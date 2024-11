Nové herní grafiky Intelu dorazí na pulty za dva týdny. 12GB paměti za pět až sedm tisíc?

Před několika dny prozradily obchody připravovanou grafiku Intel Arc B580 nové generace „Battlemage“, která by dle předchozích drbů měla jít do prodeje v prosinci. A už to zřejmě máme potvrzené, prosákly informace o datu vydání a také o tom, že Battlemage nebude jenom jedna. Intel chystá dvě či tři karty. Nebo alespoň prozatím, protože později se ještě mohou přidat výkonnější modely, jejichž osud teď není moc jasný.

Web VideoCardz už získal informace o tom, jak bude uvedení Battlemage vypadat. Intel provede oficiální odhalení už příští týden 3. 12. v úterý. Jak to bývá, toto bude představení parametrů grafik, jejich technologií a tak podobně, ne rovnou vypuštění do prodeje. To bude následovat ale dost rychle, karty mají být v obchodech 12. 12. ve čtvrtek. Dává jim to tedy těsnou šanci stihnout to ještě pod stromeček. Pokud ovšem bude v tu chvíli na skladech dost kusů a nebudou nějaká prodlení s dodáním.

Pro Intel by logicky bylo ideální vydat ještě v listopadu nebo dřív, čímž by stihl větší část předvánoční sezóny, ale je možné, že to stav příprav prostě nedovolil. Vydání téměř na Vánoce připomíná loňské vydání Meteor Lake, kde se dala tušit snaha dostat produkt ven před koncem roku kvůli symbolickým a reputačním důvodům. Je ale pravda, že hodně pozdě před Vánoci vycházely i třeba Radeony RX 7000 od AMD, ty se objevily v obchodech 13. 12. 2022.

Dva modely

Intel podle VideoCardz interně potvrdil dva modely (mělo by jít o informaci od výrobců karet), a to kartu Arc B580, o které jsme věděli (a její parametry už v podstatě známe, viz odkaz níže), ale vedle toho má vyjít také Arc B570.





Arc B570 by měla být ořezaná verze stejného (snad 4nm) GPU, jaké je ve vyšším modelu. Zatímco B580 má 20 Xe Core (2560 shaderů), B570 by možná mohla být osekaná na 14 Xe Core (1792 shaderů). Na internet totiž dříve prosákly vzorky GPU právě s touto konfigurací. VideoCardz si naopak myslí, že by konfigurace mohla být 18 Xe Core (2304 shaderů), s čímž by model B570 byl blíže k výkonu plnotučné verze. Paměti měl zmíněný vzorek stále 12GB na frekvenci 19,0 GHz efektivně, takže sběrnice a propustnost asi nemusí být dotčena. 12GB paměť by mohla být něčím, co karta bude moci nabídnout jako specialitu proti levným GeForce a Radeonům omezeným jen 8GB pamětí.

Objevila se informace, že Arc B580 by mohl oficiálně stát 259 $ nebo 249 $, zatím ale není potvrzená. S touto doporučenou částkou by to u nás (po přidání DPH) vycházelo na 7200 Kč nebo 285 €. Pro levnější model B570 zatím žádnou prosáklou cenu nemáme. Vyloženě by se nabízela atraktivní cena 199 $ (kdysi tahák populárních Radeonů s čipem Polaris), což by u nás bylo 5750 Kč / 228 €. Ale chtít neznamená dostat, samozřejmě, zvlášť u cenovek.

Grafika Arc B580 Challenger chystaná ASRockem Autor: ASRock, via: Hardwareluxx

Referenční Limited Edition

Vedle toho se objevila ještě další informace, podle které by modely mohly být dokonce tři – B570, B580 a B580LE. Poslední je ale nejspíš modifikace karty B580 a „LE“ znamená Limited Edition. Taková Limited Edition karta existovala v generaci Alchemist od modelu A770 a zajímavá byla osazením větší 16GB paměti (vedle toho byl její rys to, že používala referenční provedení Intelu, tedy šlo o něco jako Founders Edition kartu u Nvidie).

U Arc B580 s jeho 192bitovou sběrnicí je normálně použitá 12GB paměť. Nezdá se moc pravděpodobné, že by B580LE mohla mít 24 GB, protože by to bylo poměrně drahé (a bylo by nutné odlišné PCB s 12 pozicemi pro čipy). Intel ji asi může odlišit jinak, například vyššími takty. Nebo prostě půjde jen o provedení karty a jejího chladiče. VideoCardz nevylučuje, že bude existovat i taková Limited Edition verze B570.

Intel Arc A770 Limited Edition (referenční provedení od Intelu), karta předchozí generace Alchemist Autor: Intel

Kdy budou recenze

Karty se mají začít prodávat 12. 12. (u nás pravděpodobně v 15:00) a ve stejný den by pravděpodobně měly vyjít recenze. Intel údajně použije podobnou koncepci jako Nvidia a v tento den mají vyjít recenze jen referenčních karet nebo dokonce jen modelů Limited Edition. Recenze různých partnerských nereferenčních verzí pak mají následovat o den později 13. 12. (pátek třináctého v prosinci, mimochodem).

Osud výkonnějších modelů s větším čipem: ?

Zatímco tyto modely používají menší čip BMG-G21 s 2560 shadery (20 Xe Core) a 192bitovými pamětmi, Intel měl v plánech ještě výkonnější verzi BMG-G31 s 4096 shadery (32 Xe Core) a 256bitovými pamětmi. Ta by zřejmě byla modelech B750 a B770 (nebo B770 a B780?). U tohoto čipu zatím stále není jasné, jestli vyjde. Youtuber Moore’s Law is Dead nedávno uváděl, že pravděpodobně může být zrušený, ale současně s tím tvrdil hodně podezřelou informaci, že čip ještě nemá za sebou tapeout a Intel ho plánoval provést v tomto kvartále (Q4 2024), zatímco karta měla jít na trh v Q1 2025.

To se zdá býti nesmyslem, protože jako běžná doba mezi tapeoutem a komerčním vydáním se typicky uvádí něco mezi 9 až 15 měsíci. Tudíž celá jeho zpráva může být něčí mylná spekulace nebo podobná chyba. Leda že by ten tapeout měl být v čtvrtém kvartále už roku 2023, pak by plánované vydání v Q1 2025 celkem mohlo sedět.

Zdroje: VideoCardz, Moore’s Law is Dead