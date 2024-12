Lidová dostupná grafika? Máme detaily Arc B570, levnějšího modelu generace Battlemage

Intel tento týden odhalí a za týden a něco (12. 12.) začne prodávat novou generaci herních grafických karet Arc označenou Battlemage, která je založená na nové architektuře Xe2 HPG, jejíž ochutnávka je k vidění už v procesorech Lunar Lake a mělo by jít o značný pokrok proti první generaci Arcu. Už minulý týden jsme psali o specifikacích modelu Arc B580, ale až teď přicházejí také informace o parametrech levnější varianty Arc B570.

Arc B570 bude kartou založenou na ořezané verzi čipu, který je v modelu B580 v plné konfiguraci. Pokud by se to tedy přirovnalo k někdejším Radeonům generace Polaris, B570 bude k B580 tím, čím byl Radeon RX 570 k plnotučnému modelu RX 580, tedy potenciálně hodně dostupná „lidová“ grafika. Bude zajímavé vidět, zda tyto modely od Intelu s nápadně podobným označením budou také podobně výhodné.

Levnější Battlemage: Specifikace Arc B570

Zatímco karta Arc B580 má 20 jader Xe, a tím pádem 2560 shaderů, model Arc B570 je ořezaný na 18 jader Xe, což dává 2304 shaderů, 18 jednotek RTU pro ray tracing a 144 jednotek XMX pro umělou inteligenci. Minule jsme zmiňovali, že dávněji unikly na internet informace o vzorku grafiky s tímto čipem, který měl aktivní jen 14 Xe Core (1792 shadery). Ten ale, zdá se, patřil k jiné připravované grafice (možná určené pro profi segment) a nakonec v počtu jednotek není velký rozdíl proti vyššímu modelu. Tím pádem by karta Arc B570 mohla poskytovat zajímavý poměr cena/výkon.





Na internet už unikly letáky se specifikacemi ke kartám od ASRocku, takže máme parametry skoro kompletní. Frekvence GPU je uvedena 2600 MHz, což je údaj pro model Challenger OC. Referenční takt bude tedy o něco málo nižší. Pro srovnání – pro Arc B580 v o něco dražší výbavě Steel Legend uvádí ASRock takt 2800 MHz, ale pro levnější verzi B580 Challenger jen 2740 MHz. Pokud bychom brali v potaz druhou nižší hodnotu, pak vychází, že by grafika Arc B570 mohla mít asi 85,4 % hrubého výkonu modelu B580. Nižší frekvence ale může znamenat, že zde bude určitý větší prostor pro přetaktování, kterým se tento rozdíl může nechat zmírnit.

Arc B570 bude ovšem o něco ořezaný také na pamětech. Karta nese jenom 10 GB paměti, což také znamená užší sběrnici (160 bitů), a tím nižší datovou propustnost. Paměti jsou typu GDDR6 a běží na stejné efektivní frekvenci 19,0 GHz jako u modelu B580 – to dává propustnost 380 GB/s.

ASRock Arc B580 Challenger Autor: ASRock, via: Hardwareluxx

Bez PCIe 5.0

Ve specifikacích je ještě uvedeno, že karta používá rozhraní PCI Express 4.0 ×8. Web VideoCardz získal specifikace také ke kartě B580 a uvádí, že i u tohoto modelu je rozhraní PCI Express 4.0 ×8 – tedy alespoň podle ASRocku. Bohužel se tedy asi nepotvrzuje, že Battlemage již bude umožňovat použití PCI Expressu 5.0, jak jsme před nedávnem uváděli.

Karta podporuje výstupy DisplayPort 2.1 i HDMI 2.1 a maximální rozlišení 7680 × 4320 bodů (8K), modely od ASRocku mají tři DisplayPorty a jedno HDMI. Karta Challenger má délku 24,9 cm a tloušťku na dva sloty, pravděpodobně používá stejné PCB a chladič jako model B580 Challenger. Chlazení zajišťují dva axiální ventilátory a nechybí 0dB režim při nízké zátěži.

TDP zatím není jasné, nejspíš pod 200 W

Prakticky jediný parametr, který nám ještě chybí, je spotřeba karty. TDP není ve specifikacích uvedeno. Karta se v provedení Challenger napájí jedním klasickým osmipinem, což klade na spotřebu horní limit 225 W. Ale ve skutečnosti bude asi nižší (pod hranicí 225 W totiž bude i vyšší model B580). ASRock uvádí, že pro použití této grafiky je doporučený zdroj s výkonem alespoň 600 W.

Přitom u karty A580 v předchozí generaci, která má oficiální referenční TDP 185 W, píše u obdobného modelu Challenger, který také existuje, doporučený výkon zdroje 650 W. To by naznačovalo, že Arc B570 by mohl mít spotřebu nižší než oněch 185 W, teoreticky by mohlo jít třeba jenom o něco mezi 150–165 W. Tato indicie nemusí nicméně být stoprocentně spolehlivá, počkejme si tedy na oficiální údaj.

Zatím nevíme, kolik bude tato grafika stát. Objevily se informace, že Arc B580 by mohl jít do prodeje za 250 $ nebo 260 $, ale zatím nejsou potvrzené. Arc B570 by asi mohl stát někde mezi 200 až 220 $, pokud by tento údaj byl pravdivý, ale opět je asi zatím lepší nepředbíhat. Oficiální potvrzení cen bychom snad mohli dostat už tento týden.

Zdroj: VideoCardz