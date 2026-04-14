Lidl jako nový virtuál vstupuje do světa mobilních služeb. Levné tarify může přinést i do Česka

Dominik Dobrozenský
Dnes
Autor: Lidl
Strategické partnerství 1GLOBAL a mateřské společnosti Lidlu dá vzniknout novému virtuálnímu operátorovi, který může zamávat současným trhem mobilních tarifů.

Lidl se po vzoru Tesca chystá vstoupit na trh mobilních služeb a spustit vlastního virtuálního operátora. Mateřská společnost Schwarz Group (pod kterou Lidl spadá) uzavřela partnerství s firmou 1GLOBAL, která se stane jejím klíčovým poskytovatelem telekomunikační infrastruktury.

Schwarz Group získal 9,9% podíl ve 1GLOBAL, díky čemu bude moci Lidl transformovat jako plnohodnotný virtuální operátor (MVNO) s možností nabídky vlastních mobilních tarifů. 1GLOBAL už nyní spolupracuje s operátory ve 12 zemích, přičemž v budoucnu je v plánu rozšířit do více než 30 zemí napříč Evropou.

Česká republika ani Slovensko zatím nebyly oficiálně zmíněny, jejich zařazení do seznamu zemí je ale velmi pravděpodobné.

Mobilní služby půjde sjednat přímo skrze aplikaci Lidl Plus, kterou používá více než 100 milionů uživatelů. Ta se promění v centrální nástroj nejen pro slevy a věrnostní program, ale nově i pro objednání a správu mobilních tarifů. Lidl má s navíc s telekomunikacemi určité zkušenosti. Předplacené mobilní služby Lidl Connect aktuálně nabízí v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Školení Hacking

Zkušenosti má i společnost 1GLOBAL. Například z navázání spolupráce s Revolutem. Ten v Británii a Polsku spustil vlastní mobilní tarify s agresivní cenovou politikou. Například neomezená data v přepočtu na zhruba 345 korun nebo 50GB balíček za asi 145 korun. V Česku ale Revolut zatím své služby nenabízí. Zda ho Lidl předběhne a s jakými cenami přijde, zatím zůstává otázkou.

zdroje: 1GLOBAL, Lidl

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Kým neuvidím tak neuverím. Alebo potom - "50GB balíček za asi 145 korun" - ale balíček expiruje v momente keď opustíte Lidl predajňu :D
Juraj


ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO