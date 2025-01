Lepší časy pro nákupy. Ceny pamětí v novém roce půjdou dolů, mohou zlevnit i grafiky

Abychom na Nový rok měli nějaké dobré zprávy, podíváme se teď na výhled cen operačních pamětí, tedy hlavně DDR5 a DDR4 (případně mobilních pamětí pro notebooky a telefony). Analytická firma Trendforce, která ceny pamětí sleduje a vyrábí predikce, teď publikovala odhad toho, kam se ceny budou hýbat během prvního čtvrtletí roku 2025. A předpověď to není špatná, vývoj by dokonce mohl mít pozitivní dopad na ceny nových GPU.

Zatímco loni v první polovině roku paměti DDR5 a DDR4 i SSD (paměti NAND) zdražovaly, letos by měl být trend opačný, minimálně teď v první polovině roku. Ceny pamětí už šly dolů v čtvrtém kvartálu, podle TrendForce celkově klesly asi o 3–8 %. Během nyní začínající první čtvrtiny roku 2025 se ale zlepšování cen zrychlí, ke konci března by měly být ceny o dalších 8–13 % nižší. Míra zlevnění ale bude u různých typů různá.

Za poklesem cen stojí to, první polovina roku obvykle je spojena s nižší poptávkou (což je obvyklá sezónnost), ale současně jsou prodeje a poptávka na trhu s elektronikou, mobily a počítači slabší i mimo běžné sezónní faktory, zejména spotřebitelská poptávka je slabá.





DDR5

U nyní nejnovějšího aktuálního typu pamětí klesla v Q4 2024 cena o 3–8 % a v nyní začínajícím prvním kvartálu roku 2025 mají ceny jít dolů o dalších 5–10 %. Toto je ovšem číslo pro spotřebitelské paměti, tedy moduly pro PC (nebo čipy, z kterých se vyrábí). Po serverové paměti DDR5 je větší zájem, v Q4 2024 ještě zdražovala o 3–8 %, nyní v Q1 2025 má zase o stejné procento zlevnit, takže celkově zůstane cena stejná – v dalších obdobích by ale mohla trochu zlevnit i pro servery.

DDR4

Starší standard pamětí DDR4 zaznamenal větší pokles cen, kvůli většímu propadu poptávky, ale také kvůli tomu, že se na trh tlačí čínští výrobci pamětí a agresivně zvyšují objem produkce. V poslední čtvrtině roku proto DDR4 zlevnila o 8–13 % a teď během Q1 2025 má cena jít dolů o dalších 10–15 %. A stejné poklesy cen tentokrát zaznamenala v obou kvartálech i serverová DDR4.

Mobilní paměti

Dobré zprávy jsou tu i pro notebooky a mobilní zařízení jako telefony, kterým paměti zlevní také. Méně výrazné to však bude u nejnovějších technologií. LPDDR5X v Q4 2024 zlevnila o 5–10 % a teď v Q1 2025 má jít dolů už jen o 3–8 %. Starší paměti LPDDR4X ale v poslední čtvrtině roku 2024 šly dolů dokonce o 13–18 % a nyní v Q1 2025 zlevní o dalších 8–13 %. Levná lowendová zařízení, která jsou stále stavěna s touto pamětí, by tedy mohla zlevnit, i když se to asi projeví až v delším horizontu, až tento efekt probublá přes celý řetězec a nashromážděné skladové zásoby v distribuci a v obchodech.

Predikce vývoje cen pamětí DRAM na Q1 2025 (pravý sloupec) a odhad vývoje cen v Q4 2024 (levý sloupec) Autor: TrendForce

Zlevní i grafické paměti GDDR6

Pro nyní přicházející grafické kary nové generace může být důležité, že o něco klesá i cena grafických pamětí, nebo alespoň technologie GDDR6. Zatímco v čtvrtém kvartále starého roku byly ceny setrvalé, v prvním kvartálu má jít cena GDDR6 jít dolů o 8–13 %. To by mohlo pomoci grafikám Radeon, které i v přicházející generaci RX 9000 patrně používají paměti GDDR6. Naopak u pamětí GDDR7, které bude používat Nvidia u grafik GeForce RTX 5000, má cena klesnout jen o 0–5 %.

Nejméně je klesající poptávkou postižena skupina pamětí HBM, které se osazují na GPU a ASICy pro akceleraci umělé inteligence. Vysoká poptávka po takovém hardwaru z dříve spíš okrajové technologie udělala extrémně důležitý segment pro výrobce, v Q1 2025 už má tvořit 8 % trhu. Poptávka je u nich silná a jejich cena asi pořád stoupá, protože po jejich zahrnutí do průměru už celkově ceny pamětí DRAM klesnou jen o 0–5 %, zatímco běžné paměti při zprůměrování bez HBM zlevní jak bylo řečeno až o 8–13 %.

Snad to vydrží…

Letošek by tedy mohl být veselejším časem pro nákupy. Ovšem částečně tyto poklesy cen jen odstraňují předchozí zvyšování cen, které proběhlo na podzim 2023 a během velké části roku 2024. Budeme tedy potřebovat, aby tento trend chvíli vydržel. Nejlepší čas na nákupy nebude každopádně hned teď. Zlevňování, o kterém jsme zde psali, je předpovězené během celého kvartálu, takže tato snížení by při vyplnění předpovědi byla dosažena na konci března. Pokud chcete vychytat nižší ceny, plánujte tedy nákupy hardwaru nebo souvisejících zařízení spíše na jaro a začátek léta. Zatím ale nevíme, jak se mají vyvíjet ceny v Q2 (dubnu až červnu) 2025.

Zdroj: TrendForce, via: techPowerUp