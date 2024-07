Nová generace GPU od AMD nemá highend a ještě vyjde až po GeForce RTX 5000

Zdá se, že nové grafické karty od AMD vyjdou později, než se dosud předpokládalo, nebo přinejmenším doufalo. Doteď spíše převládalo přesvědčení, že tato karty by mohly přijít na trh ještě letos, třeba již na podzim. Nicméně o nich dosud nepřicházejí informace a AMD je na červnovém Computexu ani vůbec nezmiňovalo. Podle posledních drbů to vypadá, že naděje na letošní dostupnost už padly a tyto grafiky budou vydány až v příštím roce.

Navi 48 až v lednu?

Podle leakera vystupujícího na Twitteru pod přezdívkou Kepler_L2 se grafiky s architekturou RDNA 4, které by asi měly vyjít jako Radeony RX 8000, objeví až po konci letošního roku, a to pravděpodobně na CES 2025 (poznámka: označení není potvrzeno, teoreticky se tyto grafiky mohou jmenovat i jinak). Na tomto lednovém veletrhu by asi mohly být první karty oficiálně odhaleny a oznámeny, neznamená to nutně, že se okamžitě začnou prodávat. To by mohlo nastat třeba až koncem ledna nebo v únoru.

Podle Keplera_L2 přesněji AMD plánuje kolem CES 2025 odhalit jen výkonnější z obou GPU, čip Navi 48. Ten má 256bitovou sběrnici a patrně 4096 shaderů (64 CU), určený je ovšem pro spíše mainstreamové grafiky, ne jako konkurence highendu. Dříve se očekávalo, že by mohl dosáhnout výkonem až někam po Radeon RX 7900 XT, ale je to samozřejmě se značnou mírou nejistoty. Minimálně Radeon RX 7800 XT s čipem Navi 32 by snad překonat mohl. Poměrně výrazný pokrok by tato nová architektura ale údajně mohla mít v akceleraci ray tracingu.





Na Navi 48 by možná mohly být založené grafiky jako Radeon RX 8700 XT nebo 8800 XT (ale opět – jména ještě nevíme, můžeme jen hádat). AMD chystá také levnější poloviční čip Navi 44 s jen 2048 shadery (32 CU) a 128bitovými pamětmi, ale ten má vyjít ještě později a během CES 2025 ho zřejmě neuvidíme. Podle Keplera_L2 vyjdou grafiky s tímto GPU (RX 8600, RX 8500?) pravděpodobně až v druhém kvartále roku 2025, i když to uvádí jen jako „pravděpodobnou věc“. Zřejmě ale je jasné, že jejich vydání bude až později po příchodu Navi 48.

GPU AMD Navi 32 s architekturou RDNA 3, PCB karty Radeon RX 7800 XT Autor: PowerColor

Je tedy docela možné, že nová generace Nvidie, GeForce RTX 5000 s architekturou Blackwell, přijde na trh dříve než tyto novinky od AMD, nebo přinejhorším ve stejný čas. U Blackwellu se totiž stále mluví o tom, že by tyto grafiky mohly vyjít ještě v rámci roku 2024, byť asi půjde jen o jeden dva nejvyšší modely z této generace.

Situaci pro AMD nepomůže, že v generaci RDNA 4 mají být jen tyto dva čipy pro levné karty a mainstream (či vyšší mainstream). AMD totiž údajně zrušilo highendovou verzi, která měla být čipletová. Jak Navi 44, tak Nvi 48 jsou monolitická GPU, byť ještě není úplně jasné, jakým procesem budou vyráběná.

