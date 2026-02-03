Cnews.cz  »  Televize  »  Oblíbený seriál Fallout je zdarma pro všechny. Avšak jen po omezenou dobu

Internet   Televize

Oblíbený seriál Fallout je zdarma pro všechny. Avšak jen po omezenou dobu

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Seriál Fallout zdarma Autor: Rokas Tenys / Shutterstock
Seriál Fallout zdarma
Fanoušci Falloutu si mohou až do 11. února pustit zdarma celou první řadu této úspěšné seriálové adaptace.

Zatímco každý fanoušek netrpělivě očekává závěrečný díl druhé řady seriálového Falloutu, Amazon přišel s nečekaným, ale chytrým marketingovým tahem. Celou první sezónu totiž uvolnil zdarma na svém oficiálním YouTube kanálu.

Všichni si tak mohou znovu připomenout začátek cesty Lucy, Maxima a Ghoula v postapokalyptickém světě, a to zcela zadarmo. Na YouTube je k dispozici všech osm dílů první série ve Full HD kvalitě s originálním dabingem. K mání jsou také anglické titulky s možností automatického překladu do češtiny.

Zájemci by ale neměli příliš otálet. Epizody zůstanou na YouTube jen do 11. února 2026, poté je Amazon stáhne a k jejich sledování bude opět zapotřebí předplatné služby Prime Video.

Školení Kubernetes

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025? Přečtěte si také:

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Důvod tohoto kroku je přitom poměrně jednoduchý – marketingová kampaň k podpoření sledování druhé řady. Amazon sám potvrdil, že druhá řada seriálové adaptace Falloutu patří mezi čtyři nejúspěšnější seriálové návraty v historii platformy. V celkové sledovanosti jej překonaly pouze Pán prstenů: Prsteny moci a Reacher.

zdroj: YouTube

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Kterou streamovací službu využíváte/máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Kontrolní hlášení

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

ŠKOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI