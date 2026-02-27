Grafiky Radeon dostanou vylepšený upscaling. FSR 4.1 uniklo na internet, asi vyjde příští měsíc

V prosinci AMD odhalilo balík technologií označený Redstone, který navazoval na upscaling FSR4 založený na umělé inteligenci, jenž přišel s Radeony RX 9000. V rámci Redstone pak firma přidala na AI založené generování snímků, Neural Radiance Caching a funkci Ray Regeneration. Ovšem samotný upscaling na novou verzi aktualizován nebyl. To se však zřejmě stane nyní s aktualizací FSR 4.1, která by patrně měla přijít v některém z budoucích ovladačů.
FSR 4.1 brzo?
AMD zatím tuto novinku neoznámilo, ale prosákla na veřejnost pokoutně. Objevila se totiž knihovna DLL (soubor amdxcffx64.dll) implementující FSR 4.1, která zřejmě pochází z chystaných ovladačů grafik Radeon. Mělo by jít o soubor z verze, která je už v uzavřeném beta testování v rámci programu „Vanguard“. Údajně pochází z ovladačů s číslem verze 26.3.1.
Dané jméno souboru možná znáte, pokud používáte software Optiscaler k „hackování“ upscalingu do her, které třeba pro FSR nemají podporu, ale umí DLSS 2 nebo XeSS. Přesně tuto knihovnu totiž nahrazujete, když například chcete dostat FSR4 do hry, která ho ještě oficiálně neumí a nefunguje ani automatické povýšení z FSR 3.1. Někteří uživatelé už uniklou knihovnu takto vyzkoušeli a potvrdili už, že je zřejmě opravdová (minimálně se zdá být podepsaná AMD), například zde a zde.
Podle tohoto omezeného testování se zdá, že nová verze FSR 4.1 přináší změny v obrazové kvalitě, zatímco výkon by měl být stejný. Nová verze má proti původnímu FSR4 například vylepšovat podání vegetace v Hogwarts Legacy, kde byl uniklý soubor vyzkoušen. Doufejme tedy, že se toto potvrdí a tato novinka přinese hezčí vizuální kvalitu.
Pořád jenom pro RDNA 4
Uniklý soubor FSR4.1 ovšem stále potřebuje podporu výpočtů s hodnotami FP8, čímž se nijak neliší od původního oficiálně vydaného FSR4. Nic se tedy zřejmě nemění na hardwarových požadavcích, i tato nová verze technologie bude fungovat jen na grafikách Radeon RX 9000 s architekturou RDNA 4 (v budoucnu možná RDNA 4m v integrovaných grafikách).
Na druhou stranu tím není úplně vyloučeno, že třeba AMD vydá něco jako FSR4 „Lite“, které by používalo výpočty s hodnotami INT8 a za cenu horší kvality obrazu fungovalo i na grafikách generace RDNA 3 či možná RDNA 2. Taková technologie by totiž nejspíš byla implementována v samostatné knihovně a nebyla by přítomná v standardní knihovně FSR 4.1 – proto nemusí být v nyní uniklém souboru. Jaká je však šance, že ještě taková kompatibilní verze FSR4 vyjde, to nevíme.
V březnu?
Číslo verze ovladače, z kterých uniklá knihovna údajně pochází (26.3.1), by implikovalo, že daný ovladač a s ním i FSR 4.1 vyjdou během příštího měsíce. Může tomu tak být, ale ne nutně. Může se teoreticky stát, že v průběhu testování se AMD rozhodne pozdržet vydání této novinky a „odemkne“ ji až v některém pozdějším vydání, nikoliv ve finální vydané verzi ovladačů 26.3.1.
Zdroje: VideoCardz, Reddit, Guru3D