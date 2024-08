Made by Google 2024 oficiálně: nové Pixely jsou prošpikované umělou inteligencí, čip Tensor se dostal i do sluchátek

Nová řada Pixelů 9 hraje všemi barvami

Letošní základní řadu Pixelů i letos obstarají tři modely, avšak tento rok dostane vůbec poprvé vyšší model Pro ještě většího bratříčka s přídavkem XL, aby si zájemci mohli v případě Pro verze vybrat mezi větším či menším displejem. Základní Pixel 9 dostane 6,28" displej, Pixel 9 Pro pak 6,3" a v případě Pixelu 9 Pro XL naroste úhlopříčka na rovných 6,8".

Oproti loňské generaci se všechny modely nejvíce odliší přepracovaným camera barem, který je nyní oválný a už nebude plynule přecházet do samotného rámečku. Co se jej týče, Google opět sází na kov v kombinaci se skleněnými zády.

Pixel 9 a Pixel 9 Pro (a Pro XL) nabídnou rozdílné velikosti displeje Autor: Google

Zdali se vám tento nový design líbí, je čistě subjektivní záležitostí. Google se však chlubí dvojnásobnou odolností oproti loňské generaci a zároveň zaručuje 7 let velkých aktualizací, bezpečnostních záplat a pro Pixely ikonických Pixel Drops. Letošní Pixely budou dostupné ve čtyřech barevných variantách – černou, keramicky bílou (nebo spíše béžovou), růžovou a šedo-zelenou, respektive sytě zelenou v případě levnějšího Pixelu 9.

Barevné varianty Google Pixel 9 Autor: Google Barevné varianty Google Pixel 9 Pro a 9 Pro XL Autor: Google

Co se fotoaparátů týče, základní Pixel 9 dostane na záda kombinaci 50Mpx hlavního a 48Mpx ultraširokoúhlého snímače. Toto kombo doplní přední 10,5Mpx selfie kamera. Výkonnější Pixely 9 Pro (a XL) dostanou navíc 5násobný teleobjektiv s rozlišením 48Mpx a rozlišení přední kamery vzroste na 42 Mpx.





Fotoaparáty Google Pixel 9 Autor: Google Fotoaparáty Google Pixel 9 Pro a 9 Pro XL Autor: Google

Nový Tensor G4 prošpikovaný umělou inteligencí

Přítomnost nového Tensoru G4 opět není díky mnoha únikům žádným překvapením. Nový procesor je příjemným osvěžením a mírným zklamáním zároveň. Zklamáním, jelikož mezigeneračně nepřinese takový skok ve výkonu, jak mnozí očekávali, na druhou stranu integrace nové úrovně zabezpečení a multimodální Gemini Nano je alespoň příjemnou náhradou.

Umělá inteligence od Googlu totiž běží přímo v jádru procesoru (Gemini Nano) a se svým „AI výkonem“ 45 tokenů za sekundu znamená dostatek prostoru pro rozběhnutí všech lokálních AI funkcí, o kterých si povíme za okamžik. Celkově má nový Tensor G4 nabídnout oproti předchozí generaci o 20 % rychlejší procházení webu, o 17 % rychlejší spouštění aplikací a má lépe pracovat s efektivitou napájení. Všechno to zní moc hezky, reálnou funkčnost však nejlépe ukáží až nezávislé recenze.

Nový Google Pixel 9 Autor: Google

Jak už je u Pixelů zvykem, v systému se vždy nachází řada extra funkcí navíc a letošní řada není výjimkou. Starého dobrého Google Asistenta už dříve nahradil Gemini. Google jej však chce ještě více integrovat do systému a představil Gemini Live, který ve zkratce vypadá jako asistentka Siri od Applu.

K tomu navíc dostanou letošní Pixely poměrně zajímavou funkci Pixel Screenshots. Skrze ni mohou uživatelé vyhledávat v pořízených screenshotech pomocí umělé inteligence. Díky výkonu Tensor G4 bude veškeré vyhledávání probíhat přímo lokálně na zařízení a žádná data se nebudou odesílat mimo telefon. Pixel Screenshots navíc dokáží pracovat plně multimodálně, tedy pracovat nejen s textem, ale v případě screenshotů také s obrázky.

Google Screenshots dokáží zpětně vyhledávat v pořízených snímcích obrazovky. Autor: Google Pixel Studio je jakousi alternativou Genmoji od Applu Autor: Google

Nové funkce přibudou také do Magic Editoru. Funkce Auto-Frame dokáže rozšířit obrázek na požadovaný poměr stran, Reimagine pak změní na základě zadání pozadí na fotce. Loňskou funkci Best Take pro výběr nejlepší fotky obohatí funkce Add Me, která pomocí augmentované reality dokáže vložit postavu do fotky, aniž by se na ní dříve nacházela. Další funkce jako vylepšený Call Asistant zní zajímavě, nicméně je zbytečné se jimi vůbec zabývat, jelikož se jich v Česku opět nedočkáme.

