MicroSD rychlejší než váš disk. SD Express jde poprvé do micro karet, Samsung dosáhl rychlosti 800 MB/s

Když se dnes poohlédnete, jakou nejrychlejší kartu microSD byste mohli pro nějaké zařízení s tímto slotem pořídit, končí nabídka někde okolo 200 MB/s. Pro tento formát média (či mini úložiště, podle toho, jak je používáte) se ale rýsuje velký upgrade. Už od roku 2019 existuje standard SD Express, byť s malou odezvou. Samsung ho teď poprvé dostane do micro provedení a výkon karet tím vyskočí čtyřnásobně.

Technologie SD Express spočívá v tom, že elektronika úložiště, které je v kartě zabudované, používá ke komunikaci se zařízením PCI Express, přesněji rozhraní PCIe 3.0 ×1. Z karty se tak stává maličké NVMe SSD. Přenosová kapacita tohoto rozhraní je teoreticky až 985 MB/s, ale v praxi z toho podobně jako u běžných SSD něco vezme režie.

Nasazení této technologie do praxe zatím moc nedopadlo asi kvůli vyšší spotřebě a zahřívání. SD karty existují v klasickém velkém formátu pro fotoaparáty, ale do microSD se zatím tuto technologii nepodařilo dostat (tedy pokud nám něco v průběhu let neuniklo).





Teď ovšem Samsung hlásí, že se mu podařilo SD Express karty v provedení microSD vyvinout a chystá je na trh, údajně jako vůbec první výrobce. Již nyní mají být hotové vzorky, které firma dodává partnerům k testování a vývoji zařízení. Na prodej by tyto karty měly být poprvé ještě v letošním roce, takže už by tato věc neměla zase zůstat na papíře. Je možné, že se v koordinaci se Samsungem objeví třeba nějaké telefony, které budou instalaci takovéto karty podporovat.

MicroSD Express karty Samsung Autor: Samsung

Tato karta microSD Express se chystá v kapacitě 256 GB, což je velikost vzorků a zatím nejsou nikde zmiňované jiné varianty. Tyto karty budou pravděpodobně dražší než obvyklé microSD modely, takže menší kapacity asi nemají moc smysl. Karta podle Samsungu dosahuje rychlosti čtení 800 MB/s, tedy nějaký čtyřnásobek toho, co se dnes dá dostat z obyčejných UHS-I microSD karet těch nejvyšších rychlostí. Rychlost zápisu, který vždy bývá o trochu pomalejší, je až 560 MB/s.

Rychlejší než SATA SSD

Toto mimochodem znamená, že pokud používáte ještě SATA SSD, tak je úložiště vašeho PC pomalejší než microSD karta. SATA SSD by teoreticky pořád mohlo mít lepší IOPS a chování za velké zátěže s mnoha požadavky najednou nebo při kombinovanou zátěži míchající zápisy a čtení (ale tím si nebudeme tu hezkou anekdotu kazit, slovy klasika).

Ceny zatím nikde nejsou ani naznačené. Jak už bylo řečeno, v prodeji se tyto karty mají objevit ještě v tomto roce. Není to už dále upřesněno, takže asi nebude chyba předpokládat, že k tomu dojde až v posledním kvartálu.

1TB microSD karty Samsung Evo Plus a Pro Autor: Samsung

1TB karty microSD

O něco dříve – v Q3 2024 – ale vyjde jiná novinka, kterou Samsung oznámil zároveň. A to 1TB microSD karty. Ty nebudou mít toto nové rychlé rozhraní a stále používají technologii UHS-I. Budou nabízené v řadách Samsung Evo Plus a Pro Plus. Budou patřit do relativně běžné výkonnostní kategorie UHS Speed Class U3 a Video Speed Class V30, což má garantovat, že při sekvenčních přenosech například při přehrávání nebo záznamu videa neklesne výkon pod 30 MB/s. Maximální výkon ale bude vyšší.

Tyto karty jsou podle Samsungu založené na 3D paměti NAND Flash, konkrétně firemní V-NAND osmé generace s kapacitou 1 Tb na čip. To znamená, že v pouzdru kartičky musí těchto pamětí být osm kusů plus maličký řadič. Dělá se to tak, že čipy NAND (které zde mají každý 236 vrstev buněk v rámci jednoho kousku křemíku) se obrušují do plátků s nižší tloušťkou a poté se štosují dále na sebe, což se pak zalije do jednoho pouzdra.

Podle informací o čipech V-NAND osmé generace Sasmung má čipy s kapacitou 1 Tb (128 GB) ve verzi se záznamem TLC (3 bity na buňku), takže je snad šance, že i tyto SD karty budou používat TLC a ne QLC (4 bity na buňku, s horší životností). Samsung vyráběl QLC čipy v rámci 7. generace V-NAND a dokumenty firmy uvádějí jako dalšího následníka až 9. generaci V-NAND. Tudíž je možné, že osmá generace byla jen čistě se záznamem TLC, a tak ho musí používat i tyto microSD karty.

Zdroj: Samsung