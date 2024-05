Microsoft Copilot dorazil do Telegramu. Odpoví vám na 30 otázek denně

Popularita Microsoft Copilota přešla do takové míry, že se jej snaží společnosti dostat k lidem všemi možnými způsoby. O jeden poměrně nový způsob se nyní pokouší Microsoft se svým oficiálním botem, který uživatelům Telegramu umožní komunikovat s Copilotem přímo v této chatovací aplikaci.

Microsoft Copilot pro Telegram je aktuálně v betaverzi a je zcela zdarma pro všechny, kteří by si jej chtěli vyzkoušet. Stačí v Telegramu vyhledat oficiálního bota @CopilotOfficialBot a poměrně netradičně se v něm ověřit skrze své telefonní číslo. Jakmile máte ověřeno, můžete Copilotovi pokládat otázky standardním způsobem, jakým jste zvyklí z jiných platforem nebo nástrojů.

Microsoft Copilot v Telegramu Autor: Cnews

Schopnosti jsou zatím omezené

Microsoft Copilot pro Telegram je zatím v betaverzi a je plně funkční jak v mobilní a desktopové aplikaci, tak i na webu, nicméně je zatím omezen počtem použití na 30 otázek denně. Navíc dokáže aktuálně zpracovávat pouze textové výzvy a zatím jej není možné přidávat do jakýchkoliv skupin, čímž se jeho využitelnost v praxi razantně omezuje.

Jedná se však o zajímavý způsob, jakým dostat Microsoft Copilota k dalším uživatelům. Ostatně Microsoft není jedinou společností, která by svoji umělou inteligenci integrovala do komunikátorů. Kupříkladu Meta testuje svoji Meta AI ve svých chatovacích aplikacích typu Messenger nebo WhatsApp, Google naopak svůj LMM Gemini přidal do Zpráv Google do podporovaných Android zařízení.

Zdroj: Microsoft