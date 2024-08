Intel kvůli selhávání procesorů Raptor Lake prodlouží záruku o dva roky. Bez krabičky ale máte smůlu

Od zimy sílí kauza vadných procesorů Intel Raptor Lake, které postupně odcházejí kvůli vysokým napětím, což se typicky projeví nestabilitou ve hrách. Intel přislíbil opravu mikrokódu, která má problém eliminovat (nebo aspoň výrazně zpomalit?), již vzniklé existující poškození ale zůstane. Intel nehodlá procesory plošně vyměnit, ale udělá alespoň jeden pozitivní krok – prodlouží jejich záruku, aby majitelé měli větší jistotu do budoucna.

Intel v reakci na problémy zákazníků (což jsou zde koncoví uživatelé, ale také výrobci počítačů) s procesory Core 13. a 14. generace „Raptor Lake“ pro desktop oznámil, že u těchto CPU mimořádně prodlouží záruku, aby byli uživatelé lépe krytí v případě, že se u nich porucha vyskytne. Problém s vysokými napětími totiž v potenciálně postižených výkonnějších modelech Raptor Lake zřejmě působí vždy, i když procesor nevykazuje žádné známky nestability. A opravy mikrokódu neopraví již vzniklé poškození, které v čipu číhá.

Snadno by se proto mohlo stát, že majitel procesoru Raptor Lake začne mít problémy až po konci standardní záruky. Případně si problémů nevšimne včas a prošvihne příležitost selhání řešit přes záruční servis Intelu.

Intel píše, že má v úmyslu zajistit, aby všichni majitelé procesorů trpících nestabilitou dostali patřičnou podporu, a že si „stojí za svými produkty“, a firma proto pro tyto procesory prodlouží záruku o dva roky. Týká se to specificky procesorů Core 13. a 14. generace pro desktop v boxovém balení, nikoliv mobilních modelů.

Intel is committed to making sure all customers who have or are currently experiencing instability symptoms on their 13th and/or 14th Gen desktop processors are supported in the exchange process. We stand behind our products, and in the coming days we will be sharing more details on two-year extended warranty support for our boxed Intel Core 13th and 14th Gen desktop processors.