Intel má s 4nm čipy pořád problém. Letos jen slabší modely Meteor Lake, Core Ultra 9 v roce 2024

Příchod procesorů Intel Meteor Lake a zejména jejich nové EUV 4nm technologie ukazuje, že problémy někdejšího křemíkového lídra nejsou ještě u konce. Firma sice už na jaře 2021 uváděla, že návrh 4nm Compute čipletu má hotový, ale vydání nakonec má být až teď v prosinci. A zdá se, že ačkoliv se obavy z nízkých frekvencí nepotvrdily naplno, zrovna modely s nejvyššími takty nebudou připravené v termínu a doznají ještě nějaké další zpoždění.

Čínské zdroje teď uvádějí, že při vydání 14. 12., které dost vypadá, jako by Intel ze všech sil chtěl uskutečnit vydání stále v roce 2023, budou zřejmě dostupné hlavně nebo jenom notebooky s nižšími modely procesorů, tedy s kategoriemi Core Ultra 5 a Core Ultra 7. Tato informace pochází od čínských médií a také leakera Golden Pig Upgrade na sociální síti Weibo (který by ale, zdá se, mohl být současně recenzentem, takže nejde jen o pouštěče úniků). Z těchto kanálů unikaly předchozí později potvrzené informace o procesorech Meteor Lake, takže to nejsou zdroje bez důvěryhodnosti.

Podle těchto zdrojů se v první fázi zřejmě budou prodávat notebooky s procesory Intel Core Ultra 5 125H (ten má 4+8+2 jádra a maximální boost 4,5 GHz) a Core Ultra 7 155H, jenž má 6+8+2 jader a maximální frekvenci 4,8 GHz. Výkonnější modely Core Ultra 7 165H a Core Ultra 9 185H prý budou až později, jejich dostupnost v noteboocích sklouzne až do roku 2024. Tyto modely podle úniků (oficiální parametry ještě Intel neprozrazuje) dosahují frekvencí 5,0 GHz u modelu 165H a 5,1 GHz u Core Ultra 9 185H.





Více: Modely a parametry 4nm procesorů Intel Meteor Lake pro notebooky unikly: První 45W Core Ultra

Je třeba říct, že v době vydání (14. 12.) nebudou do konce roku 2023 zbývat ani tři týdny, takže toto může teoreticky znamenat zpoždění třeba jen o měsíc. Jak upozorňuje VideoCardz, může jít třeba i jen o to, že výrobci notebooků odložili modely s výkonnějšími procesory až na leden nebo únor proto, že by v té době mohla Nvidia a případně AMD nebo Intel vypustit nějaké nové notebookové grafiky. V tomto případě by asi šlo jen o mezigenerační refresh, ale přesto to může hrát roli).

Intel InnovatiOn 2023: Odhalení procesorů Intel Meteor Lake, proces Intel 4 Autor: Intel

Nicméně to, že nejvýkonnější modely, u kterých se asi Intel snažil posunout frekvenci tak daleko, jak to jenom šlo, aby zmírnil její propad proti poslední 7nm generaci Raptor Lake, jsou zdržené právě výtěžností procesu a souvisejícími problémy, asi zůstává nejpravděpodobnějším vysvětlením. Uvidíme tedy, jak dlouho bude trvat, než se top modely na trhu objeví, a zda případně nebudou trpět špatnou dostupností. To by mohlo ukazovat, že (při nynější zralosti technologie Intel 4) je pro Meteor Lake realističtějším maximem spíše ona úroveň 4,8 GHz a 5,0–5,1 GHz se dá dostat jen málo často u výběrového křemíku.

Ozvěny Core i7–1068G7?

Trochu to připomíná podobnou situaci z doby procesorů Ice Lake, což byla první reálná generace 10nm procesorů (po poněkud fantomovém Cannon Lake, které nejdřív bylo vydáno víceméně jako demonstrace, že 10nm proces není úplně vaporware, ale zdá se, že teď po pár letech by ho Intel chtěl spíš vymazat z historie).

Procesor Ice Lake-U Autor: Intel

Mobilní procesory Ice Lake (desktopová verze nebyla) měly při vydání ohlášený nejvyšší model Core i7–1068G7, který dosahoval jako jediný takt přes 4 GHz – přesněji 4,1 GHz při maximálním boostu na jednom jádru. Druhý model v pořadí Core i7–1065G7 už měl maximální boost jen 3,9 GHz.

Postupem času se ale ukázalo, že v praxi se do notebooků dostal jen onen druhý pomalejší model v řadě, i7–1065G7, zřejmě protože výkonnější model na 4,1 GHz nedovolila výtěžnost 10nm procesu Intelu vyrábět v dostatečném počtu. Nejprve Intel uváděl, že se dostane „do produkce“ později až v následujícím roce, nakonec byl ale smazán z databáze ARK, ačkoliv ho firma předtím oficiálně „vydala“. Přežil nicméně model Core i7–1068NG7 se stejnou frekvencí, který byl exkluzivně pro Apple. Nebyla to tedy porážka úplná, jelikož alespoň pro něj se Intelu povedlo >4GHz model zrealizovat, ale evidentně to s parametry výroby nedopadlo podle plánu. Nyní v případě Meteor Lake to snad bude jen zdržení a až tak problematická jako raný 10nm proces proces doufejme technologie Intel 4 nebude.

Zdroje: Weibo, VideoCardz