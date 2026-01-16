Cnews.cz  »  Hry  »  Měl sestřelit WoW, nyní už zná datum definitivního konce: servery New World budou fungovat už jen rok

Měl sestřelit WoW, nyní už zná datum definitivního konce: servery New World budou fungovat už jen rok

Matěj Vlk
Dnes
Artwork New World Autor: Amazon
Pro New World je finální desátá sezóna.
Za rok přestanou fungovat servery pro New World, čímž skončí další pokus o sesazení World of Warcraft z trůnu. Hráčů nyní hrají jen stovky, pro které bude Amazon ještě půlrok udržovat systém herní měny.

Na konci října loňského roku oznámil Amazon konec svého ambiciózního MMORPG New World s tím, že servery ještě budou fungovat v průběhu roku 2026. Nyní už ale známe definitivní datum, kdy hra přestane fungovat kompletně. Poslední zbytky hráčů si ji mohou užívat poslední rok.

Konec v lednu 2027

Amazon během včerejška odstranil New World ze všech obchodů distribučních platforem včetně Steamu. Kdo hru nemá zakoupenou, již si ji nepořídí. Zároveň s tím rovněž vývojáři upřesnili finální datum, kdy dojde k odstavení serverů a tím i celé hry: stane se tak 31. ledna 2027.

Herní měnu (primárně Marks of Fortune) půjde ve hře zakoupit do 20. července 2026, následně již nebude k dispozici. Pokud hráči do hry investovali ještě před oznámením jejího ukončení, nemají možnost požádat o vrácení peněz. Amazon ale připouští tzv. refund v případě, že si někdo v posledních týdnech koupil samotnou hru ještě před jejím stažením z obchodů.

Aktuální počet hráčů New World

Aktuální počet hráčů New World podle SteamDB

Autor: SteamDB

V současné době hraje hru minimální počet hráčů. V době psaní článku bylo podle SteamDB online pouhých 515 hráčů s 24hodinovým maximem 1 241 hráčů. Za poslední dobu New World dosáhl nejlepších čísel paradoxně po oznámení ukončení hry, kdy se 13. října přihlásilo 51 tisíc hráčů v jeden okamžik. I tato čísla ale výrazně zaostávají za očekáváním Amazonu a především rekordními čísly, které hra produkovala těsně po vydání. V říjnu 2021 ji současně hrálo až 913 tisíc hráčů.

Školení Hacking

New World měl být dalším pokusem o vytvoření MMORPG, které by se stalo tzv. WoW killerem. Ani kapitál Amazonu a hezká grafika ale nejoblíbenější hru Blizzardu z trůnu nesesadila. World of Warcraft si drží hráčskou základnu v řádech milionů, byť je jejich počet výrazně nestabilní. Podle webu ActivePlayer si jej denně zapíná asi 1,6 milionu hráčů, měsíčně potom 7,1 milionů.

Zdroj: Steam

