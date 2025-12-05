Cnews.cz  »  Internet  »  O2 zdvojnásobil rychlost internetu pro 700 tisíc domácností. Nový tarif přitom staví na stařičkém VDSL

O2 zdvojnásobil rychlost internetu pro 700 tisíc domácností. Nový tarif přitom staví na stařičkém VDSL

Dominik Dobrozenský
Včera
O2 Smart Box 3. generace Autor: O2
Nový tarif O2 Internet MAX 500 má být alternativou tam, kde zatím není dostupná optika. Díky technologii VDSL Bonding dosáhne rychlosti až 500 Mb/s.

Technologie VDSL ještě neřekla poslední slovo. Operátor O2 začal nabízet svým klientům na metalických linkách novou maximální rychlost stahování až 500 Mbit/s (a až 100 Mbit/s uploadu). Nabídka je součástí tarifní řady Max, která zaručuje vždy nejvyšší možnou rychlost připojení v daném místě.

Jak uvádí server Lupa.cz, na 500/100 Mbit/s se podle operátora mohou dostat uživatelé v téměř 700 tisících domácností v Česku. Dostupnost rychlosti na konkrétní adrese je dobré ověřit na zákaznické lince nebo na webu operátora.

„Nový tarif O2 Internet MAX 500 využívá modernizovanou technologii VDSL bonding, která spojuje dvě metalické linky o rychlosti 250 Mb/s. Spolu s novou generací terminátoru poskytuje dvojnásobnou rychlost,“ popisuje operátor. VDSL podle něj může být dobrou alternativou tam, kde ještě není zavedeno optické připojení.

Pokud se uživatel stávajícího tarifu Max rozhodne přejít na vyšší rychlost (tam, kde je dostupná), cena tarifu se pro něj nemění a zůstává na 599 Kč měsíčně (bez pronájmu modemu).

zdroj: Lupa.cz, O2

Koukám že autor stále netuší co jsou UTM parametry. Takže víme že o kampani se autor dozvěděl pomocí kampaně přes email. Zjednodušeně; stačí smazat v odkazu vše co je za otazníkem.
Sing

