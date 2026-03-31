Klamavá reklama a „fake MSRP“? Nové procesory Intelu nejsou tak levné, jak se zdálo

Loňská vydání a často i následující měsíce prodejů grafik Nvidia GeForce RTX 5000 a AMD Radeon RX 9000 byly často spojené s pojmem „fake MSRP“. Ten znamená, že firmy oznámily určitou atraktivní cenu produktu, která vzbudí dobrý první dojem a chválu v recenzích, ale poté karty obratem zdraží na výrazně vyšší částky, nebo se za doporučenou částku prakticky ani neobjeví. Vypadá to, že něco podobného teď hrozí u nových procesorů Intel.
Zprávy o nízké ceně refreshových modelů Arrow Lake byly poněkud přehnané
Když jsme psali o odhalení procesorů Core Ultra 200 Plus neboli refreshových desktopových procesorů Intel Arrow Lake, které nastalo 11. 3., psali jsme, že mají nastavené hodně atraktivní (až dokonce „terno“) ceny. Nečekalo se, že by při vydání byl procesorů nedostatek a cena kvůli tomu stoupla, Intel s tím obvykle nemívá problémy. Nicméně se ukázalo, že zrovna v tomto případě se to stalo – ať už záměrně či jen samovolně tržními mechanismy.
V USA se cena procesoru Core Ultra 7 270K Plus v různých obchodech pohybuje od 330 $ do 350 $, tedy výrazně nad původně oznámenou cenou 300 $. To se podle všeho odehrává i u nás, navíc se špatnou dostupností procesoru. Vyhledávače ho totiž zatím nacházely pouze na Alze, a to za cenu 8299 Kč, což je o několik set vyšší než částka, které by při aktuálním kurzu oficiální MSRP odpovídala (zhruba 7760 Kč). To je naštěstí procentuálně menší nárůst ceny než v USA. Podobné je to na Slovensku, kde začíná cena na 346 € (oproti očekávaným 322 €).
To, že je procesor zatím k vidění v malém počtu obchodů, ale možná nasvědčuje, že by nemuselo jít tak úplně o záměr (tedy, že přímo Intel po vydání zvýšil ceny přímo pro distributory, takže obchodům nic jiného než zdražit nezbývá). Vzhledem k tomu, že procesor má jen jeden prodej, může jít jen o jeho pokus ze začátku inkasovat víc, dokud na našem trhu není konkurence. Uvidíme, zda širší dostupnost ve více obchodech nestlačí cenovky zpátky na doporučené úrovně.
Levnější model Core Ultra 5 250K Plus má oficiálně stát 200 $, což vychází s DPH na zhruba 5170 Kč a 214 €. Americké ceny po vydání vyskočily na 220 až 250 $ podle obchodu. U nás je teď cena zhruba o desetinu vyšší – 5699 Kč, na Slovensku začíná na 237 €. Opět je to s dostupností jen v jednom nebo několika málo obchodech. Dost to vypadá, že se procesory teprve začínají šířit distribučním kanálem, a opět by tedy zvýšená cena asi mohla být ne nějakou strategií, ale jen důsledkem počáteční tržní nerovnováhy.
Tedy za předpokladu, že toto není už to 10% zdražení, které Intel podle zákulisních zdrojů avizoval pro většinu svých procesorů a které mělo nastat na konci března:
Je to zklamání proti dost optimistickému obrazu, který malovaly oficiálně uváděné ceny před tím, než reálně prodej začal. Nicméně je-li tu šance, že se situace zlepší, asi bude ještě třeba počkat před sáhnutím po oné nálepce „fake MSRP“. I kdybychom měli smůlu a už se to nezlepšilo, nebudou Core Ultra 7 270K Plus a Core Ultra 5 250K Plus pořád úplně špatná koupě, vzhledem k tomu, že „předražené“ jsou spíš o jednotky než desítky procent. Pokud by klesly o tu zhruba pětistovku zpět na MSRP, bude to samozřejmě plus.
Core Ultra 5 250KF Plus
V obchodech už se s těmito hlavními modely objevila také levnější verze 18jádra bez integrovaného GPU, tedy Core Ultra 5 250KF Plus. Má až na neaktivní GPU stejné parametry jako model 250K Plus. U nás je opět zatím jenom v nabídce Alzy, kde stojí 5299 Kč, respektive 220 €. Je tedy o 7 % levnější než model K, ale zatím stále stojí více, než by měl model 250K Plus stát podle oficiální MSRP.
I u 250KF Plus ale doufejme dojde ke zlevnění, až se procesory dostanou do všech eshopů a ceny se ustálí. Zdá se, že originálně zamýšlená sleva by u něj mohla být 15 $ proti modelu 250K Plus. Jeho MSRP by tedy byla 185 $.
Core Ultra 9 290 Plus definitivně nebude
Intel mimochodem také potvrdil, že zrušil dříve plánovaný highendový model Core Ultra 9 290K Plus (tolik tedy k tu a tam se objevujícím námitkám, že si ho „leakeři“ mohli vymyslet). Ten měl mít stejný počet jader jako model Core Ultra 7 270K Plus, ale vyšší maximální takty boostu a logicky vyšší cenu. Intel oficiálně vysvětluje, že tento model zrušil, protože se soustředí na to, nabídnout co nejvýhodnější poměr cena/výkon s modely 250K Plus a 270K Plus.
Zdroje: VideoCardz, PC Games Hardware, Heureka