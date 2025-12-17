Cnews.cz  »  Internet  »  Neomezený tarif za 345 korun? Revolut odstartoval své extrémně levné mobilní tarify

Internet

Neomezený tarif za 345 korun? Revolut odstartoval své extrémně levné mobilní tarify

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Revolut Mobile Autor: Revolut
Revolut Mobile
Revolut plní své sliby a spouští vlastní mobilní služby Revolut Mobile. Jako první se dočkala Británie a sousední Polsko, další země včetně Česka mají v budoucnu následovat

O plánech Revolutu spustit vlastní mobilní služby jsme informovali už koncem letošního jara. Teprve nyní ale přichází oficiální potvrzení a Revolut oficiálně představil hned několik tarifů, které lákají velmi nízkými cenami, velkorysými datovými balíčky a výhodným roamingem. Novinky startují hned ve dvou zemích – Británii a sousedním Polsku.

Neomezená data za 345 korun

Revolut Mobile spustil oficiálně své služby v Británii a překvapivě také v sousedním Polsku. Britští zákazníci mohou sáhnout po neomezeném tarifu za zaváděcí cenu 12,5 liber (necelých 350 korun). Ten nabízí neomezená data s 5G rychlostí, datový roaming 20 GB a neomezené SMS/volání.

V Polsku jsou pak v nabídce tarify dva – základní s neomezeným voláním, SMS a 50 GB dat za 25 zlotých (145 korun) a dražší s neomezeným voláním, SMS a 200 GB dat (13 GB v rámci roamingu). U obou tarifů je v polsku omezena rychlost stahování na 80 Mb/s.

U obou zemí spoléhá Revolut Mobile na eSIM řešení, přičemž umožní i přenos stávajícího telefonního čísla. Podle generálního ředitele Revolutu vyřídí vše zákazníci snadno a během pár kliknutí přímo v aplikaci, doslova na pár kliknutí.

Lze tak očekávat, že nové levné mobilní tarify otřesou cenovou politikou mobilních tarifů v obou zemích a donutí tamní operátory s určité regulaci cen. A něco podobného by se bezpochyby hodilo i u nás. Dobrou zprávou je, že Revolut do budoucna počítá s rozšířením mobilních služeb do dalších zemí, včetně České republiky.

Čeští operátoři spustili vánoční nabídku už teď. Kdo nabízí víc a co můžete ulovit? Přečtěte si také:

Čeští operátoři spustili vánoční nabídku už teď. Kdo nabízí víc a co můžete ulovit?

zdroj: Linkedin, telepolis

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jak vnímáte, že AI používá obsah médií bez odpovídající náhrady?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

AI vyhledávání: hrozí zánik důvěryhodných zdrojů?

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Novinky pro řidiče: Pohodlí při vyřizování a dražší poplatky

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Těžba dat versus strojové učení

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

Práce kvapná… u snížení záloh zapomněli na paušální daní

Ani slavní kuchaři nemají tak drahé cukroví jako pražská cukrárna

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde zavřou?

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Poslední letošní vydání CIOtrends se zaměřuje na střízlivění z AI, návrat do kanceláří a novou éru privátního cloudu

Brýle z drogerie se hodí jako rychlá pomoc, ale jindy mohou škodit

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?