Cnews.cz  »  Hry  »  Amazon ukončuje New World, i když jej stále hrají desetitisíce lidí. Důvod je opravdu smutný

Hry

Amazon ukončuje New World, i když jej stále hrají desetitisíce lidí. Důvod je opravdu smutný

Matěj Vlk
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Artwork New World Autor: Amazon
Pro New World je finální desátá sezóna.
Čtyři roky po spuštění MMORPG New World oznámil Amazon ukončení jeho vývoje. K vypnutí serverů pravděpodobně dojde příští rok.

Amazon oznámil v tomto týdnu velké propouštění napříč svými pobočkami, kdy by mělo odejít kolem 14 tisíc zaměstnanců. Personální optimalizace a zefektivňování se bude týkat mnoha poboček po celém světě a propouštění v několika divizích. Byť jde o vysoké číslo, jde o menší počet než předpokládaných 30 tisíc zrušených pozic, o kterých se v průběhu podzimu spekulovalo. Pro kontext: Amazon globálně zaměstnává přes 1,5 milionu lidí. Jednou z výrazně dotčených divizí ale bude ta herní, která má na svědomí například MMORPG New World.

New World končí vývoj

Viceprezident společnosti Steve Boom, který má na starosti audio, hry a Twitch rozeslal firemním vývojářům e-mail, ve kterém podrobněji popisuje výrazné změny. V prvé řadě je to zastavení veškerého vývoje na vlastních hrách, což se primárně týká titulu New World. Ten si každý den podle statistik Steamu zapne asi 50 tisíc hráčů. Krátce na to vývojáři zveřejnili i podrobnější zprávu pro hráče.

New World statistiky

Aktuální statistika počtu hráčů New World.

Autor: SteamDB

V ní uvádí, že se aktuální desátá sezona stane pro hru finální společně s aktualizací Nighthaven a další obsah již nevyjde. Servery mají běžet do roku 2026 a jejich budoucímu odstavení bude předcházet oznámení 6 měsíců dopředu. Pokud si náhodou někdo hru zakoupil až nyní, po kontaktu zákaznické podpory mu pravděpodobně bude Amazon vracet peníze.

Personální změny by se neměly týkat titulů Throne and Liberty a Lost Ark, které jsou vyvíjeny studii NCSoft, respektive Smilegate RPG. Amazon u nich působí jako vydavatel a je potvrzen budoucí nový obsah i aktualizace.

Valve obrátil trh na Steamu vzhůru nohama. Malá aktualizace Counter-Strike spustila miliardový chaos Přečtěte si také:

Valve obrátil trh na Steamu vzhůru nohama. Malá aktualizace Counter-Strike spustila miliardový chaos

Naopak žádné informace Amazon nezveřejnil o MMO titulu ze světa Pána prstenů, který byl představen před dvěma lety. Amazon jej začal vyvíjet společně s Embracer Group po získání práv na značku.

KL25

Amazon vedle Twitche provozuje herně-streamovací platformu Luna, která konkuruje například službě GeForce Now. Umožňuje hry streamovat na telefony, tablety, televizory i počítače. Právě na tuto službu se zaměří zbytky herní divize, která se kromě jiného bude soustředit na vývoj jednoduchých her s využitím AI.

Zdroj: The VergeAmazon

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Matěj Vlk

Témata:

Anketa

Máte aktuálně nějaké peníze v CS2 skinech?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Ospravedlnujem sa ze to nejak nedokazem vycitat z clanku - ale aky je teda ten dovod?
MiKe

Nejnovější

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Dále u nás najdete

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Dušičky vs. Halloween: Víte, kdy se slaví a v čem se liší?

Superdávka v otázkách a odpovědích

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…