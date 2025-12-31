Jeden z velkých problémů OLED monitorů vyřešen: RGB Stripe přináší perfektní vykreslování textu

Před nedávnem jsme psali o RGB Mini LED panelech, které teď čínská firma chce jako první dostat do počítačových monitorů. Displejová inovace se ale chystá i v oblasti OLED obrazovek. Pokud máte zájem o tyto monitory, možná víte, že se u nich vyskytuje neduh v zobrazení textu, které trpí horší kvalitou proti LCD – a to kvůli nestandardním rozložením subpixelů. Vypadá to však, že na tomto poli se rýsuje řešení.
RGB Stripe OLED od LG
Výrobce displejů a televizí LG už oznámil některé novinky, které bude prezentovat v lednu na výstavě CES 2026, a bude mezi nimi i první monitor či panel s novou technologií OLED, nazvanou RGB Stripe. Budou to obrazovky zajímavé i pro hráče, vedle uživatelů vyžadujících precizně vykreslený text.
Půjde o 27palcový panel OLED s rozlišením 3840 × 2160 bodů (4K) a obnovovací frekvenci 240 Hz. Pro rychlé eSports hry má ale i duální schopnost – lze ho přepnout do režimu rozlišení 1920 × 1080 bodů, kdy už bude běhat s 480Hz obnovovací frekvencí.
TFT Central dále od LG zjistil, že panel bude mít certifikace VESA DisplayHDR 400 True Black (neplést s víceméně bezcenným DisplayHDR 400 u LCD). V běžném SDR zobrazení bude mít maximální jas 250 cd/m², což je i limit v HDR režimu při rozsvícení úplně celé plochy (100 % bodů). Na 10 % bodů už ale smí jas dosáhnout 500 cd/m² a na 1,5 % dokonce 1000 cd/m². Panel by tak měl mít kvalitní HDR zobrazení.
Hlavní novinka je ale změna struktury obrazových bodů. Samotná technologie OLED je zachována a v principu by asi měla fungovat stejně a se stejnými vlastnostmi – tedy se stejně rychlou odezvou, stejným kontrastem a perfektním podáním černé, ale také s potenciálním problémem stárnutí a nezvratného vypalování obrazu),
Důvod, proč mají OLED panely problémy s podáním textu, spočívá v jejich odlišném uspořádání barevných subpixelů, z nichž je na monitoru tvořen bod (což mimochodem může nastat i u některých LCD, někdy jsou použité subpixely s nestandardním pořadím). To je na štíru s algoritmy subpixelového vyhlazování hran písma, které operační systémy dnes využívají k ostřejšímu, jasněji definovanému a lépe čitelnému zobrazení textu. Můžete ho znám pod jménem ClearType, které tato technologie nesla ve Windows XP, kde ji Microsoft poprvé nasadil.
Problém subpixelů u OLED
Funguje tak, že ač například máte černý text na bílém pozadí, Windows hrany písma nevyhlazuje různými odstíny šedé, ale přepočítává barvu tak, aby například byly rozsvícené jen ty subpixely, které zasahují do písma. Text pak může mít při bližším zkoumání určité barevné anomálie na konturách, ale je ostřejší a jasnější – největší efekt to má při nízkých rozlišeních. Tato technologie ale dobře pracuje právě jenom s obrazovkami, které mají standardní RGB subpixely tvořené svislými pruhy červené ®, zelené (G) a modré (B) v tomto pořadí, spolu tvořícími čtvercový či obdélníkový bod.
Potíž je, že z důvodů usnadnění výroby doteď OLED panely takto dělané nebyly a mají různé nestandardní složení bodu. Může to být například RGWB, kdy je vložen ještě čistě bílý subpixel, který zvyšuje dosažitelný jas. Ještě zapeklitější pak jsou panely, které mají úplně jinou strukturu, například takovou, kdy body jsou uspořádané spíše do trojúhelníku. Ačkoliv by teoreticky mělo být možné vytvořit ClearType algoritmy i pro takovéto struktury subpixelů, v praxi toho zatím nebylo dosaženo – a například u trojúhelníkové struktury asi subpixelové vyhlazování ani nebude moc dobré – písmena latinky mají hodně svislých čar, proto jsou pro ně vertikální pruhové subpixely lepší.
RGB Stripe OLED přináší standardní strukturu subpixelu používanou i u LCD (zcela vpravo) místo dříve používaných nestandardních uspořádání, které dělají problémy při vykreslování textu
RGB Stripe OLED proto tuto situaci řeší prostě tak, že používá stejnou klasickou strukturu jako nejběžnější LCD panely a má také vertikální vedle sebe uložené barevné subpixely RGB. Na těchto panelech tedy bude subpixelové vyhlazování automaticky fungovat zcela stejně jako na vašem současném monitoru. Výsledkem bude, že i text bude stejně kvalitní (nebo potenciálně lepší) bez problémů, které jsou OLED monitorům vyčítány dnes.
Už tedy nebude třeba se OLED monitoru bát, pokud je vaší prací třeba vývoj software nebo jakákoli jiná práce, kde stále nakládáte s textem. Mohlo by tak jít o ideální monitorovou technologii spojující to nejlepší pro herní, zábavní, multimediální a grafické využití s perfektním fungováním pro produktivitu a kancelář.
Tedy – bylo by tomu tak, kdyby nezůstávaly některé univerzální nectnosti technologie OLED, zejména její omezená životnost a problémy s opotřebováváním, kdy pixely svícením stárnou a snižuje se jejich svítivost, takže se časem může projevit nerovnoměrný jas, může dojít ke změně barevného vyvážení (protože subpixely různých barev stárnou jinak rychle). A nejzávažnější je samozřejmě problém s viditelným vypálením obrazu, kde po nějakém čase může být například trvale viditelný duch televizních log, tlačítka start a podobných elementů. Výrobci monitorů sice proti vypalování mají různé technologie, ale nelze mu předejít úplně. Toto RGB Stripe panely bohužel nezmění.
Asus už chystá herní monitor
Zatím není úplně jasné, zda LG hned představí i nějaký hotový monitor, nebo zatím jde jen o oznámení výroby panelu a monitory přijdou až později. Vedle LG už ale OLED s technologií RGB Stripe oznámil Asus, který taktéž hodlá na CES 2026 představit přímo takovýto monitor. Ten bude nejspíš založený na právě zde diskutovaném panelu od LG, mohl by tedy být jeho první inkarnací (nebo asi spíš „inplastikací“).
Asus láká na totéž co LG, tedy že tato technologie eliminuje problémy se zobrazením textu, které doteď byly s OLED spojené, a nabídne k tomu kvality obvyklé této technologie (například perfektní černou), jak již bylo zmíněno. Potvrzuje tím tedy, že vykreslování textu bude hlavní důrazem této inovace.
I v tomto případě nejspíš bude trvat nějakou chvíli, než se takový monitor bude dát koupit. Asus ještě neoznámil jméno připravovaného modelu, jen naznačil, že bude uveden v herní řadě ROG. Parametry firma neoznámila, rozlišení, úhlopříčka a frekvence ovšem budou vycházet z toho, co bylo výše napsáno o panelu od LG. Jen obnovovací frekvence teoreticky může být o něco vyšší, pokud se Asusu povede panel o něco přetaktovat.
Více bychom se měli dozvědět příští týden během CES 2026.
Zdroje: LG, Asus, TFT Central