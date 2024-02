Google údajně plánuje změnit Barda na Gemini. Ve hře je i samostatná mobilní aplikace

Googlu pravděpodobně unikly tajné dokumenty, které naznačují změnu jména jeho chatbota Barda na Gemini. Ve hře je také samostatná mobilní aplikace, podobná, jakou má už nyní například konkurenční Copilot nebo ChatGPT. Tyto plány se začaly šířit na sociální síti X, avšak doposud nebyly Googlem oficiálně potvrzeny ani vyvráceny.

Z pohledu jednoduchosti by však změna jména dávala smysl už kvůli tomu, že Google má svůj multimodální AI model Gemini, který se v minulém týdnu ve verzi Pro dostal s několikaměsíčním zpožděním i do České republiky.

Uniklý changelog sdílený na síti X Dylanem Rousselem, vývojářem aplikací pro Android, také uvádí, že okolo 7. února by měla být k dispozici placená úroveň Gemini Advanced, která poskytne předplatitelům přístup k modelu Gemini Ultra 1.0. Ta je podle Googlu doposud nejvýkonnějším modelem a co do výkonnosti by se měla blížit výkonu GPT-4.

Zda budou uniklé spekulace pravdivé, se ukáže až v průběhu tohoto týdne. Jasné je nyní už to, že Google má v plánu šlapat na paty konkurenčním společnostem a chce dohnat vše, co s nástupem umělé inteligence malinko zaspal.