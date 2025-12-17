Neomezený tarif za 345 korun? Revolut odstartoval své extrémně levné mobilní tarify

O plánech Revolutu spustit vlastní mobilní služby jsme informovali už koncem letošního jara. Teprve nyní ale přichází oficiální potvrzení a Revolut oficiálně představil hned několik tarifů, které lákají velmi nízkými cenami, velkorysými datovými balíčky a výhodným roamingem. Novinky startují hned ve dvou zemích – Británii a sousedním Polsku.
Neomezená data za 345 korun
Revolut Mobile spustil oficiálně své služby v Británii a překvapivě také v sousedním Polsku. Britští zákazníci mohou sáhnout po neomezeném tarifu za zaváděcí cenu 12,5 liber (necelých 350 korun). Ten nabízí neomezená data s 5G rychlostí, datový roaming 20 GB a neomezené SMS/volání.
V Polsku jsou pak v nabídce tarify dva – základní s neomezeným voláním, SMS a 50 GB dat za 25 zlotých (145 korun) a dražší s neomezeným voláním, SMS a 200 GB dat (13 GB v rámci roamingu). U obou tarifů je v polsku omezena rychlost stahování na 80 Mb/s.
U obou zemí spoléhá Revolut Mobile na eSIM řešení, přičemž umožní i přenos stávajícího telefonního čísla. Podle generálního ředitele Revolutu vyřídí vše zákazníci snadno a během pár kliknutí přímo v aplikaci, doslova na pár kliknutí.
Lze tak očekávat, že nové levné mobilní tarify otřesou cenovou politikou mobilních tarifů v obou zemích a donutí tamní operátory s určité regulaci cen. A něco podobného by se bezpochyby hodilo i u nás. Dobrou zprávou je, že Revolut do budoucna počítá s rozšířením mobilních služeb do dalších zemí, včetně České republiky.