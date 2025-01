Nejlepší přehrávač videa dostane skvělou funkci. VLC Media Player bude umět lokálně generovat i překládat titulky

VLC Media Player pro to využívá open-source modely umělé inteligence běžící lokálně na zařízení, takže není třeba internetové připojení. Kdy tuto funkci plánuje přidat do veřejné verze, ale neuvedla. Podporováno má být zatím zhruba 100 jazyků a celé to bude stále zdarma.

Které jazykové modely konkrétně VLC Media Player využívá, je zatím neznámou, ale měli by se o to brzy podělit v rámci svého blogu. Podle autorů takto půjde uložit titulky jako soubor, který poté spojíte s videem.

VLC Media Player a AI generování titulků Autor: VideoLAN

Sledování titulků doposud fungovalo tak, že jste si je stáhli jako samostatný (nejčastěji SRT) soubor. Případně byly již vložené v kontejneru MKV. To by v brzké budoucnosti mohlo skončit. Pokud jazykové modely dokáží vytvořit titulky kvalitně, a hlavně je dobře přeložit s ohledem na jazykové odlišnosti, éra manuální tvorby titulků by mohla skončit.

V nových verzích přehrávač umí zobrazit i dvoje titulky současně, což se může hodit pro učení jazyků. Přehrávač nedávno po téměř 25 letech zaznamenal 6 miliard stažení. Ke svým patnáctinám to byly 2 miliardy.

Původně VLC Media Player začal jako projekt studentů na pařížské univerzitě Ecole Centrale pro streamování videa v rámci školy pod názvem Network 2000. Doposud si zachoval bezplatný model bez reklam a s otevřeným zdrojovým kódem. Jeho příjmy tvoří především dary a dobrovolné příspěvky. A i nové funkce budou zadarmo.

zdroj