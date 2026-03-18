Ještě kvalitnější hudba ze Spotify: výhradní režim obchází Windows a nadchne audiofily

Streamovanou hudbou zapálení audiofilové většinou pohrdají a na milost berou maximálně Tidal, který od začátku nabízí bezztrátovou kvalitu. Ani Spotify ale nezůstává pozadu a v mnohém svoji konkurenci překonává. Jeho desktopové aplikace se bezztrátovou kvalitu rovněž naučily a nyní přidávají další důležitou možnost – výhradní režim.
Mimo směšovač Windows
Při běžném poslechu je zvukový výstup z aplikace (ať už Spotify nebo kterékoliv další) směrován do systémového směšovače. Ten umožňuje více zvukových stop sloučit do jednoho výstupu – sluchátek, reproduktorů nebo externího převodníku. Výhradní režim to ale obchází. Spotify díky němu získá přímý přístup ke zvukovému výstupu, čímž je omezeno případné ovlivnění zvukové kvality například převzorkováním.
Funkce se v současné době rozšířila do desktopové aplikace pro Windows, macOS by měl následovat v nejbližších měsících. Zapnout ji lze v Nastavení v sekci Přehrávání. K dispozici je ale pouze v případě připojeného kompatibilního zařízení. Například pro Bluetooth sluchátka nebo vestavěné reproduktory v notebooku k dispozici není. Pro spuštění stačí vybrat výstup, se kterým má Spotify pracovat.
Alternativně je možné aktivovat i maximální hlasitost pro konkrétní výstup a regulovat ji pouze pomocí něj – typicky u DAC převodníku.
Spotify při využití doporučuje vypnout některé funkce jako je prolínání skladeb nebo normalizace hlasitosti, které rovněž mohou ovlivnit zvuk. Stejně tak ekvalizér by měl být nastaven na výchozí hodnoty.
Jak už název funkce napovídá, zvukový výstup bude využívat výhradně Spotify. Žádné další aplikace jej použít nemohou a je potřeba je směrovat na další výstupy. Windows standardně jednoduché přepínání výstupů pro každou aplikaci neumožňuje, existují pro to ale aplikace. Jednou z nejlepších je EarTrumpet.
Zdroj: Spotify