Oblíbený seriál Fallout je zdarma pro všechny. Avšak jen po omezenou dobu

Zatímco každý fanoušek netrpělivě očekává závěrečný díl druhé řady seriálového Falloutu, Amazon přišel s nečekaným, ale chytrým marketingovým tahem. Celou první sezónu totiž uvolnil zdarma na svém oficiálním YouTube kanálu.
Všichni si tak mohou znovu připomenout začátek cesty Lucy, Maxima a Ghoula v postapokalyptickém světě, a to zcela zadarmo. Na YouTube je k dispozici všech osm dílů první série ve Full HD kvalitě s originálním dabingem. K mání jsou také anglické titulky s možností automatického překladu do češtiny.
Zájemci by ale neměli příliš otálet. Epizody zůstanou na YouTube jen do 11. února 2026, poté je Amazon stáhne a k jejich sledování bude opět zapotřebí předplatné služby Prime Video.
Důvod tohoto kroku je přitom poměrně jednoduchý – marketingová kampaň k podpoření sledování druhé řady. Amazon sám potvrdil, že druhá řada seriálové adaptace Falloutu patří mezi čtyři nejúspěšnější seriálové návraty v historii platformy. V celkové sledovanosti jej překonaly pouze Pán prstenů: Prsteny moci a Reacher.
