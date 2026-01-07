Cnews.cz  »  Věda a technika  »  Autonomní řízení na českých silnicích: od ledna lze za volantem číst a koukat na filmy. Za nehody zodpovídá výrobce, nikoliv řidič

Autonomní řízení na českých silnicích: od ledna lze za volantem číst a koukat na filmy. Za nehody zodpovídá výrobce, nikoliv řidič

Matěj Vlk
Dnes
3 nové názory

BMW L3 řízení Autor: BMW
Sledování filmů na displeji infotainmentu bude zcela legální. Takto to umí BMW 7. řady.
Nová legislativa umožní provoz autonomních vozidel 3. úrovně na vybraných úsecích českých dálnic a silnic. Řidiči se v tomto režimu nemusí věnovat řízení.

Od 1. ledna vstoupila v platnost legislativa, která na českých silnicích umožňuje provoz vozidel s autonomním řízením 3. úrovně. Na vhodných úsecích silnic a dálnic bude možné předat řízení automobilu a věnovat se jiné činnosti. Zatím ale nejde o plnou autonomnost – řidič musí být připraven v případě potřeby převzít řízení do několika sekund.

Řízení i předjíždění

Automobily, které disponují autonomním řízením 3. úrovně umožňují autonomní jízdu po dálnicích včetně předjíždění pomalejších vozidel. Samozřejmostí je sledování provozu a reakce na okolní provoz – brzdění, zrychlování nebo vyhýbání se překážkám. Po aktivaci autonomního režimu nemusí řidič věnovat pozornost řízení – může vzít do ruky telefon, svačinu nebo knihu. Zároveň ale platí, že pokud k tomu bude vyzván, musí neprodleně převzít řízení – mělo by se tak stát v řádu několika sekund. Prozatím tak nebude možné si za volantem legálně zdřímnout, případně provozovat vozidlo zcela bez řidiče.

Odpovědnost na výrobci

Jednou z nejpalčivějších otázek autonomního řízení je zodpovědnost za případné škody na majetku či zdraví v případě nehod. Novela zákona zcela přesně definuje, že pokud řidič splní všechny podmínky pro využití autonomního režimu, zodpovědnost nenese on, ale provozovatel autonomního systému. Zpravidla tak půjde o výrobce vozidla nebo dodavatele softwaru pro autonomní řízení.

Pokud k nehodě dojde, bude mít policie možnost nahlédnout do logů a vyhodnotit, zda byl řidič před nehodou vyzýván k převzetí kontroly nad vozidlem či nikoliv.

Zdroj: Youtube.com

Protože nejde o plně autonomní řízení, půjde tento režim aktivovat jen na vybraných úsecích. Typicky to budou dálnice a silnice s oddělenými směry. U 3. úrovně se nepočítá s provozem, kdy se míjí protijedoucí automobily v neoddělených směrech.

Školení Hacking

O tom, kdy bude možné režim aktivovat, rozhodnou systém a mapové podklady vozidla. Do nich budou zaneseny úseky, které státní instituce označí za vhodné pro tento provoz. V současné době je autonomní řízení 3. úrovně k dispozici v nejvyšších řadách vozidel Mercedes-Benz, Audi, nebo BMW. Například systém FSD v Teslách úroveň 3 nesplňuje a autonomní provoz v tomto režimu se na ně nevztahuje. Z toho plyne především plná zodpovědnost řidiče při nehodách.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

