GPU zraje jako víno: Aktualizace ovladačů zvedla frekvenci čipu v grafikách Intel Arc A380

Často se v kontextu grafických karet mluví o tom, že se jim po vydán postupně zvyšuje výkon. Není to úplně přesné, protože samotný výkonnostní potenciál hardware zůstává stejný a jenom se optimalizuje softwarová vrstva, aby z něj dokázala vytěžit více než na začátku. U grafických karet Intel Arc se teď ale stala výjimka a aktualizace ovladačů zdá se přímo vylepšila samotný výkon hardwaru zvýšením frekvence, na které GPU běží.

Toto se stalo s grafikou Intel Arc A380, tedy levným modelem s čipem ACM-G11, který Intel vydal pro desktopový trh vůbec jako první loni v červnu. Jde o kartu s 1024 shadery architektury Alchemist a 96bitovou pamětí GDDR6 o kapacitě 6 GB. Se 75W TDP jde o kartu někde na pomezí Radeonu RX 6400 a RX 6500 XT.

Neowin informuje, že v nyní vydaných ovladačích je obsažena změna, která grafikám Arc A380 zvyšuje frekvence. Mělo by jít o ovladače verze 31.0.101.4644 WHQL s datem vydání 15. 8. 2023. Změnu frekvencí s nimi zaregistroval uživatel Eternal Tempest na fóru Neowinu. Jde o zcela oficiální vydání od Intelu, nikoliv o beta vydání nebo o nějaký neoficiální download.

Podle tohoto uživatele získala grafika o 150 MHz vyšší takt výpočetních jednotek. Původně na jeho kartě Arc A380 vyráběné ASRockem GPU-Z ukazovalo takt 2000 MHz, což je oficiální specifikace Intelu. Po aktualizaci ovladače se frekvence zvýšila na 2150 MHz. Frekvence pamětí se nezměnila, zůstává na efektivní frekvenci 15,5 GHz.

Grafika Arc A380 se začínala nejprve prodávat na zkoušku jenom v Číně Autor: Intel

Toto by zřejmě mělo být záměrné. Intel periodicky informuje o tom, jak se u grafik Arc od vydání zvýšil výkon díky vylepšovanému softwarovému ekosystému a ovladačům, firma chce také tedy asi po vydání zlepšit postavení modelu A380 na trhu tímto způsobem. Případně pokud nejde o záměr Intelu, asi by mělo jít o změnu učiněnou ASRockem.

Bylo by to zajímavé, kdyby výrobci GPU něco takového dělali častěji. Například by po roce testování GPU povolili vyšší frekvence s tím, že bylo dostatečně ověřeno, že s nimi bude hardware stabilní. Zda je to realistické, to je odlišná otázka. Přece jenom zde může být riziko, že když GPU začnou běhat na vyšších taktech než do té doby, může se někde nějaký problém objevit.

Původní specifikace Arc A380 uvádějí takt 2000 MHz Autor: Intel ARK

Aktualizace firmwaru

Zvýšení taktů je podle všeho provedeno aktualizací firmwaru pro kartu Arc A380, která je v této verzi ovladačů připojená a po instalaci ji ovladač do karty nahraje (dojde tedy ke změně samotné karty).

Zatím nevíme, zda jde o plošnou věc, kdy se takty zvednou všem referenčním kartám Arc A380, nebo jde o nějakou specialitu spojenou s kartou ASRocku. Ten vyrábí dvě grafiky Arc A380 – nepřetaktované provedení Arc A380 Low Profile 6GB, které bylo nejspíše kartou, na které uživatel oficiální přetaktování pozoroval. Vedle toho také ASRock má kartu Arc A380 Challenger ITX 6GB OC s přetaktováním (na 2250 MHz) – tam by se asi dalo čekat, že se dál takty hýbat nebudou, protože už posunuté byly.

Pokud grafiky Intel Arc používáte a také se u vás tato změna objevila (nebo naopak ne), můžete se podělit o zkušenosti v diskusi.

