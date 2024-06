Noctua chystá revoluci ve vodním chlazení. Bude zcela bez pumpy a extrémně tiché

Tak to je novinka, kterou jsme z Computexu 2024 nečekali: Noctua – jméno, které se řadě z vás asi jako první vynoří v hlavě, když je řeč o chladičích a ventilátorech – představila vodní chladič. Divné je to proto, že tato firma je hodně zaměřená na tichost (s kterou mívají pumpy u vodníků problém) a spolehlivost a módní AIO kapalinové chladiče doteď tvrdošíjně nevyráběla. Vodník od Noctuy ale jde jinou než obvyklou cestou.

K vodním chladičům lze mít (mimo jiného asi) dvě výhrady. Jednak potenciálně kratší životnost a větší náchylnost na problémy typu zanesení usazeninami, netěsnost, vytečení kapaliny do počítače. Proti tomu vzduchové chladiče jsou v podstatě nesmrtelné a stačí na nich vyměnit ventilátor, pokud se pokazí ten.

Druhý problém je, že pumpa u vodníků nich pracuje stále. Takže ač v plné zátěži třeba mohou být díky efektivitě, s níž kapalina odvádí teplo, tišší než vzduchový chladič (i když nejlepší Noctuy a podobné chladiče překonají až ty lepší a dražší AIO), mimo zátěž snadno nastane problém s trvalým hvízdáním pumpy, která v uzavřeném okruhu kapalinu čerpá.

Prostě ho budete pořád slyšet. Je to zvuk, který může u PC třeba v noci nebo sledování filmu dost vadit a nezbavíte se ho, zatímco s vzduchovým chladičem lze dobrý ventilátor typu NF-A12X25 uregulovat na prakticky zcela neslyšnou úroveň, nebo třeba i použít polopasivní chladič, který v klidu ventilátory vypne. Dost možná právě proto se Noctua doteď nesnažila vlastní AIO chladiče vytvořit, ačkoliv její ventilátory si na nějaký samozřejmě můžete koupit a osadit a firma je na tuto roli sama připravuje.





Termosifonový AIO vodník zcela bez pumpy

Na Computexu 2024 teď Noctua ale první vodní chladič ukázala (jeho fotky přinesl web techPowerUp) a právě druhý ze zmíněných problémů by mohl úplně eliminovat (a ten první zmírnit), takže by si v tichosti nezadal se vzduchovými šampiony. Jde totiž o AIO chladič bez pumpy, v kterém kapalina cirkuluje bez aktivního čerpání. Cirkulování by teoreticky mohlo vytvářet nějaký zvuk podobně jako voda v topení, ale ten by nejspíš mohl být přes oplet hadic velmi slabý a nemusel být slyšitelný mimo skříň, zvlášť když proudění asi bude relativně pomalejší.

Tento chladič používá princip tzv. termosifonu a Noctua na vývoji spolupracuje s firmou Calyos. Princip je takový, že místo čerpadla pohánějícího kapalinu se využívá samovolného proudění, které je způsobeno rozdíly v teplotě a tím v hustotě kapaliny, tyto rozdíly y čerpání vytvoří právě ohřívání kapaliny od topícího procesoru.

Termosifonový AIO chladič má klasický blok osazený na CPU, v kterém se kapalina ohříváním odpařuje (využívá toho, že odpaření absorbuje velké teplo – skupenské teplo varu – což funguje mnohem lépe než pouhé ohřátí kapaliny o několik stupňů). Teplá pára stoupá, čehož chladič využívá tím, že ji vede hadicí k radiátoru. Ten patrně bude muset být vždy osazován nad procesor. V radiátoru se pára kontaktem s žebry ochladí a kondenzuje, hadicí je z něj zase sbírána výstupním terminálem (ten je podle schématu položen nízko tak, aby kapalina sama odtékala, zatímco vstupní terminál přivádějící páru je vysoko) a odváděna zpátky dolů do bloku na procesoru, aby zopakovala celý cyklus.

Lze říct, že termosifónové chlazení používá velmi podobný efekt jako heatpipe, dnes běžně používané na všech vzduchových chladičích. Chladič však závisí na gravitaci, při montáži je třeba posadit radiátor na vršek skříně nad procesor, ale také asi bude třeba hlídat správnou orientaci bloku na CPU, tj. aby výstup byl výš a vstup níž. V klasické skříni typu tower jde o něco akceptovatelného výměnou za výhody tohoto principu. Je jen třeba pamatovat, že počítač při provozu má stát, ne ležet.

Konkurenceschopný výkon, bezkonkurenční tichost?

Tento okruh bez pumpy by měl mít vedle tichého provozu, kdy jediný hluk bude z ventilátorů (Noctua samozřejmě) osazených na radiátoru, asi výhodu i v té spolehlivosti. Značnou část poruch AIO chladičů a vodníků způsobuje právě pumpa coby pohyblivá část. Zde bude odparník v bloku na procesoru zcela bez pohyblivých částí, takže problémy spojené s pumpou – ale také jí způsobované vibrace – odpadají. Chlazení by to tedy mohlo být velmi příjemné. Díky kapalinovému principu by snad mohlo být i tišší než vzduchové, navíc bude mít výhodu, že teplo z radiátoru půjde ihned ven ze skříně.

Noctua uvádí, že jejím cílem je dosáhnou u tohoto chladiče podobný výkon, jaký mají běžná AIO s aktivní pumpou. Je asi jasné, že se samovolným prouděním to bude těžší, takže nepůjde o lehký úkol a takovýto chladič asi vždy bude v nevýhodě proti nejvýkonnějším AIO s pumpami, zaměřenými na maximální chlazení. Termosifóvoné AIO by naopak jako hodnotu poskytovalo tišší provoz, takže prostor by na trhu asi byl pro obojí.

Předvedený chladič je zatím prototyp, firma o něm mluví jako o „vývojovém projektu“. Není to tedy něco, co se bude dát koupit letos nebo příští rok, vzpomeňte si například na to, jak poměrně dlouhá doby nastala mezi prvním představením pasivního chladiče NH-P1 a vydáním. Tady by to asi mohlo být podobné. Nicméně, tento koncept vypadá jako něco, co by mělo stát za to, tak snad vývoj dobře dopadne.

Asi je dobré zmínit, že termosifonové vodní chlazení není kompletně nové. Používají ho chladiče IceGiant (ten nemá formát bloku a odděleného radiátoru) a prototyp takového AIO bez pumpy ukazovala před nedávnem také německá firma Wieland. Pro Noctuu jde o relativně novou oblast a je klidně možné, že s termosifonovým AIO nebude první na trhu a reálný produkt dodá až za poměrně dlouhou dobu, protože firma si zakládá na tom, že věci vydává až když jsou 100% odladěné, i když to znamená dlouhé odklady.

Zdroje: PC Gamer, techPowerUp