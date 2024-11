Odstartoval pátý ročník Czech & Slovak Games Week. Na některé hry padají slevy až 90 %

I letošní listopad s sebou přinesl každoroční akci Czech & Slovak Games Week, při které vývojáři prezentují své novinky a zároveň hráčům přinášejí zajímavé slevy. Letošní ročník se koná od včerejšího 11. listopadu až do 18. listopadu a nabídne přes 3000 videoherních titulů.

Slevy až 90 % a oznámení nových her

Při příležitosti této akce proběhlo včera ve večerních hodinách vysílání CZ & SK Direct Showcase 2024, na kterém měli čeští a slovenští vývojáři možnost představit svá díla. Přímý přenos odhalil rekordních 45 her, přičemž 6 z nich si odbylo svoji premiéru.

Zdroj: YouTube.com

A nyní už konečně ke slevám. Ty jsou k mání na Steamu i na GOGu a jejich výběr je více než pestrý napříč různými herními žánry. Za zmínku stojí například 35% sleva na HROT, 66% sleva na 1428: Shadows over Silesia, 50% sleva na Workers & Resources: Soviet Republic, 80% sleva na Ve stínu havrana, 60% sleva na Bzzzt, 60% sleva na The House of Da Vinci 2 nebo slevy na DLC Bulanci. Kompletní výčet zlevněných her najdete na webu Czech & Slovak Games Week.

Opomenout nesmíme až 80% slevy na Armu 3 a všechny její DLC nebo velké slevy na hry od Amanita Design, kam spadá například hororovka Happy Game, Machinarium nebo Samorost. Při příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii (17. listopad) jsou zlevněné i tématické hry Svoboda 1945: Liberation nebo Attentat 1942, které s touto tématikou přímo pracují.

Zdroje: gamesweek.cz, tisková zpráva GDA