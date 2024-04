Microsoft propašoval reklamy do nabídky Start ve Windows. Takto se jim vyhnete

Už v minulosti se hovořilo o plánech Microsoftu nenápadně dostat reklamy do systému Windows. Tato předpověď se nyní naplňuje a po krátkém testování v programu Microsoft Insider přichází s novou systémovou aktualizací KB5036980 do hlavní nabídky Start „doporučení“ pro aplikace s odkazem na Microsoft Store.

Podle Microsoftu se budou v sekci Doporučeno v nabídce Start uživatelům zobrazovat vybrané aplikace z obchodu Microsoft Store, které pocházejí od vybraných vývojářů a jsou navrženy tak, aby pomohly uživatelům Windows 11 objevit více potenciálně přínosných aplikací. Microsoft říká, že tyto reklamy budou z velké části přínosem pro vývojáře těchto aplikací.

Nasazení reklam do ostrého provozu je překvapivé zejména kvůli tomu, že se v Insider testování ohřály pouhé dva týdny. Podle magazínu The Verge nemohl Microsoft za tak krátkou dobu nasbírat dostatečné množství zpětné vazby, aby uznal užitečnost nebo zbytečnost této funkce.

Pokud se i vám nyní zobrazují tato „doporučení“ ve Start nabídce, je možné je naštěstí vypnout. Stačí přejít do Nastavení, pokračovat do sekce Přizpůsobení, Start a vypnout přepínač Zobrazovat doporučení pro tipy, propagační akce aplikací a další. Aktualizace s číslem KB5036980 je aktuálně volitelná, v průběhu týdnů ji ale Microsoft pošle na všechna zařízení s Windows 11.

Reklamy v nabídce Start nejsou bohužel jediným místem, kde by se do budoucna mohly objevovat. Microsoft už v minulosti testoval zobrazování reklam v Průzkumníku Windows, než experiment deaktivoval s vyjádřením, že není určen k externímu publikování. Nezbývá než doufat, že tento experiment zůstane nadále pouze experimentem a žádné další reklamy se do prostředí Windows nedostanou.