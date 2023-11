Nové SSD od Micronu: Crucial T500 chce být nejlepším SSD mezi PCIe 4.0 ×4 moduly

U SSD existuje nákupní strategie, která doporučuje mezi velkým množstvím značek volit disky a moduly od firem, které vyrábějí vlastní NAND, protože by měly mít nejlepší znalosti o tom, jak práci s touto choulostivou pamětí vyladit. K těmto volbám patří i SSD Crucial, což je značka Micronu. A ta teď vydává nové NVMe moduly, které mají ambici být prý „nejlepším PCIe 4.0 SSD své třídy“, byť samozřejmě mohou říct jen nezávislé testy.

Toto SSD se jmenuje Crucial T500 a mělo by jít o nástupce či náhradu za model Crucial P5 Plus. Jde o NVMe modul s rozhraním PCIe 4.0 ×4, který by jako jeden z prvních měl používat nový řadič Phisonu označený E25 (neplést s modelem E26, na němž jsou založená PCIe 5.0 SSD). Spolu s ním používá nejnovější 232vrstvou 3D NAND typu TLC. Nejde o DRAMless SSD, na modulu je mezipaměť LPDDR4, kterou by také měl vyrábět Micron.

Tato kombinace má dodávat špičkový výkon v rámci možností rozhraní PCIe 4.0 ×4 (pro kategorii PCIe 5.0 ×4 SSD má Crucial moduly T700). Sekvenční čtení dosahuje až 7400 MB/s a sekvenční zápis až 7050 MB/s. V náhodném přístupu pak moduly mají dívat až cca 1 200 000 IOPS ve čtení i zápisu.





SSD Crucial T500 Autor: Crucial

Je ale třeba říci, že moduly jsou nabízené v třech kapacitách (500 GB, 1 TB a 2 TB) a tyto maximální hodnoty jsou platné jen pro největší 2TB variantu. Menší kapacity doznávají zejména v zápisu značné zpomalení. Podrobně viz tuto tabulku:

Crucial T500 Kapacita / model 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB NAND 1Tb TLC 3D 232 vrstev 1Tb TLC 3D 232 vrstev 1Tb TLC 3D 232 vrstev ? Cache (DRAM) 0,5 GB? LPDDR4 1 GB LPDDR4 2 GB LPDDR4 ? Sekvenční čtení 7200 MB/s 7300 MB/s 7400 MB/s ? Sekvenční zápis 5700 MB/s 6800 MB/s 7050 MB/s ? Náhodné čtení (4K) 800 000 IOPS 1 150 000 IOPS 1 180 000 IOPS ? Náhodný zápis (4K) 300 000 IOPS 600 000 IOPS 1 200 000 IOPS ? Garantovaný objem zápisu 300 TB 600 TB 1200 TB ? Záruka 5 let 5 let 5 let ? Cena 90 $ 120/130 $ 170/180 $ ?

Moduly budou nabízeny ve dvou verzích. Jednak v holém provedení určeném do notebooků nebo na desky, které poskyttují vlastní chladič. Vedle toho má Crucial připravenou také verzi s hliníkovým pasivem s výrazným podélným žebrováním, která se uplatní v deskách, které vlastní chlazení nenabízejí.

SSD Crucial T500, verze s chladičem Autor: Crucial

Chladič není úplně nízký, ale prý by se měl vejít do slotu v PlayStation 5, takže SSD bude možné použít pro její upgrade. Tato chlazená verze není k mání v 500GB kapacitě asi také kvůli ceně. Chladič je za příplatek 10 $.

SSD Crucial T500, verze s chladičem Autor: Crucial

Crucial na moduly dává klasicky pětiletou záruku a zapisovací garance je obvyklých 600 přepisovacích cyklů (tedy 600 TB zápisu pro 1TB verzi a tak podobně). Prodej už byl oficiálně zahájen, ale k nám zatím asi tato SSD nedorazila. Nicméně dlouho to snad trvat nebude, například ComputerBase už má u západních sousedů recenzi.

V první vlně jdou na trh 500GB, 1TB a 2TB verze, ale později má být vydána také 4TB verze, k níž ovšem ještě neznáme parametry.

Zdroje: Crucial, AnandTech, techPowerUp