Intel možná vstoupí do ARMu. Firma s ním jedná o koupi části akcií před IPO

Od doby, co selhal plán Nvidie koupit firmu ARM, připravuje fond Softbank místo toho IPO, tedy vstup na burzu, při kterém by se část akcií ARMu prodala ne jednomu zájemci, ale skrz mechanismus otevřeného burzovního obchodování. Ještě by to mohlo mít hodně zajímavé výsledky, protože by se touto cestou zřejmě mohl vlastníkem stát i Intel.

Podle zpráv Bloombergu a Reuters fond Softbank kontaktoval významné klienty ARMu a uživatele těchto procesorů s nabídkou, aby se podíleli na primární emisi akcií (IPO) jako počáteční investoři. Firmy během IPO nabízejí akcie ještě před začátkem samotného obchodování velkým institucionálním investorům, protože se tak dá smluvně zajistit prodej určitého balíku za domluvenou cenu, což pak může sloužit jako určitá opora pro samotný divoký prodej po otevření obchodování na burze.

Podle Reuters byly mezi takto oslovenými možnými zájemci o akciový podíl v ARMu společnosti Google (respektive Alphabet) a Microsoft, ale také výrobci čipů používající architekturu ARM – Samsung a Apple. A také bylo osloveno TSMC, kde pak většina klientů ARMu své navržené čipy nechává fyzicky vyrábět.

Nejzajímavější jméno mezi těmito firmami je ale Intel. I tomu bylo totiž toto nabídnuto a tudíž by při IPO mohl získat na ARMu vlastnický podíl, ač je v podstatě nejhlavnějším konkurentem – alespoň v obecném vnímání. Dlužno dodat, že Intel má také zájem o to poskytovat „foundry“ výrobu čipů ARM, v které by fungoval stejně jako TSMC coby partner, ač jiné jeho divize procesorům ARM konkurují.

Je ale třeba říct, že toto by neznamenalo, že Intel ARM koupí. Pokud by významný podíl na ARMu získal jen Intel, bylo by to asi příčinou k obavám podobně jako v případě Nvidie. Ale v tomto případě by asi podíl Intelu ani zdaleka nedosáhl nadpoloviční většiny. Bavíme se spíše o jednotkách procent. Je třeba pamatovat že Softbank ani nemíní teď hned prodat 100 % akcií, ale jen jejich část nejspíše nižší, než je kontrolní většina. Cílem je údajně získat asi 8 až 10 miliard dolarů.

Takže by nešlo o ovládnutí a dopad na konkurenční prostředí by tedy asi nemusel být moc velký. Zda se i tak do majetkového vstupu Intelu nevloží nějaké antimonopolní vyšetřování, zatím nevíme.

Kdysi Intelu konkurující serverový ARM procesor Centriq od Qualcommu Autor: The Register

Na druhou stranu, pokud by nabídku využil nejen Intel, ale i část z dalších na začátku zmiňovaných společností, mohl by být výsledek dost pozitivní. Zainteresování mnoha hráčů počítačového průmyslu bez toho, aby jeden měl plnou kontrolu, by mohlo zajistit ARMu onu důležitou neutralitu a otevřenost všem možným uživatelům, po které bylo voláno a která by po akvizici Nvidií asi trpěla a časem dost možná úplně skončila.

Zatím každopádně není jasné, zda tato jednání uspějí a zda se tedy Intel nebo další zmíněné firmy rozhodnou nabídku ARMu na vstup využít. Jednání mají probíhat až do srpna. Není to tedy ještě zdaleka nic definitivního. Všechny zmíněné firmy včetně ARMu neodpověděly na dotazy novinářů k této věci, nebo komentář výslovně odmítly. Je ale dost pravděpodobné, že zprávy Bloombergu a Reuters se zakládají na pravdě.

Primární emise akcií ARMu by měla probíhat na americkém trhu, kde jednání běží od dubna, a očekává se, že se uskuteční v letošním roce.

Zdroje: Bloomberg, Reuters, techPowerUp