Jihlavská nemocnice má jako první v Česku autonomní roboty. Obslouží výtah, dovezou jídlo až na oddělení

Jihlavská nemocnice si připisuje nové prvenství. Jako první v Česku nasadila do ostrého provozu plně autonomní roboty, kteří komunikují výhradně skrze 5G síť a starají se o převoz materiálu mezi odděleními. Aktuálně využívají roboti pouze část podzemních koridorů, v budoucnu by mohli operovat po celém areálu.
Sám si otevře dveře, přivolá výtah
Hlavním cílem zavedení robotů je podle ředitele nemocnice Alexandera Filipa zefektivnění provozu a ulehčení zaměstnancům, kterých je ve zdravotnictví nedostatek. Autonomní mobilní roboti (AMR) se od těch klasických vedených po předem vyznačené trase (například pomocí magnetické pásky, drátu či laserem) liší tím, že se pohybují samostatně.
Jejich komunikace probíhá čistě skrze hybridní 5G technologii dodanou T-Mobilem. Podle něj je síť natolik spolehlivá a stabilní, že by zvládla provoz robotů při teoretické rychlosti přes 300 km/h.
Jihlavská nemocnice roboty testovala asi 2 měsíce, nyní přechází do ostrého provozu a roboty aktuálně využívá pro rozvoz stravy podzemními koridory. K dispozici jsou aktuálně dva zdvižné roboty s nosností 750 kg, dva tažné stroje schopné táhnout až několik vozíků s hmotností 3 tun a dva úklidové roboty. Všechny dodala česká firma Service Control.
Jeden z nich, zdvižný robot Emil (pojmenovaný zaměstnanci) je vybaven 3D kamerou, umí se otočit na místě, vyhnout se překážkám, otevřít si dveře i sám přivolat výtah. K tomu bylo zapotřebí modernizovat dveře i výtahy, aby byly schopné s roboty vzájemně komunikovat.
Na jedno nabití vydrží tažný robot fungovat přibližně 6 hodin, tedy „téměř“ celou pracovní směnu. V koridorech se nacházejí bezdrátové nabíječky, ke kterým si sám zajede a dobije se, pokud zrovna není potřeba.