Podrobné specifikace nových Pixelů 9

Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Rozměry a hmotnost: 152,8 × 72 × 8,5 mm; 198 g 152,8 × 72 × 8,5 mm; 199 g 162,8 × 76,6 × 8,5 mm; 221 g Zpracování: displej a záda Gorilla Glass Victus 2, rám z hliníku, odolnost IP68 Displej: 6,3" OLED displej, 2424 × 1080 px, 120 Hz, HDR, jemnost 422 PPI, jas až 2700 nitů 6,3" LTPO OLED displej, 2856 × 1280 px, 120 Hz, HDR, jemnost 495 PPI, jas až 3000 nitů 6,7" LTPO OLED displej, 2992 × 1344 px, 120 Hz, HDR, jemnost 486 PPI, jas až 3000 nitů Procesor: Google Tensor G4 RAM a paměť: 12 GB RAM + 128/256 GB vnitřního úložiště 16 GB RAM + 128/256/512/1024 GB vnitřního úložiště Selfie kamera: 10,5 Mpx, f/2.2, širokoúhlý, HDR, až 4K@60fps 42 Mpx, f/2.2, širokoúhlý, HDR, až 4K@60fps Zadní fotoaparáty: hlavní: 50 Mpx, 1/1.31“, f/1.68

ultraširokoúhlý: 48 Mpx, f/1.7, 123 °

funkce: OIS, LDAF, Google AI funkce hlavní: 50 Mpx, 1/1.31“, f/1.68

ultraširokoúhlý: 48 Mpx, f/1.7, 123 °

teleobjektiv: 48 Mpx, f/2.8, 5násobný optický zoom

funkce: OIS, LDAF, Google AI funkce Nahrávání videa: 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps 8K@30fps, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps Baterie a nabíjení: 4700 mAh, rychlonabíjení 45 W, bezdrátové nabíjení, reverzní napájení 5060 mAh, rychlonabíjení 45 W, bezdrátové nabíjení, reverzní napájení Operační systém: Android 14 Konektivita a funkce: 5G, 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC

USB-C 3.2, NFC, nanoSIM + eSIM, čtečka otisku prstů, odemykání obličejem

Kompletní přenos Made by Google můžete zhlédnout zde.

Pixel Watch 3 poprvé ve dvou velikostech a nový Tensor čip ve sluchátkách Pixel Buds Pro 2

Trio nových produktů Autor: Cnews

Oznámení se dočkala také nová generace chytrých hodinek Pixel Watch 3 a sluchátek Pixel Buds Pro 2. Hodinky poprvé přijdou ve dvou velikostech řemínků – 41 a 43 mm, s čímž se pojí i malinko větší displej a výdrž, která v případě větší verze činí až 36 hodin s Battery Save režimem.

Maximální jas u nové generace vzrostl na 2000 nitů s možností dynamické změny až na 1 nit v úplné tmě. Adaptivní bude i obnovovací frekvence 1 až 60 Hz. Oba modely nabídnou nové režimy plánování sportovních aktivit a jejich následné vyhodnocení.

Sluchátka Pixel Buds Pro 2 přijdou s vlastním Tensor A1 čipem, který se bude starat o ANC a má v porovnání s předchozí generací nabídnout čistší zvuk. Sluchátka budou navíc přímo propojena s Gemini. Google se chlubí až 8hodinovou výdrží s ANC (s nabíjecím pouzdrem 30 hodin), na reálnou výdrž je opět dobré počkat na nezávislé recenze.

Sluchátka Pixel Buds Pro 2 Autor: Google

Co se designu týče, sluchátka jsou barevně sladěná s letošními Pixely a jsou designována pro pohodlné nošení v uších. Na těle se nachází i jakýsi silikonový výstupek Googlem nazvaný jako stabilizátor, který má zajistit lepší uchycení v uchu.

Podrobné specifikace nových Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 3 (41mm) Google Pixel Watch 3 (43mm) Rozměry a hmotnost: 41 × 12,3 mm; hmotnost bez řemínku 31 g 45 × 12,3 mm; hmotnost bez řemínku 37 g Zpracování a odolnost: krytí displeje Gorilla Glass 5, IP68, 5 ATM Displej: LTPO AMOLED displej, 320 ppi, až 2000 nitů, frekvence až 60 Hz RAM a vnitřní paměť: 2 GB SDRAM + 32 GB eMMC úložiště Baterie a nabíjení: 307 mAh, výdrž až 36 hodin v Super spořičem baterie 420 mAh, výdrž až 36 hodin v Super spořičem baterie Systém, kompatibilita: Wear OS 5.0 Funkce a senzory: optický monitor srdečního tepu

kompas, výškoměr, měření saturace krve

tříosý akcelerometr, gyroskop, senzor teploty kůže, barometr, magnetometr

vestavěný mikrofon a reproduktor optický monitor srdečního tepu, elektrický snímač na měření vodivosti kůže

kompas, výškoměr, měření saturace krve

tříosý akcelerometr, gyroskop, senzor teploty kůže, barometr, magnetometr

vestavěný mikrofon a reproduktor Konektivita: Bluetooth 5.3

4G LTE a UMTS

Wi-Fi 6

NFC

GPS, Galileo, Glonass, Beidou QZSS

Předprodej potěší, ceny už tak moc ne

Společně s oznámením nových produktů jsme se také dočkali potvrzení cen. Bohužel pro nás ceny nejsou pro letošní rok nikterak příznivé a v mezigeneračním srovnání Google zdražuje více, než by měl.

Cena letošních Pixelů bude startovat na 899 € za základní Pixel 9, v případě nejvyššího Pixel 9 Pro XL se pak vyšplhá přes 1200 €. Za chytré hodinky Pixel Watch 3 si v případě menšího modelu zaplatíte 399 €, 45mm verze vás přijde na o 50 € víc. Sluchátka mají (naštěstí) všechna jednotnou cenu 249 €.

Všechny produkty je možné už nyní předobjednat.