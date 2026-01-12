Cnews.cz  »  Hardware  »  Nová 3D tiskárna od Anycubic má zvládnout vše co Bambu Lab, avšak s polovičním odpadem a cenou pod 7 tisíc

Nová 3D tiskárna od Anycubic má zvládnout vše co Bambu Lab, avšak s polovičním odpadem a cenou pod 7 tisíc

Dominik Dobrozenský
Dnes
Rychlejší multimateriálový tisk s výrazně nižším odpadem slibuje nový systém výměny filamentu od Anycubic. Údajně přináší až dvojnásobnou rychlost tisku.

Jména jako Bambu Lab, Prusa nebo Creality jsou ve světě 3D tisku dobře známá i mezi domácími hobby nadšenci. Vedle těchto zavedených značek se ale objevují i méně viditelní výrobci, kteří se snaží prosadit zajímavými inovacemi.

Jedním z nich je Anycubic, který nyní představil model Kobra X. 3D tiskárnu s údajně stejnou tiskovou kvalitou jako Bambu Lab, avšak s kratší dobou tisku a polovičním odpadem.

Nové tiskové ústrojí ACE GEN 2

Hlavní lákadlo Anycubic Kobra X spočívá v tiskové hlavě. V ní se nachází přepracovaný systém výměny filamentu, jenž má umožnit až dvojnásobnou rychlost tisku a zároveň snížit odpad na polovinu. Zatímco například u Bambu Lab A1 se filamenty při výměně vysouvají mimo tělo hlavy, zůstává u Kobra X celý proces uvnitř. Oproti starší Kobra 3 V2 se zkrátila vzdálenost výměny ze 160 na pouhých 30 mm.

Kratší dráha má vliv i na množství odpadu. Při výměně filamentů totiž tisková hlava odstřihne jen 35 mm (v porovnání se 73 mm u starší Kobra 3 V2), což opět v porovnání s konkurencí snižuje množství vyprodukovaného odpadu u multibarevného tisku.

Tiskárna zvládne pracovat až s 19 filamenty najednou, a to kombinací čtyř jednotek ACE 2 Pro a třemi horními držáky. Podporuje také multimateriálový tisk, například kombinaci PLA+TPU nebo PLA+PVA.

Tiskárna nabízí tiskovou plochu 260 × 260 × 260 mm, rychlost až 600 mm/s, akceleraci až 20 000 mm/s², maximální teplotu hlavy až 300 °C a 110 °C podložky, HD kameru s AI detekcemi, ovládání skrze 3,5” dotykový displej nebo plně automatickou kalibraci.

Cena potěší, ale jen pro předobjednávky

A cena? Základní Anycubic Kobra X se čtyřmi držáky filamentů stojí na oficiálním webu výrobce 269 euro (asi 6 500 korun). S postupným přidáváním jednotek Ace 2 Pro se cena postupně zvyšuje.

Do 14. ledna je navíc možné složením zálohy 10 eur snížit v rámci předobjednávek cenu o 30 eur. Po 31. březnu by se měla cena ustálit na finální částku 399 euro (asi 10 tisíc korun).

Průša uvolnil zdrojová data svých 3D tiskáren, zdarma pro všechny pod vlastní otevřenou licencí Přečtěte si také:

Průša uvolnil zdrojová data svých 3D tiskáren, zdarma pro všechny pod vlastní otevřenou licencí

Témata:

