Čína má prvenství v monitorech: Technologie RGB Mini LED dosáhne svatého grálu v kvalitě barev

Už dlouhá léta vyhlížíme příchod monitorů OLED coby lepší náhrady technologie LCD, ale o tom, který typ obrazovek je „technologie budoucnosti“, možná ještě není rozhodnuto. OLED má stále nevyřešené problémy se stárnutím a vypalováním obrazu, zatímco rychlost i kvalita barev panelů LCD se zlepšují. O něco by je teď mohla posunout nová technologie, s kterou překvapivě přišly čínští výrobci. Ukazuje to na jejich rostoucí roli v oboru.
První RGB Mini LED
Firma HKC nyní oznámila, že chystá vydání prvního monitoru s technologií kombinující lokálně stmívatelné podsvícení typu Mini LED s technologií, kdy je podsvícení tvořené pomocí RGB LED místo jednobarevných (bílých) LED Jak je běžné. Jedná se tak o první „RGB Mini LED“ monitor. Tato novinka se bude jmenovat KHC M10 Ultra a používá panel o rozlišení 4K s úhlopříčkou 31,4 palce.
Rozlišení 3840 × 2160 bodů má zvládat při obnovovací frekvenci 165 Hz a navíc má mít sekundární režim 1920 × 1080 bodů při 330 Hz pro hraní stříleček a rychlých soutěžních her. Není bohužel řečeno, zda půjde o IPS nebo VA obrazovku, ale má mít podporu DisplayPortu 2.1, takže s dostatečně novým GPU (Radeony RX 7000, GeForce RTX 5000) nebude vyžadovat kompresi.
V čem přínos spočívá? RGB podsvícení je něco, co již dřív existovalo. Bylo používáno monitory s širším gamutem neboli barevným rozsahem (například AdobeRGB). Světlo podsvícení bylo vyzařováno sadami LED kombinujícími vždy červenou, modrou a zelenou. Jimi vyzařované vlnové délky pak pixelům matice umožňovaly vykreslit širší rozsah barev, než jaké by matice dokázala vytvořit z podsvícení vyzařovaného pouze bílou LED, jaké měly levné monitory.
Nicméně později přišla technologie kvantových teček, která umožnila tvořit širší rozsah barev i z bílého podsvícení (a levněji). RGB podsvícení se proto už nedostalo do panelů využívajících pozdější inovaci se stmívatelným podsvícením s vyšším počtem zón, kterému se říká Mini LED.
HKC se teď k myšlence RGB podsvícení kombinací barevných LED ale vrací. Jeho RGB Mini LED monitor má panel s 4788 nezávisle kontrolovanými zónami podsvícení. Nicméně jelikož jde o číslo dělitelné třemi, je možné, že ve skutečnosti je plocha panelu prostorově rozdělená na 1596 zón, v nichž jsou R, G i B LED. Protože ale každá barva je regulovatelná samostatně, předpokládáme, že tyto zóny HKC počítá třikrát, čímž vyšlo číslo 4788.
Lokálně stmívatelného RGB LED podsvícení konečně dosáhne na pokrytí barevného gamutu Rec. 2020
V tom je asi právě smysl návratu k RGB LED – pro nějakou tu podporu HDR obrazu více méně stačí zmíněné kvantové tečky, ale možnost nezávislého řízení barevných složek podsvícení zřejmě dává potenciál k tomu, aby výsledné barvy byly kvalitnější a rozsah zobrazitelných barev větší než s kvantovými Mini LED panely. Elektronika displeje bude při řízení odstínu bodu schopná využít nejen vlastní možnosti nastavení barevných subpixelů v matrici, ale také upravovat odstín světla, které použije jako vstup – zatímco běžný Mini LED panel může pracovat jen s jeho jasem. To bude samozřejmě náročnější na výpočet správných parametrů a vyladění fungování panelu.
Odměnou by ale měla být větší věrnost barev a je možné, že i širší barevný gamut. Podle HKC se touto cestou podařilo dosáhnout více než 98% pokrytí extrémně velkého barevného prostoru Rec. 2020/BT.2020, což by byl docela průlom, dnešní HDR a grafické monitory se většinou musí spokojit s menšími rozsahy DCI-P3 a AdobeRGB. Plné nebo téměř plné pokrytí Rec.2020 dlouho bylo tak trochu jako svatý grál monitorů a pokud by se ho podařilo dosáhnout na relativně dostupných monitorech a televizích, bylo by to skvělé.
Zda tento panel bude také mít přínosy například v maximálním kontrastu, to už není tak jisté. Také od technologie RGB Mini LED nelze asi čekat, že by nějak zlepšila odezvy, a je otázka, zda nemůže trošku zhoršit pozorovací úhly. V monitorech by to každopádně mohla být svěží novinka.
Vydání v roce 2026
Je ale třeba říci, že tento monitor zatím nebyl uveden na trh, takže prvenství HKC je zatím v tom, že firma kombinaci Mini LED podsvícení a RGB LED jako první oznámila – vydání upřesněno nebylo, prodej má ale prý začít někdy v roce 2026.
Někdy se stává, že kvůli tomu společnosti taková oznámení dělají velmi dlouho dopředu. Je možné, že na Mini LED podsvícení tedy dělají i třeba tchajwanští výrobci LCD panelů jako Innolux a AU Optronics, ale nevytrubují ještě chystané uvedení do výroby tak dlouho dopředu. Produkt tak nakonec nemusí mít Čína hotový jako první, i když překvapivé by to také nebylo.
Zdroj: techPowerUp, IThome, TFT Central