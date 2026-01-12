Nová 3D tiskárna od Anycubic má zvládnout vše co Bambu Lab, avšak s polovičním odpadem a cenou pod 7 tisíc

Jména jako Bambu Lab, Prusa nebo Creality jsou ve světě 3D tisku dobře známá i mezi domácími hobby nadšenci. Vedle těchto zavedených značek se ale objevují i méně viditelní výrobci, kteří se snaží prosadit zajímavými inovacemi.
Jedním z nich je Anycubic, který nyní představil model Kobra X. 3D tiskárnu s údajně stejnou tiskovou kvalitou jako Bambu Lab, avšak s kratší dobou tisku a polovičním odpadem.
Nové tiskové ústrojí ACE GEN 2
Hlavní lákadlo Anycubic Kobra X spočívá v tiskové hlavě. V ní se nachází přepracovaný systém výměny filamentu, jenž má umožnit až dvojnásobnou rychlost tisku a zároveň snížit odpad na polovinu. Zatímco například u Bambu Lab A1 se filamenty při výměně vysouvají mimo tělo hlavy, zůstává u Kobra X celý proces uvnitř. Oproti starší Kobra 3 V2 se zkrátila vzdálenost výměny ze 160 na pouhých 30 mm.
Kratší dráha má vliv i na množství odpadu. Při výměně filamentů totiž tisková hlava odstřihne jen 35 mm (v porovnání se 73 mm u starší Kobra 3 V2), což opět v porovnání s konkurencí snižuje množství vyprodukovaného odpadu u multibarevného tisku.
Tiskárna zvládne pracovat až s 19 filamenty najednou, a to kombinací čtyř jednotek ACE 2 Pro a třemi horními držáky. Podporuje také multimateriálový tisk, například kombinaci PLA+TPU nebo PLA+PVA.
Tiskárna nabízí tiskovou plochu 260 × 260 × 260 mm, rychlost až 600 mm/s, akceleraci až 20 000 mm/s², maximální teplotu hlavy až 300 °C a 110 °C podložky, HD kameru s AI detekcemi, ovládání skrze 3,5” dotykový displej nebo plně automatickou kalibraci.
Cena potěší, ale jen pro předobjednávky
A cena? Základní Anycubic Kobra X se čtyřmi držáky filamentů stojí na oficiálním webu výrobce 269 euro (asi 6 500 korun). S postupným přidáváním jednotek Ace 2 Pro se cena postupně zvyšuje.
Do 14. ledna je navíc možné složením zálohy 10 eur snížit v rámci předobjednávek cenu o 30 eur. Po 31. březnu by se měla cena ustálit na finální částku 399 euro (asi 10 tisíc korun).
zdroj: Anycubic