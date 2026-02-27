Cnews.cz  »  Hardware  »  Grafiky Radeon dostanou vylepšený upscaling. FSR 4.1 uniklo na internet, asi vyjde příští měsíc

Hardware   Hry

Grafiky Radeon dostanou vylepšený upscaling. FSR 4.1 uniklo na internet, asi vyjde příští měsíc

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Grafiky AMD Radeon a procesory AMD Ryzen - ilustrace Autor: Jack Huynh, AMD
Grafiky AMD Radeon a procesory AMD Ryzen - ilustrace
Upscaling FSR 4.1 přinese údajně lepší kvalitu obrazu na grafikách AMD při zachování stejného výkonu. Radeony RX 9000 ho dostanou zřejmě příští měsíc.

V prosinci AMD odhalilo balík technologií označený Redstone, který navazoval na upscaling FSR4 založený na umělé inteligenci, jenž přišel s Radeony RX 9000. V rámci Redstone pak firma přidala na AI založené generování snímků, Neural Radiance Caching a funkci Ray Regeneration. Ovšem samotný upscaling na novou verzi aktualizován nebyl. To se však zřejmě stane nyní s aktualizací FSR 4.1, která by patrně měla přijít v některém z budoucích ovladačů.

FSR 4.1 brzo?

AMD zatím tuto novinku neoznámilo, ale prosákla na veřejnost pokoutně. Objevila se totiž knihovna DLL (soubor amdxcffx64.dll) implementující FSR 4.1, která zřejmě pochází z chystaných ovladačů grafik Radeon. Mělo by jít o soubor z verze, která je už v uzavřeném beta testování v rámci programu „Vanguard“. Údajně pochází z ovladačů s číslem verze 26.3.1.

Dané jméno souboru možná znáte, pokud používáte software Optiscaler k „hackování“ upscalingu do her, které třeba pro FSR nemají podporu, ale umí DLSS 2 nebo XeSS. Přesně tuto knihovnu totiž nahrazujete, když například chcete dostat FSR4 do hry, která ho ještě oficiálně neumí a nefunguje ani automatické povýšení z FSR 3.1. Někteří uživatelé už uniklou knihovnu takto vyzkoušeli a potvrdili už, že je zřejmě opravdová (minimálně se zdá být podepsaná AMD), například zde a zde.

Technologie FSR „Redstone“ je tady: AMD srovnalo krok s Nvidií v AI vykreslování her Přečtěte si také:

Technologie FSR „Redstone“ je tady: AMD srovnalo krok s Nvidií v AI vykreslování her

Podle tohoto omezeného testování se zdá, že nová verze FSR 4.1 přináší změny v obrazové kvalitě, zatímco výkon by měl být stejný. Nová verze má proti původnímu FSR4 například vylepšovat podání vegetace v Hogwarts Legacy, kde byl uniklý soubor vyzkoušen. Doufejme tedy, že se toto potvrdí a tato novinka přinese hezčí vizuální kvalitu.

Mod OptiScaler umí dostat AI upscaling FSR4 nebo XeSS do her, které umí jenom DLSS. Nebo i obráceně Přečtěte si také:

Mod OptiScaler umí dostat AI upscaling FSR4 nebo XeSS do her, které umí jenom DLSS. Nebo i obráceně

Pořád jenom pro RDNA 4

Uniklý soubor FSR4.1 ovšem stále potřebuje podporu výpočtů s hodnotami FP8, čímž se nijak neliší od původního oficiálně vydaného FSR4. Nic se tedy zřejmě nemění na hardwarových požadavcích, i tato nová verze technologie bude fungovat jen na grafikách Radeon RX 9000 s architekturou RDNA 4 (v budoucnu možná RDNA 4m v integrovaných grafikách).

APU Ryzeny „Medusa Point“ dostanou integrované GPU s architekturou RDNA 4m, bude podporovat FSR4 Přečtěte si také:

APU Ryzeny „Medusa Point“ dostanou integrované GPU s architekturou RDNA 4m, bude podporovat FSR4

Na druhou stranu tím není úplně vyloučeno, že třeba AMD vydá něco jako FSR4 „Lite“, které by používalo výpočty s hodnotami INT8 a za cenu horší kvality obrazu fungovalo i na grafikách generace RDNA 3 či možná RDNA 2. Taková technologie by totiž nejspíš byla implementována v samostatné knihovně a nebyla by přítomná v standardní knihovně FSR 4.1 – proto nemusí být v nyní uniklém souboru. Jaká je však šance, že ještě taková kompatibilní verze FSR4 vyjde, to nevíme.

Školení Linux

AMD FSR "Redstone"

AMD FSR „Redstone“

Autor: AMD, via: HWCooling

V březnu?

Číslo verze ovladače, z kterých uniklá knihovna údajně pochází (26.3.1), by implikovalo, že daný ovladač a s ním i FSR 4.1 vyjdou během příštího měsíce. Může tomu tak být, ale ne nutně. Může se teoreticky stát, že v průběhu testování se AMD rozhodne pozdržet vydání této novinky a „odemkne“ ji až v některém pozdějším vydání, nikoliv ve finální vydané verzi ovladačů 26.3.1.

Zdroje: VideoCardz, Reddit, Guru3D

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Kterou streamovací službu využíváte/máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Handicap proměnila v úspěšný byznys, učí ženy nosit paruky

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

AI prolomila celou firemní infrastrukturu za 21 hodin

AI jako soudce – zákon na prvním místě

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

ŠKOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI