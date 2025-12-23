Jaroslav Král (Lenovo): Klávesnice jen tak nezmizí, český zákazník se už nebojí připlatit

Dvě desetiletí představují v rychle se měnícím světě informačních technologií celou epochu. Změnila se podoba vybavení, které používáme i to, co dnešní počítače, mobily nebo tablety dokáží.
„V nejbližších letech čekám hlavně další posun v technologiích baterií, mimo jiné i díky rychlému vývoji v automotive. A za dvacet let tu budou zařízení z materiálů a s výdrží, kterou si dnes těžko představíme,“ říká v rozhovoru pro Cnews Jaroslav Král.
Letos slavíte 20 let na českém trhu, což je v IT obrovsky dlouhá doba. Z dob, kdy počítače byly jen těžké černé skříně pod stolem, jsme se plynule překlenuli do doby, kdy jsou dnes zkrátka stylovka, kterou se chceme pochlubit. Dokážete se ohlédnout v čase a říct, co byly vaše klíčové ambice a plány při vstupu na náš trh? A které z nich se uskutečnily a které naopak ukázaly jako slepá ulička?
To je poměrně rozsáhlá otázka a není snadné ji stručně shrnout. Protože se jako produktový manažer věnuji primárně tabletům, zaměřím se na tento segment, který je jen malou částí širokého portfolia Lenova — od mobilů přes tablety, počítače a desktopy až po servery, úložiště a rozsáhlá infrastrukturní řešení.
V roce 2016 Lenovo uvedlo na trh první konvertibilní notebooky. Tento koncept se později promítl i do tabletů v podobě řady Yoga Tab s ikonickým „řetízkovým“ pantem a dotykovou klávesnicí. Šlo o výrazně inovativní zařízení, které u nás dosáhlo velmi dobrých prodejních výsledků. Přesto se v něm tehdy nepokračovalo.
Na trhu s Android tablety si dlouhodobě držíme přední příčky. Silné oživení nastalo během pandemie Covid-19 a letos sledujeme výměnu tehdejších zařízení za nová. Trh je stabilní a dokonce roste. Dnes je pro nás zásadní rozdělení portfolia na spotřebitelskou a komerční sféru, kde umíme zákazníkům nabídnout celý ekosystém softwarových služeb a rozsáhlé možnosti customizace.
Měnil se napříč časem profil českého uživatele?
Pokud budeme pokračovat v linii tabletů, z původně jednoduchého zařízení pro zobrazování obsahu se stal plnohodnotný komunikační a pracovní nástroj, který dnes v mnoha případech dokáže nahradit i běžný notebook s Windows. Úhlopříčky se postupně zvětšují — dnes začínáme na 9" a končíme na 12,7". Velkou změnou je také masové rozšíření aktivních per, která výrazně posunula způsoby ovládání. To vnímám jako nejzásadnější posun, který uživatelé během patnáctiletého vývoje Android tabletů přijali.
Je něco, v čem český trh v rámci globálního Lenova vyčnívá? Máme tu nějaké rekordy nebo specifika?
Česká republika patří v rámci Evropy k zemím s nejvyšším tržním podílem Lenova. Velmi dobře se zde uchytily i naše sub-brandy, které usnadňují orientaci v portfoliu — Legion, Yoga nebo Idea patří mezi nejznámější.
Dnes slyšíme ze všech stran pojem Artificial Intelligence (AI, umělá inteligence). Je to buzzword, který nás obklopuje úplně všude, ať chceme nebo ne a dnes má „AI“ nálepku snad už i toustovač. Jak se na AI dívá Lenovo? Chcete, aby ve vašich zařízeních byla jako proaktivní osobní asistent nebo spíše jako nástroj, který čeká na pokyn uživatele?
AI samozřejmě pronikla do našich produktů napříč celým portfoliem — od mobilů přes tablety a PC až po servery. Méně viditelnou, ale zásadní roli hraje AI přímo v čipech, kde pomáhá dosahovat vyššího výkonu, než by bylo standardně možné. Lenovo některé čipy vyvíjí samo a úzce spolupracuje s předními výrobci, například Intelem či AMD.
