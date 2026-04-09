Cnews.cz  »  Internet

Internet

Konec výpadků ve vlacích? České dráhy a Leo Express vylepšily mobilní signál ve stovkách vozů

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Úpravy vlakových vozů českých železničních dopravců Autor: ČTÚ
Úpravy vlakových vozů českých železničních dopravců
Cestování vlakem v Česku bude opět o něco pohodlnější. Stovky vlaků na českých železnicích díky dotacím zlepšily mobilní signál a 5G dostupnost během jízdy.

Železniční dopravci České dráhy a Leo Express upravili 384 vozů novými úpravami pro zlepšení dostupnosti mobilního signálu. Využili k tomu dotace z Národního plánu obnovy přesahující 180 milionů korun.

“Cílem výzvy je vybavení železničních vozů pro osobní přepravu operujících převážně na železničních koridorech TEN-T opakovači nebo propustnými okny pro zajištění dostupnosti mobilního signálu uvnitř vozů. Největší užitek z této výzvy tak mají cestující ve vlakových vozech, kteří díky ní získávají kvalitní a pokud možno nepřerušovaný přístup k mobilním hlasovým i datovým službám, a to nejen prostřednictvím nových sítí 5. generace,” informoval Český telekomunikační úřad.

České dráhy opakovači vybavily podle serveru Lupa.cz 151 vozů v celkem 27 jednotkách Pendolino, Railjet a InterPanter. V dalších 208 vozech byla provedena laserová úprava oken pro zlepšení propustnosti signálu. Tato úprava se týká 41 vozů s kupé, 24 jídelních vozů a 143 velkoprostorových vozů.

Společnost Leo Express opakovače instalovala do pěti pětivozových jednotek Stadler Flirt.

zdroj: Lupa.cz, ČTÚ

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Témata:

Anketa

Hrajete hry na telefonu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


