Nejnovější hry spustíte i na pomalém notebooku s Linuxem. Přichází nativní GeForce Now pro Ubuntu

Linuxoví hráči doposud museli spouštět GeForce Now přes webovou aplikaci, to se ale mění s vydáním nativní verze. Nvidia ji uvedla v rámci beta verze, kterou si může nainstalovat každý. Funkčně je linuxová aplikace takřka totožná s tím, co je k dispozici na macOS a Windows.
Nejen Ubuntu
Aplikace je distribuována jako Flatpak, což teoreticky umožňuje spuštění na široké škále linuxových distribucí. Nvidia však oficiálně podporuje pouze Ubuntu 24.04 a novější verze. Na ostatních systémech může klient fungovat, ale bez garance podpory nebo řešení případných problémů. Nvidia ale dodává, že oficiální podporu dalších linuxových distribucí zvažuje.
První testy uživatel ukazují, že běh v nativní aplikaci je plynulejší s nižší odezvou než v případě webové verze spouštěné v Chromiu. Nejviditelnější je vylepšení ve 4K rozlišení s vysokými snímkovacími frekvencemi, které jsou k dispozici uživatelům s jedním z vyšších tarifů.
Pro instalaci je třeba aktualizovat ovladače grafických karet Nvidia na 580.126.09. V případě AMD dojde k aktualizaci přímo při instalaci klienta GeFroce Now. Zajímavostí je, že beta verze vyžaduje tuto konkrétní verzi ovladače, uživatelé hlásí problém se spuštěním při instalaci novější verze 590.
Klient pro Linux zatím postrádá některé funkce, které jsou na macOS nebo Windows běžně dostupné – jsou jimi podpora HDR, kodeku AV1, nebo technologie Cloud G-SYNC. Ta se stará o synchronizaci vykreslovací frekvence monitoru se streamovanou frekvencí.
GeForce Now je možné stahovat z oficiálních stránek, kde je k dispozici beta verze pro Linux, stejně jako beta verze pro Windows běžící na procesorech ARM.
Zdroj: Phoronix