Cnews.cz  »  Hardware  »  Čína má prvenství v monitorech: Technologie RGB Mini LED dosáhne svatého grálu v kvalitě barev

Hardware

Čína má prvenství v monitorech: Technologie RGB Mini LED dosáhne svatého grálu v kvalitě barev

Jan Olšan
Dnes
3 nové názory

Sdílet

Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED
Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED
Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED
Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED
Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED
Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED
Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED
Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED
Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED
Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED
Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED
Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED
Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED
Všechny fotografie
RGB Mini LED dává poprvé dohromady dvě dříve samostatné technologie, což konečně přinese na trh monitory schopné zobrazit extrémně široký barevný prostor Rec. 2020.

Už dlouhá léta vyhlížíme příchod monitorů OLED coby lepší náhrady technologie LCD, ale o tom, který typ obrazovek je „technologie budoucnosti“, možná ještě není rozhodnuto. OLED má stále nevyřešené problémy se stárnutím a vypalováním obrazu, zatímco rychlost i kvalita barev panelů LCD se zlepšují. O něco by je teď mohla posunout nová technologie, s kterou překvapivě přišly čínští výrobci. Ukazuje to na jejich rostoucí roli v oboru.

První RGB Mini LED

Firma HKC nyní oznámila, že chystá vydání prvního monitoru s technologií kombinující lokálně stmívatelné podsvícení typu Mini LED s technologií, kdy je podsvícení tvořené pomocí RGB LED místo jednobarevných (bílých) LED Jak je běžné. Jedná se tak o první „RGB Mini LED“ monitor. Tato novinka se bude jmenovat KHC M10 Ultra a používá panel o rozlišení 4K s úhlopříčkou 31,4 palce.

Rozlišení 3840 × 2160 bodů má zvládat při obnovovací frekvenci 165 Hz a navíc má mít sekundární režim 1920 × 1080 bodů při 330 Hz pro hraní stříleček a rychlých soutěžních her. Není bohužel řečeno, zda půjde o IPS nebo VA obrazovku, ale má mít podporu DisplayPortu 2.1, takže s dostatečně novým GPU (Radeony RX 7000, GeForce RTX 5000) nebude vyžadovat kompresi.

Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED

Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED

Autor: HKC

V čem přínos spočívá? RGB podsvícení je něco, co již dřív existovalo. Bylo používáno monitory s širším gamutem neboli barevným rozsahem (například AdobeRGB). Světlo podsvícení bylo vyzařováno sadami LED kombinujícími vždy červenou, modrou a zelenou. Jimi vyzařované vlnové délky pak pixelům matice umožňovaly vykreslit širší rozsah barev, než jaké by matice dokázala vytvořit z podsvícení vyzařovaného pouze bílou LED, jaké měly levné monitory.

Nicméně později přišla technologie kvantových teček, která umožnila tvořit širší rozsah barev i z bílého podsvícení (a levněji). RGB podsvícení se proto už nedostalo do panelů využívajících pozdější inovaci se stmívatelným podsvícením s vyšším počtem zón, kterému se říká Mini LED.

Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED

Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED

Autor: HKC

HKC se teď k myšlence RGB podsvícení kombinací barevných LED ale vrací. Jeho RGB Mini LED monitor má panel s 4788 nezávisle kontrolovanými zónami podsvícení. Nicméně jelikož jde o číslo dělitelné třemi, je možné, že ve skutečnosti je plocha panelu prostorově rozdělená na 1596 zón, v nichž jsou R, G i B LED. Protože ale každá barva je regulovatelná samostatně, předpokládáme, že tyto zóny HKC počítá třikrát, čímž vyšlo číslo 4788.

Lokálně stmívatelného RGB LED podsvícení konečně dosáhne na pokrytí barevného gamutu Rec. 2020

V tom je asi právě smysl návratu k RGB LED – pro nějakou tu podporu HDR obrazu více méně stačí zmíněné kvantové tečky, ale možnost nezávislého řízení barevných složek podsvícení zřejmě dává potenciál k tomu, aby výsledné barvy byly kvalitnější a rozsah zobrazitelných barev větší než s kvantovými Mini LED panely. Elektronika displeje bude při řízení odstínu bodu schopná využít nejen vlastní možnosti nastavení barevných subpixelů v matrici, ale také upravovat odstín světla, které použije jako vstup – zatímco běžný Mini LED panel může pracovat jen s jeho jasem. To bude samozřejmě náročnější na výpočet správných parametrů a vyladění fungování panelu.

Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED

Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED

Autor: HKC

Odměnou by ale měla být větší věrnost barev a je možné, že i širší barevný gamut. Podle HKC se touto cestou podařilo dosáhnout více než 98% pokrytí extrémně velkého barevného prostoru Rec. 2020/BT.2020, což by byl docela průlom, dnešní HDR a grafické monitory se většinou musí spokojit s menšími rozsahy DCI-P3 a AdobeRGB. Plné nebo téměř plné pokrytí Rec.2020 dlouho bylo tak trochu jako svatý grál monitorů a pokud by se ho podařilo dosáhnout na relativně dostupných monitorech a televizích, bylo by to skvělé.

Zda tento panel bude také mít přínosy například v maximálním kontrastu, to už není tak jisté. Také od technologie RGB Mini LED nelze asi čekat, že by nějak zlepšila odezvy, a je otázka, zda nemůže trošku zhoršit pozorovací úhly. V monitorech by to každopádně mohla být svěží novinka.

Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED

Monitor HKC M10 Ultra s technologií RGB Mini LED

Autor: HKC

Vydání v roce 2026

Je ale třeba říci, že tento monitor zatím nebyl uveden na trh, takže prvenství HKC je zatím v tom, že firma kombinaci Mini LED podsvícení a RGB LED jako první oznámila – vydání upřesněno nebylo, prodej má ale prý začít někdy v roce 2026.

Někdy se stává, že kvůli tomu společnosti taková oznámení dělají velmi dlouho dopředu. Je možné, že na Mini LED podsvícení tedy dělají i třeba tchajwanští výrobci LCD panelů jako Innolux a AU Optronics, ale nevytrubují ještě chystané uvedení do výroby tak dlouho dopředu. Produkt tak nakonec nemusí mít Čína hotový jako první, i když překvapivé by to také nebylo.

Zdroj: techPowerUp, IThome, TFT Central

Vstoupit do diskuse (3 názory)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jak vnímáte, že AI používá obsah médií bez odpovídající náhrady?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
JJ, napsal jsem to tam blbě, díky za upozornění.
Jan Olšan

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

AI vyhledávání: hrozí zánik důvěryhodných zdrojů?

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Brnění rukou, otékání nohou. Příčinou bývá dlouhé sezení

Zahraniční stravné 2026: Jak ho vypočítat a kolik reálně dostanete?

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Poslední letošní vydání CIOtrends se zaměřuje na střízlivění z AI, návrat do kanceláří a novou éru privátního cloudu

Práce kvapná… u snížení záloh zapomněli na paušální daní

Ošetřovné 2026: Kdo dosáhne na vyšší dávku

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci

Rehabilitace musí začít nejpozději do 40 dnů od vypsání žádanky