až 100× digitálním zoomem). Nechybí ani zmíněný nástroj Camera Coach pro tipy během focení a funkce Magic Cue, která chytře reaguje na to, co právě děláte. Pixel 10 Pro má již 16 GB RAM, až 1TB úložiště, rychlé magnetické nabíjení (Qi2 s PixelSnap) a odolnost IP68. Cenově začíná na 27 990 Kč.

Poslední novinka, Pixel 10 Pro XL, nabídne větší obraz i výkon. Nabídne již 6,8" Super Actua OLED displej s jasem až 3300 nitů. Oproti menšímu Pixelu 10 Pro nabídne rychlejší nabíjení až 45 W a větší baterii (5200 mAh). Zde si však zájemci musí připravit již 32 990 Kč.

