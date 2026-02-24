Jediným klikem bez AI: nový Firefox má přepínač, který vás umělé inteligence kompletně zbaví

Chvíli to vypadalo, že se Mozilla se svým Firefoxem bude držet od aktuální AI vlny dál. To se ale změnilo v průběhu loňského prosince, kdy nastoupil nový CEO Anthony Enzor-DeMeo, který pro Firefox rovněž spatřuje budoucnost s všudypřítomnými AI nástroji. Tvůrci ale naštěstí vyslyšeli komunitu a do verze 148 přidali přepínač, který jediným klepnutím všechny AI funkce deaktivuje.
Bez chatbotů i vyhledávání
Firefox umí v aktuálních verzích zobrazit chatboty v postranním panelu a mimo jiné chystá i možnost přepnout prohlížeč do AI režimu. V tom bude prohlížení webu probíhat pouze pomocí promptů, nikoliv tradičním vyhledáváním a procházením oblíbených webů. Stejně tak nabízí AI překlad nebo si umělou inteligencí pomáhá při chytrém seskupování panelů.
Existuje ale celá řada uživatelů, kteří o nové funkce postavené kolem AI nemají zájem, případně se obávají o svoje uživatelská data. Odpovědí Mozilly je nové a rychlé nastavení v rámci tradiční konfigurace prohlížeče – jediným posuvníkem umožňuje od verze 148 všechny tyto funkce zablokovat. Vývojáři rovněž slibují, že budou deaktivaci respektovat i další aktualizace a nedojde tak k jejich znovuaktivaci.
Kromě této možnosti nová verze přinesla i podrobnější nastavení toho, co prohlížeč o uživatelích sbírá za data. Může jít o základní telemetrii, stejně tak ale o data pro doporučení personalizovaných doplňků nebo o každodenní reporty o používání prohlížeče. Vše lze nyní v nastavení vypnout, případně sběr dat podrobněji nastavit.
Zdroj: OMGUbuntu