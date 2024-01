Nvidia RTX Remix je nyní k dispozici zdarma. Pomocí AI přidá do starších her například podporu Ray-tracingu

Chtěli byste si zahrát starší počítačové hry, avšak je pro vás propastnou překážkou absence moderních technologií a zastaralá grafická stránka? Na všechny tyto problémy nyní existuje řešení v podobě nástroje RTX Remix, který společnost Nvidia vypustila do světa v otevřené betě a který dokáže přidat do starších her podporu Ray-tracingu a upravených textur pomocí umělé inteligence.

Základem RTX Remix jsou dvě složky. První spočívá ve vytváření nových scénářů osvětlení, zatímco druhou složku lze využít ke kompletnímu remasteru hry od začátku do konce.

RTX Remix od Nvidie je nástroj určený primárně pro moddery pracující s 3D grafikou Omniverse a poradí si prakticky s jakoukoliv hrou vytvořenou na DirextX 8 nebo 9.

Nvidia k vypuštění této funkce připojila seznam kompatibilních her, který obsahuje videoherní klasiky jako Need For Speed Underground 2, Call of Duty 2, Garry’s Mod a další. Tento seznam her se bude pravděpodobně do budoucna dále rozšiřovat.

Už v minulosti byl nástroj RTX Remix použit k vytvoření remasteru hry Portal, který je nyní dostupný jako bezplatné DLC s názvem Portal: Prelude RTX. Orbifold Studios se pustilo do remasteru druhého Half-Life s přídavkem Projekt RTX Remix. Pokud se tohoto nástroje chopí zkušení moddeři, můžeme pravděpodobně do budoucna očekávat více grafických remasterů těchto kultovních retro klasik.