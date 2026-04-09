Hráči se mají na co těšit: Android 17 přinese dlouho očekávanou novinku

Na telefonech už dávno nezahrajete jen hry s jednoduchou grafikou, ale vývojáři pro ně portují i velké hry, jako je hororovka Alien: Isolation nebo strategie Total War od studia Creative Assembly. Ovládání komplexnějších her na displeji telefonu rozhodně není intuitivní, což může vyřešit pořízení herního gamepadu, jenže ten obvykle nešlo jednoduše personalizovat, a tento problém chce vyřešit Google v nadcházející verzi operačního systému Android.
Android 17 přinese personalizace pro gamepady
Pokud čas od času hrajete na telefonu s Androidem a využíváte gamepad, tak víte, že ovládání u některých her je poměrně nedomyšlené a obvykle není jednoduchý způsob, jak si tlačítka a páčky na ovladačích přizpůsobit podle sebe. Naštěstí Google tento dlouholetý problém vyřešil v beta verzi Androidu 17.
Nová sekce v nastavení systému přidává možnost vytvořit si univerzální schéma pro gamepad, takže ať už budete hrát jakoukoliv hru, vždy ji budete ovládat stejným způsobem. Samotná funkce má uživatelsky přívětivé rozhraní a umožňuje přemapovat všechna tlačítka na gamepadu, včetně joysticků.
Pro každý herní ovladač půjde vytvořit unikátní schéma, takže se nastavení nerozhodí ani v případě, kdy využíváte například gamepady od Xboxu nebo PlayStationu. Upravit půjde jakýkoliv ovladač nehledě na výrobce, takže si můžete přizpůsobit i levné ovladače za pár korun z čínské tržnice.
Další novinky v rámci nového systému
Android 17 přinese mnoho užitečných novinek, jako je možnost upravit tmavý režim u každé aplikace zvlášť. Změn dozná i multitasking a Google vytvořil nový systém pohyblivých bublin, které vám umožní rychle se vrátit do vybrané aplikace bez nutnosti jít do nabídky multitaskingu. Kromě toho došlo k menším designovým změnám v systému, ty však mají plně v režii jednotliví výrobci v rámci grafických nadstaveb.
Android 17 je v současnosti ve třetí beta verzi a dokončen by měl být v červnu. První telefony s novým systémem budou tradičně nové Pixely od Googlu, ty se představí nejspíše na konci července. Nový systém poté dorazí na starší Pixely a od září se dočkají aktualizace první telefony od dalších výrobců.
Zdroj: Android Authority, Android Police