Nvidia měla loni tržby skoro 12 miliard dolarů, GeForce a Tegra teď ale klesly o 45 %

Ještě v lednu jsme tu měli finanční výsledky Intelu a AMD za rok 2018, do hlavní trojky PC hardwaru už tedy zbývá jenom Nvidia. Ta má kalendář posunutý o 11 měsíců a až po lednu ji skončil účetní rok (ovšem považovaný už za rok 2019). Nvidia v minulých letech hodně narostla a dostala se k tržbám přes 3 miliardy dolarů za kvartál, ovšem na konci roku se ukázalo, že tento růst byl založen také na těžbě kryptoměn, kterýžto trh loni vybouchl. Na poslední čtvrtletí (listopad až leden) proto už firma čekala nižší tržby. Ale nakonec se situace zhoršila ještě víc a koncem ledna vyšlo varování, že i do snížené prognózy bude chybět půl miliardy dolarů. Výsledky byly tudíž celkem napjatě očekávané, mimo jiné i kvůli tomu, jaká bude prognóza následujícího vývoje.

Nvidia „spadla“ z tří miliard na 2,2

Jak už v podstatě předestřelo ono mimořádné upozornění, tržby Nvidie byly nakonec pro „čtvrtý kvartál účetního roku 2019“ ve výši 2,205 miliardy dolarů. Je to meziroční pokles o 24 %, protože před rokem toto období skončilo na 2,911 miliardy dolarů. Proti předchozímu kvartálu (9,18 miliardy) je to pak propad o 31 %. Snížila se také hrubá marže, „jen“ na 54,5 % z předchozích hodnot nad 60 %, což však asi je jednorázový výkyv. Ovšem Nvidia je s ní stále velmi pohodlně v plusu, čistý zisk dosáhl 567 milionů, což na jednu akcii dělá 92 centů.

Finanční výsledky Nvidie za Q4 účetního roku 2019 (listopad 2018 až leden 2019)

Prodeje GeForce a čipů Tegra byly o 45 % nižší

Klíč k propadu v čtvrtém kvartálu dává slajd, kde Nvidia ukazuje vývoj tržeb v jednotlivých oblastech za poslední dva roky. Oblast „Gaming“, tedy zejména herní karty GeForce, vynesla v Q4 jen 954 milionů dolarů, zatímco v třetím kvartálu to bylo 1,764 miliardy (tedy pokles o 46 %). Nvidii klesly proti Q3 tržby ve všech segmentech, tedy i v profesionální grafice, datacentrech, automobilech a OEM, ovšem jen mezikvartálně – meziročně v nich stále má zlepšení.

Vývoj tržeb Nvidie za posledních osm kvartálů pro jednotlivé oblasti trhu

Jen čipy Tegra si pohoršily stejně jako GeForce, klesly mezičtvrtletně o 45 % z 407 na 225 milionů dolarů. Patrně proto, že Nintendo teď už nekupuje tolik pro konzoli Switch, vrchol objednávek bude u ní asi zase až v Q2/Q3. Ovšem pokles je vidět i v meziročním srovnání: o 50 % z 4450 milionů v Q4 2018. Zatímco v GPU je asi důvodem propadu z velké části asi nahromadění starých skladových zásob v distribuční síti (po těžební horečce), u ostatních produktů dost možná vidíme známky globálního ochladnutí poptávky, o němž se nyní mluví.

Celoroční tržby: skoro 12 miliard $

Za celý rok jsou ovšem výsledky Nvidie velmi slušné díky vysokým tržbám během prvních tří čtvrtin. Firma celkově skončila s tržbou 11,716 miliardy dolarů. To je o 21 % víc než v předchozím roce. Průměrná hrubá marže byla 61,2 % a čistý zisk 4,141 miliardy dolarů, ten je dokonce vyšší než hrubý provozní zisk (3,804 miliard).

Finanční výsledky Nvidie za účetní rok 2019 (únor 2018 až leden 2019)

Podle komentáře CFO byla efektivní daňová szaba pro celý rok minus 6 %, což asi bude způsobené využitím nějakých daňových bonusů, vlivu reformy prezidenta Trumpa a/nebo zvláštností amerického systému. Pokud se nepletu, firma si může například strhnout z daní hodnotu akcií, které dává zaměstnancům jako část platu, čímž lze zřejmě získat negativní sazbu, byť to u takto výdělečného podniku na laika působí absurdně…

Prognóza: Q1 nízko, ale zbytek roku to vynahradí

A jak to tedy s hvězdnou trajektorií Nvidie bude pokračovat v budoucnu? Prognóza na první čtvrtletí zatím ještě oživení nepředpokládá (byť je třeba vzít do úvahy i sezónní vlivy). Nvidia uvádí, že tržby budou opět „jen“ 2,2 miliardy dolarů (plus minus 2 %). Hrubá marže se očekává okolo 58,8 % (58,3–59,3 %).

Investoři ale zatím nemusí být nešťastní. V celoroční prognóze (na únor 2019 až leden 2020) totiž Nvidia uvádí, že očekává tržby stejné (tedy okolo oněch 11,76 miliard $) nebo jen mírně nižší jako ve skončeném účetním roce 2019. To tedy asi znamená, že po onom slabém Q1 očekává opět vzmach k oněm zhruba tří miliardám za jedno čtvrtletí. Věří tedy asi, že výpadek v prodejích herních karet po jaru skončí a opět bude mít vysoké tržby – nebo že natolik narostou tržby třeba v datacentrech, že situaci vykompenzují. Tento příslib evidentně vyhověl akciovým trhům, protože po vyhlášení výsledků akcie během after hours a dnes během premarket obchodování narostly o zhruba 6 %.

Galerie: Finanční výsledky Nvidie za Q4 a celý účetní rok 2019