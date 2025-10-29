Amazon ukončuje New World, i když jej stále hrají desetitisíce lidí. Důvod je opravdu smutný

Amazon oznámil v tomto týdnu velké propouštění napříč svými pobočkami, kdy by mělo odejít kolem 14 tisíc zaměstnanců. Personální optimalizace a zefektivňování se bude týkat mnoha poboček po celém světě a propouštění v několika divizích. Byť jde o vysoké číslo, jde o menší počet než předpokládaných 30 tisíc zrušených pozic, o kterých se v průběhu podzimu spekulovalo. Pro kontext: Amazon globálně zaměstnává přes 1,5 milionu lidí. Jednou z výrazně dotčených divizí ale bude ta herní, která má na svědomí například MMORPG New World.
New World končí vývoj
Viceprezident společnosti Steve Boom, který má na starosti audio, hry a Twitch rozeslal firemním vývojářům e-mail, ve kterém podrobněji popisuje výrazné změny. V prvé řadě je to zastavení veškerého vývoje na vlastních hrách, což se primárně týká titulu New World. Ten si každý den podle statistik Steamu zapne asi 50 tisíc hráčů. Krátce na to vývojáři zveřejnili i podrobnější zprávu pro hráče.
V ní uvádí, že se aktuální desátá sezona stane pro hru finální společně s aktualizací Nighthaven a další obsah již nevyjde. Servery mají běžet do roku 2026 a jejich budoucímu odstavení bude předcházet oznámení 6 měsíců dopředu. Pokud si náhodou někdo hru zakoupil až nyní, po kontaktu zákaznické podpory mu pravděpodobně bude Amazon vracet peníze.
Personální změny by se neměly týkat titulů Throne and Liberty a Lost Ark, které jsou vyvíjeny studii NCSoft, respektive Smilegate RPG. Amazon u nich působí jako vydavatel a je potvrzen budoucí nový obsah i aktualizace.
Naopak žádné informace Amazon nezveřejnil o MMO titulu ze světa Pána prstenů, který byl představen před dvěma lety. Amazon jej začal vyvíjet společně s Embracer Group po získání práv na značku.
Amazon vedle Twitche provozuje herně-streamovací platformu Luna, která konkuruje například službě GeForce Now. Umožňuje hry streamovat na telefony, tablety, televizory i počítače. Právě na tuto službu se zaměří zbytky herní divize, která se kromě jiného bude soustředit na vývoj jednoduchých her s využitím AI.