V oblasti tabletů vedl příchod AI k zásadnímu přepracování portfolia. U spotřebitelských modelů jsme dokonce opustili čisté Android buildy (netýká se komerčních zařízení), abychom zákazníkům nabídli produkt, který jim skutečně pomůže v každodenním fungování. AI vnímám jako osobní asistentku — nástroj, který má zvyšovat efektivitu a šetřit čas. I proto jsme portfolia rozdělili na Lenovo Tab, Lenovo Idea Tab a Lenovo Yoga Tab.
Zmínil jste Lenovo AI Now. Co to vlastně je? Zkuste mi jej vysvětlit jako běžnému uživateli a proč bych jej měl chtít přímo v počítači, když se mohu jednoduše zeptat třeba ChatGPT v prohlížeči?
AI Now je on-device umělá inteligence, tedy AI běžící přímo na zařízení. Je to taková vaše asistentka. Cloudové LLM pracují s veřejnými daty, ale mnoho uživatelů nebo firem potřebuje pracovat s vlastními, neveřejnými informacemi. A na to je AI on-device ideální. Umí vytvářet přepisy, sumarizace nebo rychle vyhledávat. Zároveň podporuje sémantické vyhledávání, tedy se učí chápat způsob, kterým se vyjadřujete a na ten reaguje. Díky tomu je přesnější ve svých odpovědích. Vaše data přitom neopouštějí zařízení.
Dnes má Lenovo AI Now a Motorola Moto AI. Zde samozřejmě dochází k intenzivnímu vývoji a neustálému zlepšování, takže můžeme počítat s tím, že v roce 2026 dojde ke sjednocení AI klienta do jedné platformy u obou značek.
Když se podíváte do křišťálové koule, myslíte si, že díky AI za několik let zmizí klávesnice a myš a budeme se zařízeními už jen mluvit? Nebo je podle vás ten fyzický kontakt nenahraditelný?
Mohu nabídnout jen svůj osobní pohled na věc, ale už dnešní zkušenost říká jasně: klávesnice nezmizí. Maximálně může ustoupit myš, kterou stále častěji nahrazuje dotyková obrazovka a stylus.
Co se klávesnice týče, podívejte se na to, co se děje na sociálních sítích – většina obsahu je otitulkovaná. Lidé chtějí soukromí i ve veřejném prostoru a nemohou se spoléhat pouze na hlasové ovládání. Proto si myslím, že „jen mluvit“ s počítačem nebude běžný scénář.
Kam se budou notebooky a počítače ubírat dál? Bude to honba za co nejtenším tělem, nebo spíše snaha propojit všechna zařízení do jednoho ekosystému, jako je tomu například u Applu?
To už není vize budoucnosti, ale realita. Lenovo vyvinulo aplikaci Smart Connect, která dnes Lenovo propojuje svět Windows a Androidu (dokonce i iOS). Už dnes tak můžete využít tablet jako druhou obrazovku k Windows notebooku, sdílet data mezi zařízeními (Lenovo tablet, smartphone), kopírovat a vkládat napříč platformami, zrcadlit mobil na PC nebo využít tablet jako grafický vstup s perem.
A jaké trendy vidíte v mobilním světě?
Softwarové trendy jsem už naznačil výše. Z pohledu hardwaru očekávám další posun v technologiích baterií — mimo jiné i díky rychlému vývoji v automotive. Rolovací a ohebné displeje podle mě budou pokračovat ve vývoji, protože nabízejí kombinaci kompaktních rozměrů a velké pracovní plochy. AI v čipech pak umožní vyšší výkon při nižší spotřebě. Myslím si, že tempo technologického pokroku rozhodně nezpomalí.
Jaká je vaše filozofie za koncepty Lenova? Je to show pro novináře, abychom měli o čem psát, nebo reálný testovací polygon, ze kterého si pak berete prvky do sériové výroby?
Koncepty vycházejí z reálných požadavků zákazníků, které bývají často protichůdné — výkon, výdrž, tvar, hmotnost. Hledáme proto nové formáty a technologické směry.
Příkladem je Yoga Tab: výborný produkt, který však v některých ohledech předběhl dobu. O tom, zda se udrží, rozhodnou tvrdá data: pokud se koncept komerčně neuživí, nepokračuje se v něm. Někdy chybí jediný technický detail, který by usnadnil používání a zajistil masovější přijetí. Jindy může třeba i předběhnout svou dobu a přijde v inovované podobě později.
