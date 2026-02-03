Cnews.cz  »  Hry  »  Nejnovější hry spustíte i na pomalém notebooku s Linuxem. Přichází nativní GeForce Now pro Ubuntu

Nejnovější hry spustíte i na pomalém notebooku s Linuxem. Přichází nativní GeForce Now pro Ubuntu

Matěj Vlk
Dnes
Hraní na linuxu zažívá velmi plodné období. Stabilní růst díky Steam OS a oblibu herních distribucí nyní doplňuje nativní aplikace GeForce Now.

Linuxoví hráči doposud museli spouštět GeForce Now přes webovou aplikaci, to se ale mění s vydáním nativní verze. Nvidia ji uvedla v rámci beta verze, kterou si může nainstalovat každý. Funkčně je linuxová aplikace takřka totožná s tím, co je k dispozici na macOS a Windows.

Nejen Ubuntu

Aplikace je distribuována jako Flatpak, což teoreticky umožňuje spuštění na široké škále linuxových distribucí. Nvidia však oficiálně podporuje pouze Ubuntu 24.04 a novější verze. Na ostatních systémech může klient fungovat, ale bez garance podpory nebo řešení případných problémů. Nvidia ale dodává, že oficiální podporu dalších linuxových distribucí zvažuje.

GeForce Now Ubuntu

GeForce Now běžící na Ubuntu.

Autor: Phoronix

První testy uživatel ukazují, že běh v nativní aplikaci je plynulejší s nižší odezvou než v případě webové verze spouštěné v Chromiu. Nejviditelnější je vylepšení ve 4K rozlišení s vysokými snímkovacími frekvencemi, které jsou k dispozici uživatelům s jedním z vyšších tarifů.

Pro instalaci je třeba aktualizovat ovladače grafických karet Nvidia na 580.126.09. V případě AMD dojde k aktualizaci přímo při instalaci klienta GeFroce Now. Zajímavostí je, že beta verze vyžaduje tuto konkrétní verzi ovladače, uživatelé hlásí problém se spuštěním při instalaci novější verze 590.

Klient pro Linux zatím postrádá některé funkce, které jsou na macOS nebo Windows běžně dostupné – jsou jimi podpora HDR, kodeku AV1, nebo technologie Cloud G-SYNC. Ta se stará o synchronizaci vykreslovací frekvence monitoru se streamovanou frekvencí.

Školení Linux

GeForce Now je možné stahovat z oficiálních stránek, kde je k dispozici beta verze pro Linux, stejně jako beta verze pro Windows běžící na procesorech ARM.

Zdroj: Phoronix

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

