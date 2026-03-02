Nvidia sesazuje z trůnu Apple, je teď největším klientem tchajwanského lídra v čipové technologii TSMC

Nvidia se loni stala první firmou s tržní kapitalizací přes 5 bilionů dolarů a nedávno oznámila tržby skoro 70 miliard $ za kvartál (přitom dřívější hegemon Intel dosáhl v historii maximálně na něco přes dvacet miliard). Teď se k tomu přidává další prvenství – firma se stala největším zákazníkem foundry podniku TSMC, v jehož továrnách se vyrábí nejpokročilejší čipy světa včetně GPU od Nvidie. Přerostla už teď totiž i objem výroby čipů Applu.
Nvidia je teď klient A
Samotné TSMC neuvádí rozdělení svých tržeb mezi klienty – což jsou firmy, které využívají jeho služeb k výrobě čipů, které pak samy prodávají. Musíme se tedy spoléhat jen na neoficiální průsaky. TSMC ve svých zprávách ovšem identifikuje své největší zákazníky označeními jako „klient A“, „klient B“ a podobně – což má pro finanční analytiky ten význam, že si mohou propočítávat, jak moc by například TSMC ublížilo, kdyby některého z těchto velkých klientů ztratilo.
Zdá se ale, že klient A už teď není Apple, který dlouhou dobu byl největším zákazníkem TSMC počítáno tržbami, které od něj TSMC mělo. Bylo to díky ohromnému objemu, v kterém se vyrábějí mobilní SoC a další komponenty pro telefony od Applu. Jen-Hsun Huang ale teď prohlásil, že už je to Nvidia, která je největším zákazníkem, tedy největším zdrojem tržeb TSMC. A podle všeho si nevymýšlel.
TSMC ve svých posledních finančních zprávách uvádí, že „klient A“ vynesl TSMC v tržbách 23,2 miliardy $ za celý rok 2025 a je to více než dvojnásobek proti tržbám inkasovaným od tohoto klienta v roce 2024. To logicky nemůže být Apple, ale tempo růstu odpovídá zhruba stoupajícím tržbám Nvidie, pokud započítáme nějaký nárůst jednotkových nákladů GPU v poměru k jejich prodejní ceně, protože wafery vyráběné na nejmodernějších procesech TSMC zdražují (ovšem méně než celá GPU, protože Marže Nvidie spíš setrvale rostou). Nvidia („klient A“) v roce 2024 podle zpráv TSMC tvořila ještě „pouze“ 12 % jeho tržeb, ale v roce 2025 už to bylo 19 %. Protože Nvidia očekává další růst tržeb za GPU, může toto procento letos ještě stoupnout. Podle analytiků by Nvidia měla zůstat největším klientem i letos.
V porovnání s „tím klient B“ u TSMC utratil za výrobu zhruba 20,6 miliardy $ při dnešním kurzu (TSMC čísla uvádí v tchajwanských dolarech). Ve skutečnosti se i jeho výroba meziročně navýšila, ale jen o 3,3 % v absolutních číslech. Což nejspíš sedí právě na Apple. Protože ale Nvidia a možná i další konkurenti rostli vyšším tempem, podíl Applu v tržbách TSMC klesl z 22 % v roce 2024 (kdy to tedy bylo víc než současný procentuální podíl Nvidie) na jen 17 % v roce 2025.
Zatímco Apple prodává ve svých telefonech a elektronice větší jednotkové množství čipů než Nvidia svých GPU a k nim příslušející další infrastruktury, AI GPU Nvidie jsou tvořená výrazně většími plochami křemíku, takže potřebují k výrobě větší počet waferů a křemíkových desek. Proto v zaplacené částce Nvidia Apple překonala. Díl na tom ale může mít i to, že Nvidia využívá ve velké míře i pokročilé pouzdření (3D a 2.5D propojování křemíku), které znamená další tržby pro TSMC nad rámec jen prosté výroby čipů na křemíkových waferech. Je proto teoreticky možné, že Apple stále používá o něco víc waferů (a tedy větší procento kapacity samotné křemíkové litografie), ale Nvidia ho předežene po připočtení útrat za pokročilé pouzdření.
Pozice největšího klienta dává výhody proti konkurenci
Tato čísla nemusí být jenom o věhlasu a symbolice. Čím větší klient je, tím větší má zřejmě páky ve vyjednávání s TSMC. Je proto pravděpodobné, že současné postavení Nvidie ji dává podobné výhody jako dříve Applu, kdy firma nejspíš je schopná si vyjednat o něco lepší ceny než konkurenti jako AMD a Intel. A také může mít přednost v situacích, kdy výrobní kapacity není dostatek.
Obojí může Nvidii pomáhat proti konkurentům, pro které tak může být o to těžší ohrozit její dominantní postavení na trhu, jelikož budou stejně velké čipy vyrábět za vyšší cenu. ještě se jim může stát, že jim nebude stačit objem výroby a nebudou moci dodávat zboží, zatímco Nvidia bude trh zaplavovat svým a zhoršovat tak jejich možnosti nějak jí v budoucnu ubrat z tržního podílu.