Kolik takových nápadů vlastně skončí nenávratně v šuplíku? A co rozhoduje o tom, že se koncept překlopí do reality?
Vývoje primárně probíhají v našich R&D centrech po celém světě. Data kolik konceptů končí v šuplíku nemáme, ale tím, že je Lenovo velmi inovativní firma, o nové nápady není nouze.
Jedním z vašich konceptu je ohebný telefon, který si lze omotat okolo zápěstí jako náramek. Je tohle budoucnost, nebo jen bláznivý výstřelek do prázdna?
Opět zde mohu nabídnout jen svůj osobní pohled. Osobně používám už tři roky Motorola Razr, včetně nejnovější generace, a nedokážu si představit vrátit se k téměř sedmipalcovému telefonu bez možnosti jej přeložit a vložit do kapsy. Pokud ohebný „náramkový“ telefon nabídne alespoň stejnou funkcionalitu jako Razr a umožní svým umístěním využít více „dostupnost“ zařízení, vidím v tom velký potenciál.
Když se vrátíme zpět hodnocení uplynulých dvaceti let. Jaký je podle vás český zákazník? Jsme stále konzervativní a slyšíme hlavně na poměr cena/výkon, nebo se už nebojíme připlatit za prémiovost a zajímavé inovace?
Trh tabletů se konsolidoval a český zákazník je dnes náročnější. Má zkušenost je, že opakovaně nakupuje novější zařízení a přirozeně očekává vyšší kvalitu i funkcionalitu. Vlivem ekonomického vývoje posledních let se navíc zvýšila kupní síla — ceny základních tabletů jsou dnes podobné jako v době pandemie, a proto zákazníci častěji volí dražší modely. Inovace, například integrovaná AI, už v tabletech jsou — teď je na komunikaci a změně uživatelských návyků, aby se naplno prosadily.
Zákazníci chtějí v dnešní době stále tenčí a výkonnější stroje, ale planeta (a Evropská unie) volá po ekologii, opravitelnosti a dlouhé životnosti. Jak se vám daří balancovat tyto dva protichůdné požadavky?
Je potřeba rozlišit mezi požadavky EU a tím, co dělá Lenovo.
Od 1. 1. 2025 platí směrnice, podle níž se nesmí prodávat telefony a tablety s nabíječkou v balení. Už dříve přišlo sjednocení konektorů na USB-C. Jen v ČR a SR prodáme ročně zhruba 2,5 milionu mobilů a tabletů — pokud si jen polovina zákazníků nabíječku dokoupí, bavíme se o více než milionu kusů, které vůbec není potřeba vyrobit. Od června platí také nařízení o ekodesignu (EU 2023/1670), které stanovuje podmínky udržitelnosti: dostupnost náhradních dílů, softwarové aktualizace, odolnost, počet nabíjecích cyklů baterie a další. Lenovo se samozřejmě vyvíjí a jde v souladu s těmito směrnicemi EU.
Lenovo ve výrobě masivně využívá recyklovatelné materiály, například hliník. Obalové materiály už neobsahují žádné plasty, vše je papírové a recyklovatelné. Funguje také služba CO₂ Offset, která zákazníkům umožňuje kompenzovat uhlíkovou stopu spojenou s výrobou jejich zařízení. To vše přispívá k tomu, že vyrábíme zařízení s menší ekologickou zátěží a vyšší mírou udržitelnosti.
Bavili jsme se o uplynulých dvaceti letech. Troufnete si tipnout, jak budou vypadat mobilní zařízení, na kterých si naši potomci přečtou tento rozhovor? Půjdeme jako lidstvo čipováním mozkových implantátů, brýlemi s rozšířenou realitou nebo bude stále starý dobrý notebook?
Opět mohu nabídnout jen osobní pohled. Nečekám krok zpět — za 20 let tu budou zařízení z materiálů a s výdrží, kterou si dnes těžko představíme. Ale významnou roli bude hrát i to, jaká bude společnost. Vidím jisté cykly a polarizaci: část lidí bude žít stále více online, s implantáty či AR brýlemi, a vedle toho budou existovat zařízení pro ty, kteří chtějí zůstat mimo tento online svět. Proto věřím, že tu budou jak známé formáty, tak úplně nové typy zařízení, nad kterými by nám dnes spadla brada.