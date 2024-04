Nová verze ZPS X přidává pokročilou práci s HDR fotografií

To, co nová verze ZPS X přináší, nemá se starým HDR nic společného. HDR si po určitém období, kdy se bez něj s nadsázkou žádná fotografie neobjevila, získalo poněkud nechvalné označení jako „falešná fotografie“, především proto, že tvůrci často šlapali na plyn až moc. Navíc vždy šlo o konverzi z širokého rozsahu do toho normálního, čímž trpělo zrno i barvy.

Tam šlo o kombinaci více různých expozic, což software sice zvládl, ale výsledkem byla fotografie, která někdy připomínala spíše kolorovanou omalovánku. A to ještě v lepším případě, protože řada programů záhy přišla s falešným HDR, který to zvládl z jediné expozice.

Samotný princip, jak ostatně říká již překlad High Dynamic Range, je vysoký dynamický rozsah, což je něco, co vidí naše oko, ale často ne optika fotoaparátu. Formát RAW pomáhá, protože většinou obsahuje dostatek dat.





Hlavní změnou je využití opravdového HDR

Pro vznik skutečného HDR je nejlepší použít formát RAW, který sám o sobě obsahuje data se širokým dynamickým rozsahem. Pro export potom výrobce doporučuje formát JPEG, který je doplněný o mapu rozšířeného jasu – čímž překoná své osmibitové barevné omezení. Tento formát se využívá i u formátu Ultra HDR v některých mobilech nebo na Instagramu.

Histogram včetně HDR Autor: Zoner

K tomu, abychom si mohli výhody nového HDR skutečně užít, potřebujeme vhodný monitor, který tuto funkci podporuje. Kupodivu to zvládnou nejlépe monitory OLED z notebooků. Ne každý asi bude mít chuť si kvůli jedné, byť výtečné aplikaci kupoval nový monitor, jako náhrada ale pro vyzkoušení poslouží i HDR televizor. Jde totiž o to, aby monitor zobrazoval intenzivnější jas, ale současně udržel i všechna tmavá místa. Co se prohlížečů týká, nový formát JPEG podporuje Chrome, Edge, Opera a Brave. Safari a Firefox by měly následovat. Případně lze využít i moderní formát AVIF.

Další novinky

Spokojeni budou i ti, co program používají na tabletech, program podporuje přítlak jak v modulu Editor, tak i v modulu Vyvolat. Jedním přítlakem můžeme ovlivnit hned několik parametrů. Hromadná úprava fotek v modulu Vyvolat zrychluje práci, objevil se nedestruktivní štětcový filtr. Program najde fotografie uložené ve fotoaparátu a automaticky je rozdělí do složek, případně popíše, přejmenuje a zálohuje. To ale mezi novinky nepatří.

Dalších drobnějších novinek je celá řada. Mezi ty zajímavější bych uvedl novou funkci Barevný lem, s jejíž pomocí odstraníme chromatickou aberaci nebo jemnější 3D zrno, což je drobnost, která vzdává hold analogové fotografii.

Chromatická aberace Autor: Zoner

Zmínit lze i výstupní 3D LUT pro finální doladění barev. Kdo fotí ve velkém, přivítá i možnost zamítnutí nevybraných fotografií, které si označíme při prohlížení a potom jedním krokem vymažeme. Rozšířena byla podpora nových fotoaparátů a objektivů.

Zajímavější je nové a velice přehledné dialogové okno, kde najdeme všechny klávesové zkratky. Ty navíc můžeme filtrovat nejen podle jména příkazu, ale i na základě kontextu. Jedna zkratka tak může fungovat různě podle toho, ve které části programu právě jsme. Jen to okno najít je poněkud složité, skrývá se pod Možnosti a Všeobecně.