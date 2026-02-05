Cnews.cz  »  Internet  »  O2 nabízí zdarma výměnu SIM karty: nová má 256bitové šifrování a odolnost i vůči kvantovým útokům

Internet

O2 nabízí zdarma výměnu SIM karty: nová má 256bitové šifrování a odolnost i vůči kvantovým útokům

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

O2 Datamanie s 1200 GB dat Autor: Ascannio / Shutterstock
Nový tarif Datamanie od O2 s 1 200 GB dat
Starší SIM karty trpí podle operátora na nedostatečné zabezpečení. Proto nabízí zdarma jejich výměnu za „Full +G SIM karty“, které odolají i útoků prováděných s využitím kvantových počítačů.

Operátor O2 začal zákazníkům nabízet výměnu starších SIM karet za modernější verze. Elektronické verze (eSIM) mohou získat už teď, plastové kartičky mají být k dispozici v průběhu léta.

Nové SIM operátor označuje jako Full 5G+ SIM karty. „Pracují s pokročilými bezpečnostními profily a algoritmy, podporují funkce, jako je network slicing (neboli chytré rozdělení sítě podle konkrétních potřeb), a umožňují efektivnější optimalizaci spotřeby energie i další moderní prvky,“ popisuje ředitel rozvoje B2B a hardware strategie O2 Roman Bacík.

Stát přijde s vlastním mobilním operátorem. Jeho využití však není takové, jaké očekáváte Přečtěte si také:

Stát přijde s vlastním mobilním operátorem. Jeho využití však není takové, jaké očekáváte

„Zásadním přínosem nové 5G+ SIM je výrazně vyšší úroveň zabezpečení a ochrany identity zákazníků. Zatímco starší SIM karty využívají 128bitové šifrování (u 2G dokonce jen 64bitové), nové 5G+ SIM pracují s 256bitovým šifrováním, které odpovídá nejvyšším současným standardům,“ dodává.

Nové SIM tak mají být podle operátora připraveny i na budoucí útoky prováděné s využitím kvantových počítačů. 

Jak konkrétně nové zabezpečení funguje ale operátor prozradit odmítá. „Z důvodu bezpečnosti a ochrany našich zákazníků nemůžeme sdílet podrobnější technické detaily k funkčnosti nové 5G+ SIM karty,“ říká Bacík.

UXDay26

Výměna karty je podle serveru Lupa.cz zdarma a zákazníci O2 si ji mohou objednat v aplikaci MojeO2.

Jak požádat o výměnu SIM v Moje O2

Jak požádat o výměnu SIM v Moje O2

Autor: O2

zdroj: Lupa.cz, O2

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Témata:

Anketa

Kterou streamovací službu využíváte/máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu

Kontrolní hlášení

Google mění podobu Gemini v Chromu

ŠKOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI